Prefeitura abre licitação de R$ 2,3 milhões para reordenamento viário em rotatória

A Prefeitura de Campo Grande abriu licitação, no valor de R$ 2,3 milhões, para contratação de empresa que será responsável pela obra de reordenamento viário na rotatória das avenidas Tamandaré e Dr. Euler de Azevedo, em Campo Grande.
O aviso da licitação, na modalidade pregão eletrônico, foi publicado nesta quinta-feira (28), no Diário Oficial do Município.
A obra foi anunciada em agosto do ano passado, como parte das comemorações dos 126 anos de Campo Grande, com assinatura de convênio entre o Governo do Estado, através do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS), e a prefeitura.
Na época, o governo informou que o projeto já estava pronto e o dinheiro já estava na conta da prefeitura e que, com a assinatura do convênio, seria aberto o processo licitatório e, em seguida, iniciadas as obras, que deveriam ser entregues no prazo de um ano.
A licitação foi aberta apenas agora, nove meses depois do anúncio. O prazo para envio das propostas é até as 7h44 do dia 22 de junho de 2026.
Reordenamento viário
De acordo com o Executivo Municipal, a intervenção vai beneficiar diretamente os moradores dos bairros Nasser, Vila Sobrinho e São Francisco.
A readequação viária foi desenvolvida pela Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran).
O pacote de melhorias inclui obras de drenagem, nova pavimentação nos trechos modificados, reforma de calçadas com acessibilidade e novas aberturas no canteiro central para adequação dos retornos.
Além disso, o principal ponto, cobrado há anos pela população, será a instalação de um sistema semafórico e nova sinalização para ordenar o fluxo e melhorar a fluidez do trânsito na região.
Os cruzamentos semaforizados terão sistemas de sincronização e contadores automáticos de volume de tráfego. Os sistemas permitirão a programação dinâmica dos tempos de sinal verde ao longo do dia.
Para viabilizar essa intervenção, serão necessárias serviços de adequação física e readequações, incluindo a demolição de canteiros existentes e a remodelagem de ilhas direcionadoras de tráfego.
A rotatória dá acesso a mais de nove opções diferentes, liga vários bairros e dá acesso ao Detran, além de duas universidades, a Universidade Católica Dom Bosco e a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul.