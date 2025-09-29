Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Prefeitura de Corumbá herda casarão centenário e será obrigada a mantê-lo

Não foram encontrados registros de proprietários ou herdeiros que possam assumir as responsabilidades do prédio

Mariana Piell

Mariana Piell

29/09/2025 - 15h30
A Prefeitura de Corumbá agora é obrigada, a partir de um decisão judicial, a manter e cuidar de um casarão abandonado há mais de um século no Centro do município.

A decisão foi proferida no âmbito de uma ação civil pública, após ser constatado o abandono do imóvel e do evidente risco à saúde pública.

O imóvel em questão, localizado na Rua Treze de Junho, 1520, não tinha a matrícula atualizada desde 1910. Também não foram encontradas informações sobre o proprietário, herdeiros ou representantes legais.

Segundo informações levantadas pelo Ministério Público Estadual (MPMS) durante procedimento para solicitar a limpeza da casa pela prefeitura, o imóvel está em condições de total abandono e havia se tornado abrigo de moradores de rua e usuários de drogas, acumulando lixo, mato, mau cheiro, além de favorecer a proliferação de vetores de doenças e de animais peçonhentos.

Por conta do estado de limpeza do imóvel, a 2ª Promotoria de Justiça de Corumbá oficiou o Município, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, solicitando a limpeza e higienização do imóvel, lacração do local para impedir invasões, condenação solidária dos réus, e determinação para que o Município inicie processo de desapropriação urbanística por interesse social, com base na função social da propriedade.

A Justiça concedeu tutela de urgência, determinando que a administração municipal realizasse a limpeza e a lacração do imóvel, medida que foi cumprida pela Prefeitura. Posteriormente, o Município requereu a extinção da ação, alegando perda do objeto por já ter realizado a limpeza inicial.

No entanto, a 3ª Vara Cível de Corumbá julgou procedentes os pedidos do MPMS e decidiu que o Município tem responsabilidade contínua de manter o imóvel limpo e lacrado, realizar ações permanentes de fiscalização, averbar a sentença na matrícula do imóvel, criando registro formal da situação, e analisar a viabilidade jurídica da desapropriação urbanística.

Cidades

Área de alta prioridade no Pantanal, Serra do Amolar volta a ter incêndios florestais

Dados do sistema Firms, da Nasa, indicaram que a área do fogo no topo da morraria pode alcançar até 6 km²

29/09/2025 14h45

Rajadas de vento no local do fogo estão em 5 km/h, no sentido noroeste, e ameaçam levar as chamas para o sentido da Bolívia

Rajadas de vento no local do fogo estão em 5 km/h, no sentido noroeste, e ameaçam levar as chamas para o sentido da Bolívia Rodolfo César

Território de alta presença de biodiversidade pantaneira, a Serra do Amolar está registrando o primeiro grande foco de incêndio florestal neste ano. O fogo está no pico da morraria, em uma região que fica entre a Bolívia e a Reserva Particular de Patrimônio Natural (RPPN) Acurizal, no município de Corumbá. 

O local onde as chamas foram identificadas é remoto e o acesso, a partir da cidade de Corumbá, demora mais de cinco horas por barco, rio Paraguai acima. Raios que caíram na região neste final de semana podem ter causado o início do fogo. O Sistema Pantera, mantido na sede do Instituto Homem Pantaneiro (IHP), gerou o alerta do registro ainda na manhã deste dia 28, domingo.

Dados do sistema Firms, da Nasa, indicaram que a área do fogo no topo da morraria pode alcançar até 6 km². Apesar de ter chovido na cidade de Corumbá neste domingo, na região da Serra do Amolar foram registrados raios e tempo nublado, mas sem volume de chuva considerável. 

Conforme o IHP, as rajadas de vento onde há fogo está em 5 km/h, no sentido noroeste, que ameaça levar as chamas para o sentido da Bolívia. Além disso, o Sistema Pantera apontou que o risco de incêndio no território prossegue alto, com chances de 94%. A umidade do ar está em queda, com 29%.

A Brigada Alto Pantanal, mantida pelo IHP, está mobilizada para atuar contra esse incêndio e desde o domingo já vem atuando. Houve também acionamento do Prevfogo/Ibama, que tem estrutura com helicóptero, e do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul, que conta com duas aeronaves air tractor. Contudo, esse reforço aéreo, conforme apurado, ainda não foi deslocado para combate até o começo da tarde desta segunda-feira.

Os brigadistas, no total de nove pessoas, já estavam na região para realizar trabalho de prevenção e agora estão focados no combate. 

A identificação do incêndio foi confirmada por visualização no local e registro no Sistema Pantera em 28/09/2025, às 11:45:06. 

O diretor presidente do IHP, Angelo Rabelo, explicou que as ações no início da ignição podem contribuir para brecar o avanço das chamas. “Estamos com a Brigada Alto Pantanal na Serra do Amolar. O pico do fogo está a cerca de 900 metros. Pedimos apoio ao Prevfogo/Ibama, Corpo de Bombeiros, pois o local é de difícil acesso. Até agora, estávamos encarando um ano que pode ser considerado tranquilo em termos de incêndios. Temos que agir logo nesse início de detecção para evitar que a situação fica mais grave.

O Sistema Pantanal em Alerta, mantido pelo Ministério Público Estadual e os Bombeiros, identificou até o começo da tarde deste dia 29 de setembro o total de 25 focos de calor. Todos eles estão concentrados no município de Corumbá.

Lar de dezenas de espécies

A região da Serra do Amolar, no Pantanal, tem uma importância significativa para o ciclo de cheia no bioma. O biólogo no IHP, Wener Hugo Moreno, detalha que o território exerce diferentes funções. “Formando uma barragem natural com a morraria que ocorre ao longo do Rio Paraguai, a Serra do Amolar, na planície de inundação, funciona como um funil que controla o fluxo das águas norte – sul que moldam o atraso do pulso de inundação, assim inundado as diversas baías e lagoas que se encontram na região acima. Caracterizando assim o chamado gargalo Paraguai”, explica.

O biólogo ressalta também que a Serra do Amolar compreende um território que forma um corredor de biodiversidade. “Perdas na diversidade ecológica, sejam elas fragmentação de habitats ou alterações no ambiente natural, ocasionam a transformação do habitat natural em algo diferente de sua característica.”

Essa região foi atingida por incêndios florestais em 2020, voltou a ter focos graves em 2024 e, neste ano, teve seu primeiro foco de fogo nesta semana.

Campo Grande

BR-163: colisão frontal sobre viaduto "explode" caminhão, mata 1 e deixa outro preso nas ferragens

Acidente ocorreu no perímetro urbano de Campo Grande, no Anel Viário e envolveu duas carretas diretamente

29/09/2025 14h30

Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Uma colisão frontal entre duas carretas deixou um caminhoneiro morto e outro preso às ferragens no início da tarde desta segunda-feira (29), no trecho da BR-163 na saída para Três Lagoas, em Campo Grande.

O impacto provocou incêndio e explosão, com uma das cabines ficando pendurada no viaduto.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 13h20min e envolveu duas carretas, havendo suspeita de participação de um terceiro caminhão, que será investigada pelas polícias Rodoviária Federal (PRF) e Civil.

A vítima fatal teria tentado desviar de um veículo que desrespeitou a sinalização de parada, sinalizada na alça de acesso. Ao perder o controle, invadiu a pista contrária e colidiu de frente com a outra carreta. Com o choque, a cabine foi destruída e o motorista ficou preso.

 

“Quando houve a colisão, a cabine foi deformada. Então a vítima não conseguiu sair. Ela ficou presa, ficou retida, às ferragens. E aí veio o fogo. A gente ainda não teve acesso ainda ao corpo, porque está prensado. Então logo a perícia libera e a gente vai fazer o afastamento das carretas”, declarou o Tenente Luan Luiz Rodrigues Nogueira, do Corpo de Bombeiros.

Os bombeiros controlaram as chamas e confirmaram que o condutor morreu carbonizado. Até as 14h20, equipes ainda trabalhavam para retirar o corpo, aguardando a liberação da perícia.

Outro caminhoneiro, que transportava soja, foi socorrido consciente e orientado, com fratura no ombro, e encaminhado à Santa Casa. A carga se espalhou pela pista.

O Corpo de Bombeiros e equipes da concessionária Motiva Pantanal atuaram no resgate e no combate às chamas. O trecho segue totalmente interditado para a passagem de veículos.

