Bebê de um ano vítima de estupro e agressão pelo padrasto morre na Santa Casa - Foto: Gerson Oliveira/Correio do Estado

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Durante a madrugada desta quinta-feira (30), o menino de um ano e oito meses que foi vítima de violência sexual e física morreu internado na Santa Casa. Os agressores investigados são padrastro e mãe da vítima, e estão presos preventivamente desde a descoberta do crime.

Como já noticiou o Correio do Estado, o caso aconteceu na última terça-feira (28). Segundo informações da Polícia Civil, o homem e a mulher foram retidos e a investigação iniciou ainda no dia após a equipe médica notar que o menino tinha diversos hematomas no corpo, incluindo cabeça, partes intímas e pernas.

Conforme relato do homem, ele notou que o menino estava com hematomas e dificuldades para respirar, devido a parada cardiorrespiratória, apenas quando foi buscar o menino no banheiro, que teria ficado sozinho tomando banho.

A partir disso o caso se desenrolou com o acionamento da Polícia Militar para reanimar a criança, bem como entrada do garoto na Santa Casa às 08h de terça-feira, onde foi notado as marcas de agressão.

O homem ainda afirmou não saber o que aconteceu durante o banho, e disse já ter visto a mulher bater no menino para 'corrigi-lo'. A mãe do garoto que não estava em casa e ficou sabendo depois disse que não notou as marcas, e de acordo com informações ainda teria defendido o homem, negando que ele teria batido no filho.

O caso está sob sigilo e não há mais informações confirmadas. A Santa Casa confirmou a morte do bebê às 04h20 desta quinta-feira.

Entenda o caso

De acordo com a apuração policial, a mulher de 31 anos deixou o filho sob os cuidados do parceiro, de 21 anos, por volta das 06h40min. O homem então teria deixado a criança no banho e quando retornou com a tolha notou que o menino estava com sintomas de uma parada cardiorespiratória e acionou socorro.

Por volta das 07h, o Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) recebeu o chamado da ocorrência e foi até a residência, na Vila Santa Luzia, em Campo Grande. A equipe então iniciou o atendimento com manobras de reanimação pulmonar, que continuou com a equipe do SAMU, que enfim conseguiram reanimar a criança.

O atendimento seguiu para a Santa Casa, com o menino em estado grave, onde ficou internado desde terça-feira. Em seguida, a equipe do atendimento constatou diversos hematomas no corpo da criança, além de indícios de possível violência sexual e teria acionado a Polícia Civil.

A vítima foi então submetida a exame clínico que confirmou hematomas na região da cabeça que iam até a região ocular.

Na casa do casal foram identificados possíveis vestígios de sangue na coberta e na cama da mãe e padrastro, que foram encaminhados à perícia.

A Santa Casa confirmou a morte do bebê nesta madrugada, às 04h20. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL) para análise das marcas e constatações das causas.

O casal está preso e o caso ainda está sob investigação.

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A DEPCA disponibiliza canais de denúncias à população e reforça que diante de quaisquer indícios de maus-tratos ou abuso sexual contra crianças, deve ser imediatamente realizada a denúncia pelos seguintes canais: