Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

REQUALIFICAÇÃO

Prefeitura abre licitação para reformar rede elétrica do Camelódromo Municipal

O investimento total será de R$ 2,3 milhões, sendo R$ 700 mil provenientes de emenda parlamentar

João Pedro Flores

28/11/2025 - 19h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Especial de Licitações e Contratos (SELC), abriu licitação para contratar uma empresa especializada na reforma das instalações elétricas do Camelódromo Municipal, um dos principais polos de economia popular da Capital. O aviso de abertura foi publicado no Diário Oficial (Diogrande) n° 8.141, desta sexta-feira (28).

O investimento total será de R$ 2,3 milhões, sendo R$ 700 mil provenientes de emenda parlamentar e o restante custeado pela Prefeitura.

A obra inclui a modernização das instalações elétricas dos boxes, iluminação interna e externa, áreas comuns e sistemas auxiliares, garantindo condições operacionais adequadas e prevenindo riscos como curtos-circuitos e incêndios.

Além disso, na recente cerimônia de formalização das Autorizações de Uso de Áreas Públicas Municipais, o Camelódromo foi contemplado com a assinatura do termo de uso do lote destinado ao estacionamento.

A Concorrência Eletrônica nº 011/2025 prevê a reestruturação completa da rede elétrica do espaço, atendendo às normas da NBR 5410 (instalações elétricas de baixa tensão), NBR 5419 (proteção contra descargas atmosféricas), além das exigências do Corpo de Bombeiros e dos padrões da concessionária Energisa.

O prazo de recebimento das propostas é até 7h44 do dia 15 de dezembro, e a sessão de disputa de preços ocorrerá logo em seguida, pelo portal compras.campogrande.ms.gov.br.

Narciso Soares dos Santos, presidente do Camelódromo, reforçou a urgência das intervenções, pois, com 26 anos, a estrutura elétrica atual é obsoleta e oferece riscos a trabalhadores e clientes.

“Nosso prédio tem 26 anos e a instalação elétrica é obsoleta. Já enfrentamos até um princípio de incêndio. Essa obra representa segurança para quem trabalha e para quem compra aqui”, afirmou.

Assine o Correio do Estado

SAÚDE

Justiça abre inquérito para investigar irregularidades na UPA Coronel Antonino

Entre os pontos abordados no relatório do Ministério Público do Estado estão: falta de remédios, infiltrações e mobiliário inadequado

28/11/2025 18h00

Compartilhar
Pessoas esperaram por atendimento há mais de 2 horas no UPA Coronel Antonino

Pessoas esperaram por atendimento há mais de 2 horas no UPA Coronel Antonino Marcelo Victor/ Correio do Estado

Continue Lendo...

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), por meio da 32ª Promotoria de Justiça de Saúde Pública, instaurou um inquérito civil para apurar irregularidades na Unidade de Pronto Atendimento Dr. Walfrido Azambuja de Arruda, a UPA Coronel Antonino, em Campo Grande.

O inquérito civil foi aberto após vistoria, realizada pela Assessoria Técnica do MPMS, que constatou problemas estruturais e assistenciais capazes de comprometer o funcionamento adequado da unidade e a qualidade do atendimento prestado à população.

As irregularidades apontadas pelo relatório são: 

  • infiltrações;
  • mofo; 
  • desgaste da pintura em diversos ambientes;
  • interdição de uma sala de isolamento;
  • quatro aparelhos de ar-condicionado antigos e inoperantes;
  • mobiliário inadequado, incluindo 11 camas e quatro macas sem grades.

O MPMS também aponta que o serviço de raio-X estava interrompido em razão da troca da empresa prestadora, e faltavam equipamentos essenciais, como monitor multiparamétrico, oxímetro portátil, ventilador mecânico e esfigmomanômetros.

Além disso, no setor farmacêutico faltam remédios da Relação Municipal de Medicamentos (Remune), como antibióticos, analgésicos e soluções injetáveis. 

Por fim, o relatório identificou que, embora a escala geral de profissionais atendesse ao mínimo legal previsto pela Portaria GM/MS nº 10/2017, foram identificados desfalques temporários de técnicos de enfermagem, situação que exige medidas emergenciais para evitar sobrecarga das equipes.

Origem do processo

O procedimento de inquérito civil foi aberto porque o MPMS solicitou informações e comprovação documental sobre medidas corretivas à Secretaria Municipal de Saúde (Sesau). Porém, não obteve resposta dentro do prazo, então a Promotoria de Justiça converteu partiu para esta etapa.

Foram requisitadas providências como a instalação do novo equipamento de raio-X, plano de manutenção dos aparelhos de ar-condicionado, substituição de camas e macas, aquisição de equipamentos médico-hospitalares, regularização do abastecimento de medicamentos e recomposição do quadro técnico.

Assine o Correio do Estado

IBGE

Expectativa de vida no Brasil atinge maior número desde 1940

Mulheres ainda têm maior expectativa de vida, de 79,9 anos

28/11/2025 17h30

Compartilhar
Idade média dos brasileiros é de 76,6 anos

Idade média dos brasileiros é de 76,6 anos FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

Continue Lendo...

A expectativa de vida da população do Brasil chegou aos 76,7 anos de acordo com informações das Tábuas de Mortalidade 2024, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

O número mostra um leve aumento de 2,5 meses com relação a 2023. Para a população masculina, a expectativa calculada para 2024 era de 73,3 anos; para as mulheres, chega perto dos 80 anos (79,9 anos). Em ambos os sexos, o crescimento foi de 2 meses. 

Isso mostra uma diferença de 6,6 anos de expectativa entre os sexos. 

Em 1940, no início da série histórica, essa diferença era de 5,4 anos, a menor já registrada. Já a maior foi observada em 2000, quando ficou em 7,8 anos. 

De acordo com as tabelas do IBGE, desde o início da pesquisa, houve elevação nos números, com exceção dos anos 2020 e 2021, quando a pandemia do Coronavírus provocou uma elevação no número de mortes no Brasil, gerando, consequentemente, uma redução da expectativa de vida ao nascer no país. 

Ao longo dos anos, a longevidade brasileira aumentou, em média, 31,1 anos quando no início da pesquisa, a expectativa era de que as pessoas vivessem até 45,5 anos. 

Idade média dos brasileiros é de 76,6 anosFonte: IBGE

No mundo, a maior expectativa de vida ao nascer para ambos os sexos pertence a Mônaco (86,5 anos), com San Marino (85,8), Hong Kong (85,6), Japão (84,9) e Coreia do Sul (84,4) a seguir.

Mortalidade

A taxa de mortalidade infantil, ou seja, crianças que morrem antes de completar um ano de idade, também apresentou queda, mas não é a menor registrada. 

A média brasileira em 2024 era de 12,3 para cada mil crianças nascidas vivas. Esse indicador reduziu de forma drástica desde 1940, quando era de 146,6 crianças que não completariam o primeiro ano de vida a cada mil nascidos vivos. 

Idade média dos brasileiros é de 76,6 anosFonte: IBGE

De acordo com o órgão, a queda na mortalidade das crianças brasileiras está associada às massivas campanhas de vacinação, à atenção pré-natal, ao aleitamento materno, ação dos agentes comunitários de saúde e programas de nutrição infantil, entre outros fatores. 

Tópicos como o aumento de renda, de escolaridade e acesso ao saneamento básico também são fatores que contribuíram para a longevidade, não apenas infantil, mas da população brasileira em geral, gerando índices mais baixos de mortalidade, aumentando os números de longevidade ao longo dos anos. 

“No processo de transição demográfica brasileira destaca-se que, desde o século XIX até meados da década de 1940, o Brasil caracterizou-se pela prevalência de altas taxas de natalidade e de mortalidade, principalmente a mortalidade nos primeiros anos de vida. A partir desse período, com a incorporação às políticas de saúde pública dos avanços da medicina, particularmente os antibióticos recém-descobertos no combate as enfermidades infecto-contagiosas e importados no pós-guerra, o país experimentou uma primeira fase de sua transição demográfica, caracterizada pelo início da queda das taxas de mortalidade.  Primeiramente, os grupos etários mais beneficiados com a diminuição da mortalidade, foram os das crianças menores de 5 anos de idade. Inicia-se assim, o processo de transição epidemiológica”, relatou o IBGE. 


 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Casal é condenado a prisão e multa de R$ 30 milhões por "quebra-quebra" em Brasília
8 de janeiro

/ 2 dias

Casal é condenado a prisão e multa de R$ 30 milhões por "quebra-quebra" em Brasília

2

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3548, quinta-feira (27/11)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3548, quinta-feira (27/11)

3

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2944, quinta-feira (27/11): veja o rateio
LOTERIA

/ 13 horas

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2944, quinta-feira (27/11): veja o rateio

4

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3548, quinta-feira (27/11): veja o rateio
LOTERIA

/ 13 horas

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3548, quinta-feira (27/11): veja o rateio

5

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2944, quinta-feira (27/11)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2944, quinta-feira (27/11)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: O que o INSS reconhece como Direito Previdenciário da pessoa que vive com HIV/AIDS
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 22 horas

Juliane Penteado: O que o INSS reconhece como Direito Previdenciário da pessoa que vive com HIV/AIDS
Leandro Provenzano: Seu imóvel está em risco?
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Leandro Provenzano: Seu imóvel está em risco?
Dados e Inteligência Artificial Moldam o Aprendizado
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Dados e Inteligência Artificial Moldam o Aprendizado
Juliane Penteado: Novembro Azul e os direitos do segurado com câncer de próstata
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: Novembro Azul e os direitos do segurado com câncer de próstata