Prefeitura convoca 30 agentes sanitários para frear epidemia de chikungunya em Dourados

A Prefeitura de Dourados convocou 30 agentes de combate às endemias para atuar no enfrentamento à epidemia de chikungunya no município. A medida foi oficializada por meio do edital publicado em edição suplementar do Diário Oficial nesta quarta-feira (8), e prevê contratação temporária para reforçar as ações da Secretaria Municipal de Saúde.
A iniciativa ocorre em meio à situação de emergência em saúde pública decretada pelo município no 20 de março de 2026. Para dar agilidade ao processo, a administração optou por aproveitar a lista de candidatos aprovados e remanescentes do Concurso Público nº 1/2024, respeitando a ordem de classificação.
Os profissionais convocados irão atuar diretamente nas ações de vigilância epidemiológica, orientação à população, visitas domiciliares e no controle do mosquito transmissor da doença, ampliando a capacidade de resposta do município diante do avanço dos casos.
Os candidatos chamados devem comparecer ao setor de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Saúde, localizado na Rua Coronel Ponciano, nº 900, no Parque dos Jequitibás, para apresentação da documentação exigida.
O atendimento aos convocados está marcado para a próxima segunda-feira, 13 de abril, às 8h. A Secretaria alerta que o não comparecimento na data e horário estipulados pode resultar na desclassificação do candidato, conforme previsto nas normas do processo seletivo.
A Prefeitura reforça que as contratações têm caráter temporário e excepcional, válidas apenas enquanto durar a situação de emergência. O processo não altera a ordem de classificação do concurso vigente nem garante nomeação automática para cargos efetivos.
Segundo a administração municipal, a medida busca ampliar as equipes de campo e garantir maior eficiência no combate à doença, com o objetivo de reduzir os índices de chikungunya e proteger a população.
Fiscalização
Por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), a prefeitura intensificou o combate a chikungunya em regiões com maior incidência de casos, na área urbana do município.
Os bairros que abrangem a ação são Terra Dourada, Parque das Nações I e II, Vila Progresso, Jardim Água Boa, Jardim Guaicurus e Harrison de Figueiredo.
Os pontos estratégicos são floriculturas, borracharias, cemitério e ferro velho.
Ao todo, 81 agentes fiscalizaram 1.314 imóveis e observaram:
- 15 com focos do mosquito
- 28 com possibilidade de notificação
- 83 criadouros foram identificados e posteriormente tratados
- 531 imóveis passaram por borrifação com máquina costal
- 157 quarteirões receberam aplicação de inseticida com carro fumacê
A fiscalização ainda resultou em:
- 132 notificações, com previsão de outras 180
- 427 autos de infração
- 24 multas em processo de emissão
Dourados já recebeu 200 armadilhas contra o mosquito Aedes Aegypti e a previsão é que receba mais mil armadilhas nos próximos dias.
Números
Dados do Boletim Epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MS) apontam que 1.764 casos de Chikungunya foram confirmados entre 1° de janeiro e 1° de abril de 2026.
Até o momento, sete pessoas morreram vítimas da doença, no ano de 2026, em Mato Grosso do Sul. Desse número, 5 são de Dourados, 1 de Bonito e 1 de Jardim.