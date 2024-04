Prefeitura apresenta projeto de R$ 541 milhões para asfaltar 16 bairros de Campo Grande

Durante uma reunião com executivos da Caixa Econômica Federal na tarde de hoje (25), a prefeita Adriane Lopes (PP) apresentou um projeto de drenagem e pavimentação asfáltica em 16 bairros de Campo Grande, orçado em R$ 541 milhões. De acordo com o documento, os recursos serão obtidos através do Programa "Avançar Cidades" do Governo Federal.

Conforme o relatório apresentado na reunião, o investimento proposto é uma das metas da administração municipal, que consiste na pavimentação asfáltica em diversas regiões da capital. Segundo os executivos da Caixa, atualmente, Campo Grande possui um déficit de 1.000 km de ruas não asfaltadas, e este projeto resolveria 20% dos problemas de infraestrutura na cidade.

“Esse investimento de R$541 milhões, resolveria 20% dos problemas da cidade, o que já é um grande avanço. Ano passado a nossa equipe com bastante expectativa passou meses trabalhando em busca de melhorias, diminuindo gastos com custeio e folha pessoal. Com isso, baixamos o nosso limite prudencial e estamos devolvendo para a gestão financeira a capacidade de trazer mais investimentos”, relatou a prefeita.

Ainda de acordo com a prefeita Adriane Lopes, estão previstos 1.492.800 metros quadrados de pavimentação, abrangendo os seguintes bairros: Vila Nasser, Jardim Noroeste, Tiradentes, Vilas Boas, Rita Vieira, Moreninha, Los Angeles, Pioneiro, Aero Rancho, Jardim Centenário, Parati, Guanandi, Tarumã, Coophavilla, Jardim Batistão e Jardim São Conrado.

Fotos: Gerson Oliveira

“Para essa obra de pavimentação, tivemos que avaliar Campo Grande como um todo, com o mapa da cidade em mãos, tivemos que agregar regiões onde você vai diminuindo o impacto. Os bairros escolhidos a maioria já possui asfalto e agora vamos asfaltar por inteiro. Este não é um projeto que vamos afastar três ruas, e sim todos os bairros”, explicou a prefeita.

De acordo com o diretor de Serviços de Governo da Caixa, Cristiano Bonaventura de Medeiros, os trabalhos devem iniciar no final do segundo semestre de 2024, e a expectativa é que as obras de drenagem e pavimentação tenham duração entre 12 e 18 meses.

“Após a apresentação desta carta investimento, demora entre 4 a 5 meses para iniciar os procedimentos e as obras. Devemos iniciar o projeto ainda neste ano, em novembro, após o período eleitoral”, disse.

Fotos: Gerson Oliveira

