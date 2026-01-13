Prefeitura abre processo seletivo para profissionais de Educação Física

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Na edição desta terça-feira (13) do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), a Prefeitura Municipal divulgou a abertura do Processo Seletivo Simplificado para função de Coordenador e Agente Social de Esporte e Lazer.

Por meio da Fundação Municipal de Esporte, a Funesp, o concurso oferece 146 vagas com remunerações que podem chegar até R$ 6 mil.

O objetivo é atender as demandas do Programa “Movimenta Campo Grande”, que busca oferecer atividades físicas e esportivas para a população, que promovam o desenvolvimento da cultura esportiva e do lazer na cidade.

As inscrições para o processo seletivo iniciam na próxima quarta-feira (14), e ficam abertas até o dia 16 de janeiro, na próxima sexta-feira.

Os interessados devem realizar a inscrição presencialmente na sede da Funesp, localizada na Rua Dr. Paulo Machado, nº 663, no Bairro Santa Fé, disponível para o serviço das 8h às 13h.

Das vagas

Estão disponíveis 146 vagas, divididas entre:

Coordenador (40h): 13 vagas com salário de R$ 6.000;

13 vagas com salário de R$ 6.000; Agente Social (20h): 29 vagas com salário de R$ 3.000;

29 vagas com salário de R$ 3.000; Agente Social (10h): 104 vagas com salário de R$ 1.500.

Para o cargo de coordenador, com carga horária de 40h são 13 vagas, nas modalidades:

Setorial - 07 vagas;

07 vagas; Atletismo - 01 vaga;

01 vaga; Eventos - 03 vagas;

03 vagas; Projetos - 01 vaga;

01 vaga; Ginástica Artística - 01 vaga.

As demais vagas são destinadas ao cargo de agente social, dividas nas especificidades de:

20h

Atletismo - 05 vagas;

05 vagas; Ginástica Artística - 05 vagas;

05 vagas; Ginástica Rítmica - 05 vagas;

05 vagas; Musculação (Matutino) - 06 vagas;

06 vagas; Musculação (Vespertino/Noturno) - 06 vagas;

06 vagas; Paradesporto (Futebol PC) - 01 vaga;

01 vaga; Paradesporto (Atletismo) - 01 vaga;

10h

Balé (Matutino) - 03 vagas;

03 vagas; Balé (Vespertino/Noturno) - 05 vagas;

05 vagas; Beach Tennis (Matutino) - 02 vagas;

02 vagas; Beach Tennis (Vespertino/Noturno) - 02 vagas;

02 vagas; Futebol (Matutino) - 02 vagas;

02 vagas; Futebol (Vespertino/Noturno) - 07 vagas;

07 vagas; Hidroginástica e Natação (Matutino) - 03 vagas;

03 vagas; Hidroginástica e Natação (Vespertino/Noturno) - 03 vagas;

03 vagas; Pilates (Matutino) - 25 vagas;

25 vagas; Pilates (Vespertino/Noturno) - 20 vagas;

20 vagas; Recreação - 01 vaga;

01 vaga; Ritmos e Ginásticas Coletivas (Matutino) - 14 vagas;

14 vagas; Ritmos e Ginásticas Coletivas (Vespertino/Noturno) - 14 vagas;

14 vagas; Rúgby - 01 vaga;

01 vaga; Treinamento Funcional - 02 vagas;

Da inscrição

No momento da inscrição, é obrigatório aos candidatos que tenham em mãos:

ficha de inscrição preenchida, com data e assinada pelo candidato e o Curriculum Vitae de acordo com modelo do Anexo I e II do edital, e também disponível para download no site: www.campogrande.ms.gov.br/semadi/processoseletivo, ou na própria Funesp;

cópia e original do diploma de graduação em Educação Física/Bacharel, ou Declaração de Conclusão de Curso;

cópia e original de um documento oficial de identificação com foto;

cópia e original da documentação que comprove o aperfeiçoamento e experiência profissional necessária para pontuar na prova de títulos, disponível no subitem 5.2 do edital, ou na tabela abaixo:

Ao entregar a ficha o candidato receberá um comprovante autenticado da sua inscrição. Sem taxa de inscrição, é permitido se inscrever em apenas uma modalidade.

Do processo seletivo

A seleção será composta por pelas fases de:

prova de títulos (qualificação e experiência profissional) para todos os cargos;

e entrevista técnica específica (apenas para o cargo de coordenador).

Após a primeira fase, serão convocados para a segunda etapa apenas cinco inscritos em cada vaga oferecida por modalidade prevista com carga horária de 40 horas (função de coordenador), selecionados com base nos critérios de pontuação na tabela acima (subitem 5.2 no edital).

Após ser classificado no concurso, é necessário que para a contratação, o candidato: seja brasileiro nato ou naturalizado; tenha idade mínima de 18 anos; esteja em dia com as obrigações eleitorais; tenha certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, em caso de candidato do sexo masculino; tenha aptidão física e mental para o exercício das atribuições da função; cumpra as determinações do Edital; entregue todos os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para a função; comprovante da escolaridade correspondente à função; ter registro regularizado no Conselho Regional de Educação Física da 11ª Região/CREF 11 MS.

Além de não ter sido demitido por justa causa, por falta grave, ou por decisão de qualquer esfera governamental, nos últimos cinco anos.

Confira o edital completo aqui a partir da página 5.