Prefeito de Inocência pede socorro para resolver crise habitacional

Ao lado do governador Eduardo Riedel, de dois ministros do Governo Lula, dois senadores e uma série de outros políticos e autoridades estaduais e federais, o prefeito de Inocência, Antônio Ângelo Garcia dos Santos (Toninho da Cofapi), aproveitou o palanque desta sexta-feira (6), no canteiro de obras da Arauco, para cobrar ajuda dos políticos para a liberação de recursos públicos para a construção de pelo menos 600 casas.
"Estamos passando por um momento muito difícil no setor de habitação da nossa cidade. Gostaria que vocês olhassem para a gente para que possamos atender aquelas famílias que estão mudando para Cassilândia, Paranaíba, Três Lagoas e Água Clara porque não encontram residência em Inocência", afirmou o prefeito depois de fazer uma série elogios sobre os investimentos de US$ 4,6 bilhões da Arauco que estão mudando o cenário econômico da região.
De acordo com Toninho da Cofapi, a prefeitura tem áreas para construir em torno de 600 casas, mas precisa de recursos para que os projetos habitacionais saiam do papel. A própria Arauco tem projeto para construir em torno de 700 casas em Inocência, mas elas devem abrigar somente os futuros funcionários da empresa, depois que a fábrica for ativada, no final de 2027.
Das cidades citadas pelo prefeito para abrigar pessoas que estão trabalhando em Inocência por conta das obras de instalação da fábrica de celulose, Cassilândia e Paranaíba ficam a cerca de 90 quilômetros. Três Lagoas e Água Clara, por sua vez, estão a quase 140 quilômetros.
Além do governador Eduardo Riedel, do evento de lançamento da pedra fundamental do ramal ferroviário de 47 quilômetros participaram os ministros Renan Calheiros Filho e Simone Tebet, dos transportes e planejamento, respectivamente.
O pedido de socorro também foi direcionado aos senadores Nelsinho Trad e Tereza Cristina, que participaram do evento e têm condições de destinar verbas parlamentares para o setor habitacional do município.
Atualmente, 9,2 mil pessoas estão atuando no canteiro de obras da fábrica e a previsão é de que no pico dos trabalhos, no segundo semestre deste ano, este número cheque a 14 mil. Embora a maior parte deles esteja abrigada em alojamentos temporários, este provável aumento tende a agravar o problema de moradias em Inocência, município que até o início da obra tinha em torno de 8,5 mil habitantes.
A fábrica está sendo construída às margens do Rio Sucuriú, a cerca de 50 quilômetros da área urbana. Grande parcela dos alojamentos também foi erguida longe da área urbana.
Mesmo assim, segundo o prefeito, uma infinidade prestadores de serviço e trabalhadores que deve permanecer na região estão sendo obrigados a buscar imóveis nas cidades vizinhas porque faltam casas em Inocência.