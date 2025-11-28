Prefeitura abre licitação para reformar rede elétrica do Camelódromo Municipal

Camelódromo já presenciou incêndio que destruiu seis boxes no ano passado - Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Especial de Licitações e Contratos (SELC), abriu licitação para contratar uma empresa especializada na reforma das instalações elétricas do Camelódromo Municipal, um dos principais polos de economia popular da Capital. O aviso de abertura foi publicado no Diário Oficial (Diogrande) n° 8.141, desta sexta-feira (28).

O investimento total será de R$ 2,3 milhões, sendo R$ 700 mil provenientes de emenda parlamentar e o restante custeado pela Prefeitura.

A obra inclui a modernização das instalações elétricas dos boxes, iluminação interna e externa, áreas comuns e sistemas auxiliares, garantindo condições operacionais adequadas e prevenindo riscos como curtos-circuitos e incêndios.

Além disso, na recente cerimônia de formalização das Autorizações de Uso de Áreas Públicas Municipais, o Camelódromo foi contemplado com a assinatura do termo de uso do lote destinado ao estacionamento.

A Concorrência Eletrônica nº 011/2025 prevê a reestruturação completa da rede elétrica do espaço, atendendo às normas da NBR 5410 (instalações elétricas de baixa tensão), NBR 5419 (proteção contra descargas atmosféricas), além das exigências do Corpo de Bombeiros e dos padrões da concessionária Energisa.

O prazo de recebimento das propostas é até 7h44 do dia 15 de dezembro, e a sessão de disputa de preços ocorrerá logo em seguida, pelo portal compras.campogrande.ms.gov.br.

Narciso Soares dos Santos, presidente do Camelódromo, reforçou a urgência das intervenções, pois, com 26 anos, a estrutura elétrica atual é obsoleta e oferece riscos a trabalhadores e clientes.

“Nosso prédio tem 26 anos e a instalação elétrica é obsoleta. Já enfrentamos até um princípio de incêndio. Essa obra representa segurança para quem trabalha e para quem compra aqui”, afirmou.

