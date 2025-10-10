Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

SEMANA DA CRIANÇA

Prefeito de Antônio João proíbe 'cabelo maluco' nas escolas

De acordo com o prefeito, a tradição não agrega no aprendizado das crianças e dá trabalho e gasto para as mães

Naiara Camargo

Naiara Camargo

10/10/2025 - 09h10
Prefeito de Antônio João, Agnaldo Marcelo da Silva (PSDB), conhecido como “Marcelo Pé”, proibiu o ‘cabelo maluco’ nas escolas do município.

Cabelo maluco é um penteado criativo, colorido e inusitado, feito uma vez por ano, exclusivamente na Semana da Criança - mês de outubro, para celebrar a data de uma maneira divertida e descontraída.

De acordo com o prefeito, a tradição não agrega no aprendizado das crianças e dá trabalho e gasto para as mães.

“Nós somos responsáveis pela educação básica e infantil do município. E nesse mundo onde está tendo várias distorções dos comportamentos das crianças, até mesmo dos adultos, dos jovens, eu optei em não fazer aqui a semana do cabelo maluco em Antônio João. Acaba gerando disputa, uma concorrência, um gasto para mães. E eu achei por bem cancelar a semana de cabelo maluco aqui em Antônio João, aí depois tem outra semana da meia maluco, e tem um monte de coisas, que na minha opinião não agrega em nada no bom desempenho de aprendizado das crianças do município”, afirmou o prefeito, na tarde desta quinta-feira (9), em suas redes sociais.

Antônio João é um município localizado na região sudoeste de Campo Grande, fronteira com o Paraguai e situado a 281 quilômetros de Campo Grande.

CABELO MALUCO

Cabelo maluco ‘virou febre’, nesta semana, em escolas infantis públicas e privadas de Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul.

Penteados criativos, coloridos, extravagantes, inusitados e ‘diferentões’ roubaram a cena, em plena semana da criança, no ensino infantil.

Meninos e meninas usam cabelos decorados de sorvete, jardim, pipoca, galinheiro, garrafa, arco-íris, aranha, dinossauro das cores rosa, laranja, amarelo, verde, azul, preto, roxo, marrom, branco ou vermelho.

Mães e pais usam e abusam da criatividade para caprichar no penteado do filho, o que os deixam “malucos” no dia do cabelo maluco.

Além do ambiente escolar, a diversão também invadiu as redes sociais, onde os pais compartilham penteados criativos de seus filhos.

O cabelo de Maria Cecília, de 5 anos, virou uma cesta linda de flores.

Lívia Saori, de 2 anos, esbanjou um penteado de “garrafa pingando cabelo” em sua escolinha.

No “dia da mochila maluca”, Lívia esbanjou muito brilho com uma mochilinha da personagem Skye.

Bernardo, de 1 aninho, se transformou em um bombom de Ouro Branco ambulante.

Gabriela Luz Carvalho, de 6 anos, usou o tema MC Donald na combinação do cabelo e mochila malucos.

CAMPO GRANDE

Com 12 viaturas novas, prefeitura insiste em ambulâncias de aluguel e entra na mira do MP

Entre dezembro de 2024 e abril de 2025 Campo Grande recebeu a doação de uma dúzia de novas ambulâncias, mas a Capital é apontada por ainda operar dez viaturas alugadas

10/10/2025 11h50

Entrega de ambulâncias do SAMU ao município em abril deste ano

Entrega de ambulâncias do SAMU ao município em abril deste ano Foto: Marcelo Victor / Correio do Estado

Após o Conselho Municipal de Saúde e a bancada sul-mato-grossense apontar que Campo Grande seguiu com o uso de ambulâncias alugadas, mesmo com 12 novas viaturas doadas pelo Ministério, o município chefiado por Adriane Lopes (PP) agora é alvo de inquérito civil instaurado pelo Ministério Público para apurar o assunto. 

Toda essa movimentação para apurar a ociosidade das novas ambulâncias partiu de representações formais dos deputados federais, Geraldo Resende (PSDB) e Camila Jara (PT), e do Conselho Municipal de Saúde (CMS), presidido por Cleonice Alves Albres. 

Como bem acompanha o Correio do Estado, em meados deste ano o MPMS instaurou a notícia de fato para apurar esse caso de novas paradas e uso de viaturas alugadas, ressaltando os principais problemas dessa situação, que além de gerar gastos excessivos também compromete a conservação dos veículos doados. 

Agora, em 08 de outubro, foi assinada a instauração do inquérito civil, pelo Promotor de Justiça Marcos Roberto Dietz, oficiando da notícia de fato: o Município de Campo Grande; Câmara Municipal; os representantes e a Procuradoria-Geral de Justiça. 

Entenda

Sobre a situação das ambulâncias em Campo Grande, através do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) foi anunciado em novembro de 2024 a vinda de 20 novas ambulâncias para Mato Grosso do Sul, das quais a maior parte (seis no total) seriam destinadas para a Capital. 

Com os recursos Viabilizados pelo parlamentar do Partido dos Trabalhadores (PT), Vander Loubet, à época Campo Grande já havia "gestado" o contrato por aluguel de ambulâncias por nove meses, quando sinalizada uma mudança para a situação. 

Sem regime de dedicação exclusiva de mão-de-obra, a vencedora do licitação para atender a demanda do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi a "A&G Serviços Médicos", encarregada da manutenção das ambulâncias a serem usadas pelos servidores da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

Essas seis ambulâncias em questão foram recebidas em dezembro do ano passado, com outras sete entregues no dia 25 de abril de 2025, compra essa também garantida com recursos federais. 

Essas sete ambulâncias para Campo Grande foram entregues no lançamento inédito do "Samu Indígena", representando um investimento de R$ 2.734.000,00, oriundos do Ministério da Saúde/ Governo Federal, por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). 

Dessa leva, Segundo a prefeitura, são seis ambulâncias de suporte básico e uma de suporte avançado, com o primeiro tipo de veículo equipado com torniquetes, faixas, ataduras, prancha rígida para acidente e redblock, composta por  técnico de enfermagem e um condutor socorrista. 

Já o  veículo de suporte avançado tem equipamentos complexos e possui as características de uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI): ventilador mecânico, monitor, intubação e bombas de infusão, composta por um médico, enfermeiro e condutor socorrista. 

Porém, cerca de dois meses antes dessa entrega, durante audiência quadrimestral na Câmara de Campo Grande a então secretaria de Saúde, Rosana Leite, confirmou que essas novas ambulâncias seria o principal condicionante para revisão do contrato do aluguel de viaturas. 

Na ocasião Rosana explicou que o processo de locação de 10 viaturas seria revisto graças às sete novas ambulâncias e consequente renovação da frota, o que foi chegou a ser confirmado pela própria prefeita em 25 de abril, o que poderia gerar uma economia de quase dois milhões de reais. 

Empacada no emplacamento

Diferente do imaginado, as novas ambulâncias não resolveram o problema de imediato, já que as viaturas ficaram meses empacadas em uma verdadeira novela no processo de emplacamento. 

Em 18 de junho houve a primeira tentativa de contratação direta para o emplacamento dos veículos hospitalares, que fracassou devido a falta de um interessado.

Esse problema só se resolveu com a contratação direta em 30 de junho da empresa Placas do Xefe, que fica na Avenida Salgado Filho, em Campo Grande, com a prefeitura "correndo contra o tempo" antes que chegasse o fim do prazo de locação das demais ambulâncias. 

Ainda no início de junho a própria chefe do Executivo de Campo Grande, Adriane Lopes, chegou a afirmar que é mais barato ao município locar os veículos do que manter uma frota própria

“Manter uma ambulância própria custa, em média, R$ 35 mil por mês. Com a locação, pagamos R$ 15.800 por unidade, já com seguro, com troca e substituição imediata, se necessário. É bem mais barato alugar do que manter uma frota própria, especialmente em uma situação emergencial como a que enfrentamos”, disse.

Adriane Lopes inclusive prometeu que, com o fim do contrato, em 8 de julho já estariam totalmente "documentadas, asseguradas e prontas para atender a população", já que o Samu trata-se de um serviço que a chefe do Executivo diz que não pode ter a qualidade reduzida. 

"Nós conseguimos recuperar o padrão do atendimento e não vamos permitir que ele volte a ser como era antes, com falhas no socorro”, complementou Adriane, afirmando que o município contava com 22 ambulâncias em circulação.
**(Colaborou Felipe Machado)

 

MENTIRA RELÂMPAGO

Homem inventa sequestro para esconder de esposa que estava no bar

Apesar de ser 'só uma mentira', pena para crime de falsa comunicação pode ter detenção de 1 até 6 meses

10/10/2025 11h15

Homem pode pegar pena de 1 a 6 meses por tentar esconder da esposa que estava no bar

Homem pode pegar pena de 1 a 6 meses por tentar esconder da esposa que estava no bar Divulgação

A Polícia Civil de Campo Grande, divulgou nesta sexta-feira o fim do mistério de um sequestro relâmpago registrado em boletim de ocorrência na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Centro.

O homem que disse ter sido vítima de um roubo agressivo, seguido de sequestro e mantido sob ameaça após receber ligação sobre o paradeiro da sua motocicleta furtada. Na intenção de ir atrás da localização enviada, o homem foi atraído até o bairro Jardim Los Angeles e teria sido abordado por três indivíduos, que seriam seus sequestradores.

Segundo o relato da ‘vítima’, os três homens exigiram dinheiro para devolver seu veículo, colocaram um saco preto em sua cabeça para tapar sua visão e o manteve sob ameaça. Ele ainda teria sido conduzido até o seu próprio carro até uma estrada deserta, local onde o abandonaram e o deixaram passar a noite.

Após investigações policiais, o homem, até então considerado vítima, confessou e assumiu que inventou a história para não precisar justificar e contar a verdade à sua esposa.

O homem revelou que passou a noite inteira em um bar, durante todo o período que o suposto sequestro relâmpago teria ocorrido.

Mesmo com sua confissão, a Polícia Civil instaurou procedimento para responsabilizar o homem por falsa comunicação de crime. Considerada infração penal, a comunicação falsa representa grave desvio de recursos públicos, além de comprometer o trabalho policial.

Previsto no artigo 340 do Código Penal Brasileiro: “Provocar a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime ou de contravenção que sabe não se ter verificado”, pode levar a pena de detenção de 1 a 6 meses, multa, ou prestação de serviços à comunidade até pagamento de cestas básicas, a critério do juiz. 

