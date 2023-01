Prefeitura chama 77 aprovados como assistente educacional inclusivo para trabalhar por 6 meses

Políticas Públias

O documento foi assinado nesta manhã (03) durante solenidade que contou com a presença de autoridades e representantes da comunidade

Na manhã desta terça feira (03), a prefeitura de Campo Grande anunciou o lançamento de uma ordem de serviço que visa a construção de 220 casas para as famílias da Comunidade do Mandela, na região norte da Capital. As obras, na teoria, ficarão prontas até 2024.

Na solenidade, foi assinado o contrato da obra das unidades habitacionais do Residencial Mandela l, ll e lll.

Durante coletiva de imprensa, a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PATRIOTA), contou sobre como serão os trâmites da construção das residências.

“Estamos hoje (03) lançando a primeira etapa da construção de duzentas e vinte casas que serão construídas para o atendimento das famílias aqui da comunidade do Mandela.”, informa a prefeita.

Adriane conta que, juntamente com as secretarias, a prefeitura tem realizado o acompanhamento das famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica na comunidade do Mandela.

A prefeita afirma que pretende levar às comunidades não apenas moradias, mas também “trazer a FUNSAT gerando novas possibilidades, não só de moradia, mas fazendo justiça social atendendo com assistência social, mas também encaminhando eles pro mercado de trabalho para que eles possam evoluir, crescer e sair dessa condição de vulnerabilidade social”.

Adriane afirma que o investimento para a construção das casas é do caixa da prefeitura, de recursos do município de Campo Grande. Apesar disso, a prefeita não soube informar a quantidade de recursos que serão destinados às construções.

“Eu não vou dizer o valor aqui ainda, porque nós estamos ainda levantando, mas assim, investimento próprio do município para as 220 moradias, atendendo a essa comunidade que é uma das comunidades mais vulneráveis da nossa cidade e que tem solicitado a presença do poder público”, discorre a mandatária.

Além dessas questões, Adriane afirma seu secretariado tem acompanhado as demandas da comunidade e conta que, durante os períodos de chuva, as famílias da região do Mandela passam por um período mais crítico e que, portanto, precisam de maior apoio e suporte.

A prefeitura ressalta a importância do trabalho em conjunto do executivo de Campo Grande com o novo Governo de Mato Grosso do Sul.

A presidente da Agehab (Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul), Maria do Carmo, afirma que a parceria da Prefeitura de Campo Grande com o Governo do Estado e que viabilizou as obras, trata-se de uma resolução importante para um déficiti antigo da região, desde 2016 as obras são solicitadas pela comunidade.

“Nós estamos começando o ano muito bem o ano, trazendo uma solução para uma mácula que nós tínhamos na cidade que é essa situação do Mandela e tenho certeza que ao longo do ano vamos buscar outras soluções e vamos ter momentos iguais a esse novamente”, finaliza.

Assine o Correio do Estado