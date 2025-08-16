Prefeitura concede novo reajuste na maior obra de Campo Grande

Obras passaram por aumento de 12,2 % em menos de dois anos - Foto: Marcelo Victor / Correio do Estado

A Prefeitura de Campo Grande elevou em R$ 1,38 milhão o valor do contrato sobre as obras no fundo do vale do Córrego Imbirussu, no bairro Nova Campo Grande, nesta que é vista como a maior obra da Capital.

O extrato do terceiro termo aditivo foi publicado no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) na sexta-feira (15). Com o acréscimo, o valor da obra passa de R$ 43,49 milhões para R$ 48,85 milhões, aumento de 12,2 % em menos de dois anos.

O contrato, firmado em 11 de janeiro de 2024, tem como objeto a execução obras da chamada“Etapa G”, Lote 03, que integra um conjunto de três lotes e ligam Avenida Duque de Caxias, Avenida José Barbosa Rodrigues (marginal Imbirussu), Avenida Júlio de Castilho, Avenida Gunter Hans e Avenida Ernesto Geisel.

O lote 01 contempla trechos da Avenida Wilson Paes de Barros, Avenida Sete, Avenida Três e ruas Oitenta e Três, Oitenta e Quatro e Setenta e Nove.

Já o lote 02 inclui outro trecho da Avenida Wilson Paes de Barros, enquanto o lote 03 prevê a Avenida Jamil Nahas, parte da Avenida General Alberto Carlos Mendonça Lima e seu prolongamento.

Canteiro de obras

A vencedora da licitação foi a Equipe Engenharia, cujo resultado foi publicado no Diogrande em 1º de outubro de 2023. O julgamento das propostas apontou que a empresa apresentou oferta abaixo do teto fixado no edital, de R$ 44,839 milhões. À época, a previsão era de que a obra custasse R$ 1,3 milhão a menos que o valor máximo aceitável.

Segundo o Portal da Transparência da Prefeitura, o contrato vigente entre 11 de março de 2024 e 2 de outubro de 2025 gira atualmente em R$ 50,47 milhões.

Desde a assinatura, foram celebrados três termos aditivos: o primeiro, em fevereiro de 2024, que elevou o contrato para 43,53 milhões; o segundo, em junho do mesmo ano, que elevou o contrato para R$ 47,46 milhões; e o terceiro, neste mês, que acrescentou mais R$ 1,3 milhão às obras. O portal da transparência prevê um novo reajuste de R$ 3,3%, acréscimo que fariam as obras atingirem a casa dos R$ 50,47 milhões.

Velha conhecida

A Equipe Engenharia acumula vitórias em licitações no Estado. Em 2016, cerca de um ano após vencer concorrência para pavimentar a rodovia MS-460, em Maracaju, por R$ 32,1 milhões, a empresa recebeu reajuste de R$ 3,4 milhões. Dois anos depois, voltou a ser alvo de críticas após entregar uma calçada acessível em zigue-zague, o que a empresa justificou como medida para preservar árvores.

Em 2019, venceu outra licitação da Prefeitura de Campo Grande, no valor de R$ 4.392.305,41, para implantar corredor de transporte na rua Bahia, região central. Já em 2020, executou a Etapa B do projeto de pavimentação do Nova Lima, orçada em R$ 24.315.829,19, com drenagem e sinalização em 17 km. No mesmo ano, conquistou contrato da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) para recapear trecho da Avenida Mato Grosso por R$ 4,5 milhões.

