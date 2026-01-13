Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

CONCURSO

Prefeitura abre processo seletivo para profissionais de Educação Física

Inscrições devem ser feitas presencialmente na sede da Funesp e estão disponíveis até a próxima sexta-feira (16); salário pode chegar em até R$ 6 mil

Noysle Carvalho

13/01/2026 - 11h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Na edição desta terça-feira (13) do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), a Prefeitura Municipal divulgou a abertura do Processo Seletivo Simplificado para função de Coordenador e Agente Social de Esporte e Lazer.

Por meio da Fundação Municipal de Esporte, a Funesp, o concurso oferece 146 vagas com remunerações que podem chegar até R$ 6 mil.

O objetivo é atender as demandas do Programa “Movimenta Campo Grande”, que busca oferecer atividades físicas e esportivas para a população, que promovam o desenvolvimento da cultura esportiva e do lazer na cidade.

As inscrições para o processo seletivo iniciam na próxima quarta-feira (14), e ficam abertas até o dia 16 de janeiro, na próxima sexta-feira.

Os interessados devem realizar a inscrição presencialmente na sede da Funesp, localizada na Rua Dr. Paulo Machado, nº 663, no Bairro Santa Fé, disponível para o serviço das 8h às 13h. 

Das vagas

Estão disponíveis 146 vagas, divididas entre:

  • Coordenador (40h): 13 vagas com salário de R$ 6.000;
  • Agente Social (20h): 29 vagas com salário de R$ 3.000;
  • Agente Social (10h): 104 vagas com salário de R$ 1.500.

Para o cargo de coordenador, com carga horária de 40h são 13 vagas, nas modalidades:

  • Setorial - 07 vagas;
  • Atletismo - 01 vaga;
  • Eventos - 03 vagas;
  • Projetos - 01 vaga;
  • Ginástica Artística -  01 vaga.

As demais vagas são destinadas ao cargo de agente social, dividas nas especificidades de:

20h

  • Atletismo - 05 vagas;
  • Ginástica Artística -  05 vagas;
  • Ginástica Rítmica -  05 vagas;
  • Musculação (Matutino) -  06 vagas;
  • Musculação (Vespertino/Noturno) -  06 vagas;
  • Paradesporto (Futebol PC) -  01 vaga;
  • Paradesporto (Atletismo) -  01 vaga;

10h

  • Balé (Matutino) - 03 vagas;
  • Balé (Vespertino/Noturno) - 05 vagas;
  • Beach Tennis (Matutino) - 02 vagas;
  • Beach Tennis (Vespertino/Noturno) - 02 vagas;
  • Futebol (Matutino) -  02 vagas;
  • Futebol (Vespertino/Noturno) -  07 vagas;
  • Hidroginástica e Natação (Matutino) - 03 vagas;
  • Hidroginástica e Natação (Vespertino/Noturno) -  03 vagas;
  • Pilates (Matutino) -  25 vagas;
  • Pilates (Vespertino/Noturno) - 20 vagas;
  • Recreação -  01 vaga;
  • Ritmos e Ginásticas Coletivas (Matutino) -  14 vagas;
  • Ritmos e Ginásticas Coletivas (Vespertino/Noturno) -  14 vagas;
  • Rúgby -  01 vaga;
  • Treinamento Funcional - 02 vagas;

Da inscrição

No momento da inscrição, é obrigatório aos candidatos que tenham em mãos:

  • ficha de inscrição preenchida, com data e assinada pelo candidato e o Curriculum Vitae de acordo com modelo do Anexo I e II do edital, e também disponível para download no site: www.campogrande.ms.gov.br/semadi/processoseletivo, ou na própria Funesp;
  • cópia e original do diploma de graduação em Educação Física/Bacharel, ou Declaração de Conclusão de Curso;
  • cópia e original de um documento oficial de identificação com foto;
  • cópia e original da documentação que comprove o aperfeiçoamento e experiência profissional necessária para pontuar na prova de títulos, disponível no subitem 5.2 do edital, ou na tabela abaixo:

Ao entregar a ficha o candidato receberá um comprovante autenticado da sua inscrição. Sem taxa de inscrição, é permitido se inscrever em apenas uma modalidade.

Do processo seletivo

A seleção será composta por pelas fases de:

  • prova de títulos (qualificação e experiência profissional) para todos os cargos;
  • e entrevista técnica específica (apenas para o cargo de coordenador).

Após a primeira fase, serão convocados para a segunda etapa apenas cinco inscritos em cada vaga oferecida por modalidade prevista com carga horária de 40 horas (função de coordenador), selecionados com base nos critérios de pontuação na tabela acima (subitem 5.2 no edital).

Após ser classificado no concurso, é necessário que para a contratação, o candidato: seja brasileiro nato ou naturalizado; tenha idade mínima de 18 anos; esteja em dia com as obrigações eleitorais; tenha certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, em caso de candidato do sexo masculino; tenha aptidão física e mental para o exercício das atribuições da função; cumpra as determinações do Edital; entregue todos os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para a função; comprovante da escolaridade correspondente à função; ter registro regularizado no Conselho Regional de Educação Física da 11ª Região/CREF 11 MS.

Além de não ter sido demitido por justa causa, por falta grave, ou por decisão de qualquer esfera governamental, nos últimos cinco anos.

Confira o edital completo aqui a partir da página 5.

Cidades

PRF apreende 59 kg de cabelo humano

Carga foi encontrada na BR-262 em trecho do município de Água Clara

13/01/2026 12h24

Compartilhar

Continue Lendo...

No último domingo (11), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 59 quilos de cabelo humano. A carga estava com um motorista que não teve seu nome divulgado e dirigia uma van.

Durante fisclizações na BR-262, em trecho do munícipio de Água Clara cidade a 192 quilômetros de Campo Grande, os agentes abordaram um homem, que apresentou nervosismo ao conversar. 

Então os policiais solicitaram vistoria no interior do veículo, em que encontraram a quantidadade de cabelos. Sem ter documentação fiscal e de origem, ou qualquer comprovação o motorista confessou que levaria a carga até Três Lagoas.

A carga foi apreendida e encaminhada à Receita Federal.

INTOXICAÇÃO

Criança é internada após consumir fórmula infantil em MS

Vigilância Sanitária intensifica fiscalização e orienta pais a verificarem lotes de produtos recolhidos

13/01/2026 12h15

Compartilhar
Vigilância Sanitária intensifica fiscalização e orienta pais a verificarem lotes de produtos recolhidos

Vigilância Sanitária intensifica fiscalização e orienta pais a verificarem lotes de produtos recolhidos Divulgação

Continue Lendo...

Uma criança precisou ser internada em um hospital particular de Dourados após apresentar quadro de intoxicação que, segundo a Vigilância Sanitária municipal, está associado ao consumo de uma fórmula infantil incluída em um recente alerta sanitário da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A informação divulgada pelo portal Dourados News, explica que o episódio acendeu o sinal de alerta no município e motivou o reforço das ações de fiscalização em farmácias e supermercados, com o objetivo de retirar imediatamente das prateleiras os lotes de produtos proibidos. 

A Anvisa determinou, por meio da Resolução nº 32/2026, a proibição da comercialização, distribuição e uso de determinados lotes de fórmulas infantis das marcas Nestogeno, Nan Supreme Pro, Nanlac Supreme Pro, Nanlac Comfor, Nan Sensitive e Alfamino, todas fabricadas pela Nestlé Brasil Ltda.

A medida tem caráter preventivo e foi adotada após a identificação do risco de contaminação por cereulide — uma toxina produzida pela bactéria Bacillus cereus. A ingestão de alimentos contaminados pode provocar vômitos persistentes, diarreia e letargia, condição caracterizada por sonolência excessiva e lentidão de movimentos.

Em Dourados, a Vigilância Sanitária informou que as equipes estão percorrendo estabelecimentos comerciais para verificar a presença dos produtos e orientar comerciantes sobre o recolhimento imediato dos lotes atingidos pela medida. O órgão também reforçou o alerta aos pais e responsáveis para que confiram o número do lote impresso no rótulo antes de oferecer o alimento às crianças.

A Nestlé informou que o recolhimento ocorre de forma voluntária e em escala global, após a detecção da toxina em um ingrediente fornecido por uma empresa terceirizada internacional. Segundo a fabricante, no Brasil apenas os lotes especificados pela Anvisa estão incluídos no recall, sem impacto nos demais produtos das marcas citadas.

Pais e responsáveis que identificarem fórmulas pertencentes aos lotes proibidos não devem utilizar o produto e devem entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa para orientações sobre troca ou devolução.

Em casos de aparecimento de sintomas após o consumo, a orientação é buscar atendimento médico imediatamente e, se possível, levar a embalagem do produto para auxiliar na avaliação clínica.

Campo Grande

Já na Capital, o Procon Municipal de Campo Grande realiza, desde a semana passada, operação de fiscalização intensiva em farmácias e supermercados para garantir a retirada imediata de lotes de fórmulas infantis fabricadas pela Nestlé Brasil.

A ação atende resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que suspendeu a venda e o uso de produtos específicos devido ao risco de contaminação por cereulide, uma toxina bacteriana. (Confira os lotes proibidos abaixo).

Em Campo Grande, a fiscalização percorre estabelecimentos em todas as regiões, com objetivo de assegurar que todos os itens impróprios sejam retirados das prateleiras.

O Procon Municipal reforça que as famílias que já possuem os produtos em casa devem interromper o uso imediatamente.

O consumidor tem direito garantido por lei à substituição do item por um lote seguro ou à restituição imediata do valor pago.

Caso a criança tenha consumido o produto do lote contaminado e apresente sintomas compatíveis com os citados, a recomendação é buscar atendimento médico.

Como identificar e denunciar

O Procon orienta que consumidores sigam os seguintes passos:

  • Confira o rótulo: Verifique se o lote do produto em sua posse consta na lista de suspensão da Anvisa.
  • Direito de troca: O estabelecimento ou fabricante deve realizar a troca ou o reembolso mediante a apresentação do produto.
  • Denúncias: Caso encontre os produtos suspensos à venda, o cidadão deve acionar o Procon Municipal pelo telefone 156, opção 6.

Confira os lotes proibidos

No Brasil, os produtos e lotes a serem recolhidos são:

Vigilância Sanitária intensifica fiscalização e orienta pais a verificarem lotes de produtos recolhidos

Vigilância Sanitária intensifica fiscalização e orienta pais a verificarem lotes de produtos recolhidos

**Colaborou Glaucea Vaccari**

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Dupla-Sena de hoje, concurso 2911, segunda-feira (12/01)
Loterias

/ 17 horas

Resultado da Dupla-Sena de hoje, concurso 2911, segunda-feira (12/01)

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 6925, segunda-feira (12/01)
Loterias

/ 18 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6925, segunda-feira (12/01)

3

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2874, segunda-feira (12/01)
Loterias

/ 17 horas

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2874, segunda-feira (12/01)

4

Vereadores derrubam aumento do IPTU em Campo Grande
sessão extraordinária

/ 16 horas

Vereadores derrubam aumento do IPTU em Campo Grande

5

Morre farmacêutica que lutava contra o câncer em Campo Grande
Cidades

/ 2 dias

Morre farmacêutica que lutava contra o câncer em Campo Grande

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Autônomo, mesmo em férias não se esqueça da contribuição previdenciária em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 4 dias

Juliane Penteado: Autônomo, mesmo em férias não se esqueça da contribuição previdenciária em 2026
Leandro Provenzano: Saldo devedor no boleto da loteadora ou incorporadora?
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Leandro Provenzano: Saldo devedor no boleto da loteadora ou incorporadora?

Juliane Penteado: MEI em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 02/01/2026

Juliane Penteado: MEI em 2026
Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 26/12/2025

Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026