Prefeita de Jardim anuncia uso de apostilas pelos alunos da rede municipal

A prefeita de Jardim, Clediane Areco Matzenbacher (PP), anunciou, na última semana, que as sete escolas da Rede Municipal de Ensino (Reme) passarão a contar com apostilas do Sistema de Ensino Aprende Brasil. “Trata-se de uma grande novidade para este ano letivo, pois os nossos alunos terão acesso às apostilas do Sistema de Ensino Aprende Brasil, que são do grupo Positivo”, declarou.

Ela completou que as apostilas estão sendo entregues para todos os 2,5 mil estudantes da Reme, desde a Educação Infantil até o Ensino Fundamental. “As apostilas foram disponibilizadas em quatro volumes”, informou, revelando que a Reme nunca tinha recebido esse material apostilado.

O Sistema do Aprende Brasil também disponibiliza consultoria pedagógica que complementa a capacitação dos professores e da equipe técnica da rede de ensino. “Me sinto muito feliz em poder proporcionar para nossas crianças uma ferramenta tão completa para auxiliar no processo de aprendizagem e desenvolvimento dos pequenos”, disse a prefeita, ressaltando que sua gestão prioriza e cuida da educação das crianças de Jardim.

Ensino superior

No ano passado, a prefeita e o reitor da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), Laércio Alves de Carvalho, e o coordenador do curso de Direito da UEMS, Wander Matos Aguiar, assinaram os convênios para o curso de Bacharel em Direito da UEMS na Comunidade.

Na ocasião, Clediane Matzenbacher agradeceu cada apoiador do projeto que já se tornou o curso com maior número de inscritos de todas as unidades da universidade no estado. Ela lembrou que em setembro de 2021 foi instituída a comissão para realizar o estudo sobre a viabilidade de oferta do curso de Bacharel em Direito para Jardim.

Essa comissão visitou a Escola Municipal Zeus Benevides, onde será realizado o curso, e ainda promoveu reunião com os membros da área do direito da cidade para buscar apoio nas futuras atividades extracurriculares obrigatórias do curso. Um ano após a constituição da comissão de avaliação, a prefeita participou do evento de lançamento do Plano de Fortalecimento e Expansão da UEMS, que apresentou como oficial o curso de direito para a unidade de Jardim.

De acordo com o balanço divulgado pela Universidade, o curso de Direito de Jardim já figurava como o mais concorrido do estado entre as unidades da UEMS, mostrando o interesse não apenas dos moradores de Jardim pelo curso, mas de toda a região sudoeste e de outros locais.

Foram 435 inscritos para o processo seletivo do vestibular, sendo que a modalidade tem 50% das vagas reservadas, enquanto a outra metade é destinada ao ingresso pelo Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

