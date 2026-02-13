Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Prefeitura acelerou tapa-buracos, mas problema está longe do fim

Secretário de Obras de Campo Grande afirmou que ritmo dos trabalhos acelerou em fevereiro, passando de 1,6 mil crateras tapadas por dia para 2,1 mil

Daiany Albuquerque

13/02/2026 - 08h40
Desviar dos buracos nas ruas de Campo Grande tem sido uma rotina para os motoristas que trafegam pela Capital. O serviço de tapa-buracos tem feito, segundo o titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), Marcelo Miglioli, cerca de 2,1 mil reparos por dia, porém, o trabalho ainda não deu conta de reduzir a grande quantidade de crateras espalhadas pela cidade.

Em uma conta de padaria, a estimativa é de hajam cerca de 300 mil buracos na cidade e, conforme dados da Sisep, de janeiro até agora foram tapados 46.112 crateras nas ruas de Campo Grande até quarta-feira.

Só em janeiro foram 34.854 buracos tapados na Capital e, conforme a Sisep, esse número pode ser ainda maior, já que segundo eles quando há mais de um buraco próximo ao outro, muitas vezes eles são contabilizados como apenas um.

Segundo Miglioli, no início do ano a estimativa era de que 1,6 mil buracos eram tapados todos os dias, número que agora ele diz que conseguiram saltar para 2,1 mil diários.

“Essa chuvarada que tivemos em Campo Grande, de 200 milímetros, tem atrapalhado muito para conseguirmos reduzir os buracos, porque muitas vezes passamos com o serviço, depois vem a chuva e abre outro buraco na via ao lado do que fechamos. Mas todas as equipes estão na rua, temos uma agenda de reparos e tem que persistir no trabalho”, afirmou o secretário.

Segundo Miglioli, algumas vias como as Avenidas Cônsul Assaf Trad, Marechal Deodoro e Gunter Hans tiveram trabalho especial com o serviço de tapa-buraco e estão melhores do que estavam antes, porém, vias que não são consideradas “estruturantes” não têm a mesma sorte.

No Bairro Jockey Club, por exemplo, a Rua do Boticário está quase que intransitável, com tantos buracos que fica quase impossível que os motoristas que por ali passam não caiam em algum.

Rua do Boticário, no Bairro Jockey Club, está toda esburacada, o que dificulta a vida dos motoristas que por ali tentam trafegarRua do Boticário, no Bairro Jockey Club, está toda esburacada, o que dificulta a vida dos motoristas que por ali tentam trafegar - Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Crateras também foram encontradas na Avenida Europa, na Vila Jaci, e na Avenida Calógeras, assim como na Rua Jornalista Belizário Lima, na Vila Glória, que fica muito próximo do Centro do Campo Grande.

Buraco também persiste em trecho da Avenida CalógerasBuraco também persiste em trecho da Avenida Calógeras - Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Para o secretário, por causa dessa “aceleração” no serviço de tapa-buraco, em dois meses ele afirma que a cidade teve ter melhora na malha asfáltica.

“Dentro de 30 a 60 dias a realidade das ruas de Campo Grande deve ser bem diferente. Fomos muito afetadas por conta dos estragos das chuvas”, avalia Miglioli.

CHUVAS

De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Campo Grande já acumula quase 300 milímetros de chuva de janeiro até agora. Foram 152,2 mm no mês passado e, até ontem, já haviam sido registrados 146,2 mm na Capital.

Esse início de ano mais chuvoso causou estragos na Capital, principalmente na região da rotatória das Avenidas Ernesto Geisel e Rachid Neder. Naquela área, em pelo menos duas oportunidades no mês passado o asfalto foi arrancado e as equipes da prefeitura tiveram que refazer o pavimento.

Segundo o secretário, apenas uma obra milionária poderia solucionar o problema daquela área, como mostrou o Correio do Estado em reportagem de janeiro.

No mês passado a Prefeitura de Campo Grande refez o pedido que havia feito em 2023, na época do lançamento do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), por R$ 80 milhões para serem investidos na margem direita do Córrego Segredo.

Segundo Miglioli, a obra seria feita na Rua Corguinho, mas resolveria parte do problema, já que a margem esquerda do Segredo ainda ficaria para um futuro. Somando as duas margens, o projeto totalizariam R$ 200 milhões, verba que o secretário afirma ser mais difícil de conseguir.

O governo federal, porém, já negou enviar este valor, conforme o secretário, e agora a Prefeitura Municipal de Campo Grande espera abrir novamente os pedidos para o Novo PAC para refazer, pela terceira vez, o pedido.

investigação concluída

Policia conclui que morte de mulher em Selvíria não foi feminicídio

As investigações apontaram que a vítima cravou a faca contra o próprio peito, configurando suicídio e não, suicídio, como a polícia alegou anteriormente

13/02/2026 09h45

A polícia concluiu que Janete cravou a faca contra o próprio peito

A polícia concluiu que Janete cravou a faca contra o próprio peito Redes Sociais

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul (PCMS) afirmou, por meio de nota, que, após investigações relacionadas à morte de Janete Feles Valores, de 45 anos, causada por uma facada no peito no município de Selvíria na última segunda-feira (9) não foi crime de feminicídio e sim, suicídio. 

De acordo com os depoimentos coletados e o laudo necroscópico, foi concluído que a vítima empurrou a faca contra o próprio peito. 

“A faca não estava totalmente cravada, o que é característico de suicídios, em contraste com homicídios ou feminicídios, onde a lâmina da faca geralmente penetra completamente no corpo da vítima. A angulação da facada também sugere que a vítima tenha se autoferido”, escreveu a publicação. 

Segundo a Delegacia de Polícia de Selvíria, o depoimento do filho da vítima também condiz com a tese de suicídio. Ele afirmou que a mãe estava sofrendo contra um câncer e tinha alegado ter intenções de tirar a própria vida. Além disso, não há registros de violência entre o casal, reforçando o depoimento do marido de Janete, Alípio Drum Alves, que já havia assegurado a hipótese do suicídio. 

Com a conclusão do caso, a Polícia encerrou as diligências e encaminhou os laudos da investigação para os registros finais. 

“Diante destes fatos, a Autoridade Policial determinou a exclusão da classificação inicial de feminicídio alterando o caso para suicídio”, finaliza a nota. 

Com isso, o número de feminicídios em 2026 volta a ser de dois casos. 

Relembre

A vítima, Janete Feles Valoes, de 45 anos, foi encontrada morta com uma facada no peito na madrugada de segunda-feira (9), no Assentamento São Joaquim, na zona rural de Selvíria, município localizado a 397 quilômetros de Campo Grande.

O suspeito, Alípio Drum Alves, de 63 anos, na ocasião, foi preso.

Conforme a ocorrência, o filho da vítima foi até a residência após receber uma ligação do pai pedindo ajuda e alegando que ela teria “feito uma besteira”. Ao chegar ao local, encontrou Janete sentada em uma poltrona, com a faca cravada no peito.

O rapaz levou a mãe até os socorristas. Segundo o boletim de ocorrência, Janete ainda apresentava sinais vitais, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O companheiro da vítima negou ter cometido o crime e afirmou que ela teria cravado a faca no próprio peito. O suspeito foi preso e levado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Três Lagoas.

Cronologia

Com a conclusão das investigações, o número de feminicídios em 2026 volta a ser de dois casos. 

O primeiro caso de feminicídio ocorreu em 16 de janeiro de 2026. Josefa dos Santos, de 44 anos, foi morta pelo companheiro, Fernando Veiga, com um tiro de espingarda nas proximidades da Capela Santo Antônio, na zona rural de Bela Vista. Após o crime, Veiga tirou a própria vida.

O segundo caso ocorreu em 24 de janeiro, quando Rosana Candia, de 62 anos, foi morta a pauladas pelo ex-companheiro, Antônio Lima Ohara, de 73 anos, no bairro Guarani, em Corumbá.

 

GASOLINA PARA AVIAÇÃO

Estado compra querosene para aeronave em combate a incêndio no Pantanal

Governo de MS dispõe de aeronaves air-tractors, do Corpo de Bombeiros Militar (CBMMS), utilizadas para despejar milhares de litros de água em caso de queimadas

13/02/2026 09h40

Aeronave Air Tractor (modelo AT-802F)

Aeronave Air Tractor (modelo AT-802F) Foto: Chico Ribeiro

Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), comprou gasolina e querosene, de forma emergencial, para aeronaves utilizadas no combate aos incêndios no Pantanal Sul-mato-grossense.

O Estado dispõe de aeronaves air-tractors, do Corpo de Bombeiros Militar (CBMMS), utilizadas para despejar milhares de litros de água em caso de queimadas.

O objetivo é prevenir e combater incêndios no Pantanal e proteger a fauna, flora, vegetação, biodiversidade e ecossistema do local.

O contrato foi firmado com a empresa Espadarte Comércio de Petróleo e Derivados LTDA. O valor do investimento é de R$ 3.079.080,00. O prazo de vigência da contratação será de um ano.

Extrato do Contrato nº 209/2025/Sejusp foi assinado na última sexta-feira (6) e publicado, nesta sexta-feira (13), no Diário Oficial Eletrônico (DOE-MS).

Confira o trecho redigido no Diário Oficial:

Aeronave Air Tractor (modelo AT-802F)

QUEIMADAS

As queimadas transformam cenários verdes e cheios de vida em cinzas e mortes. O fogo destrói matas, áreas verdes, vegetações, florestas, biodiversidade e espécies nativas de Mato Grosso do Sul.

São extremamente nocivas ao meio ambiente, pois emitem poluentes atmosféricos, reduzem a biodiversidade, destroem matas, devastam a vegetação, prejudicam a fauna e flora, eliminam a cobertura vegetal nativa, comprometem florestas, campos e savanas e matam o ecossistema.

Mudanças climáticas, calor excessivo, escassez de chuvas e baixa umidade relativa do ar favorecem a ocorrência de queimadas no Estado.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec-MS), a área queimada caiu 92,4% no bioma, em 2025, em comparação a 2024. Também houve queda na área queimada do Cerrado, de 70,5%, comparado a 2024.

434 focos de fogo foram registrados no Pantanal em 2025, enquanto em 2024, foram 8.156.

PREVENÇÃO

As formas de evitar a propagação de incêndios florestais no Pantanal são:

  • Implementar aceiros - faixas desprovidas de vegetação que servem para barrar o fogo e impedir que ele continue seu rumo
  • Manter terrenos limpos e capinados
  • Evitar jogar pontas de cigarro acesas na vegetação à beira de rodovias
  • Realizar queimadas na época correta, frequência correta e locais corretos, chamadas popularmente de queimadas preventivas ou controladas
  • Chuva
  • Evitar o uso de fogo em julho, agosto e setembro, meses do inverno, pois as condições climáticas são desfavoráveis para a época

 

