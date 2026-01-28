Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Prefeitura de Ponta Porã descumpre edital de licitação e impede concorrência no setor funerário

A prefeitura tem 10 dias para apresentar justificativa técnica e jurídica do monopólio na prestação dos serviços

DA REDAÇÃO

DA REDAÇÃO

28/01/2026 - 16h46
O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) deu prazo de 10 dias para que a Prefeitura de Ponta Porã justifique técnica e juridicamente o monopólio na prestação de serviços funerários na cidade.

A investigação aponta que a administração municipal tem impedido a atuação de novas empresas, alegando exclusividade da atual concessionária, uma prática que contraria o próprio edital de licitação e a lei municipal, que preveem a livre concorrência.

A apuração, conduzida pela 6ª Promotoria de Justiça, teve início após uma denúncia encaminhada pelo Ministério Público Federal (MPF), relatando que a Prefeitura nega sistematicamente alvarás para novas funerárias.

Segundo os autos, o município tem barrado até mesmo empresas que atuam apenas com planos de assistência funerária, atividade que, pela legislação federal, nem exigiria concessão de serviço público. 

O escritório de advocacia do atual prefeito, Eduardo Campos (PSDB), advoga para a empresa que fornece os servicos funerários em Ponta Porã (leia abaixo)

Documentos anexados ao inquérito revelam uma contradição na postura do Executivo. O edital da Concorrência Pública nº 003/2015, assinado pela então presidente da Comissão de Licitação, Neyde Aparecida Ciliax Tavares, estabelece em seu item 6.6 que a concessão poderia ser outorgada "a quantas empresas funerárias forem interessadas".

Da mesma forma, o artigo 32 da Lei Municipal nº 4.000/2013, sancionada pelo ex-prefeito Ludimar Godoy Novais, autoriza expressamente a pluralidade de prestadores.

A denúncia destaca que Ponta Porã, com cerca de 97 mil habitantes, é a quinta maior cidade do estado e possui demanda suficiente para mais de uma empresa. O monopólio "de fato", segundo a denúncia, prejudica a população ao deixá-la refém de preços e condições impostos por um único fornecedor.

Em despacho recente, o Promotor de Justiça William Marra Silva Júnior criticou a resposta inicial da Prefeitura, que se limitou a afirmar a existência da exclusividade sem apresentar qualquer base legal.

O MPMS agora exige que o prefeito Eduardo Campos apresente estudos que comprovem a "inviabilidade técnica ou econômica" para a entrada de concorrentes, conforme exige a Lei Federal de Concessões. Caso não haja justificativa plausível, a Promotoria poderá adotar medidas judiciais por improbidade administrativa.

Advogados 

O escritório de advocacia do prefeito Eduardo Campos defendeu a funerária da família Uemura, empresa alvo de processos e investigada tanto pela Polícia Federal quanto pelo Ministério Público em Ponta Porã.

A Uemura, representada por Eduardo Uemura, 42 anos, sofreu uma ação civil pública em razão de operar cemitério sem licenciamento ambiental em Ponta Porã. A secretaria de Meio Ambiente local informou que nem o órgão municipal ou estadual licenciaram a funerária. 

Na ação, o MPE pediu que a empresa ressarcisse os danos ambientais causados pela funerária. A empresa teria sido até proibida de fazer enterros no local, mas teria desobedecido a ordem. Foi firmado um Termo de Ajustamento de Conduta entre as partes, em 2019.

Até meados de 2024, quando Campos já havia assumido a prefeitura, o escritório ainda defendia os interesses da empresa no processo.

Professor que abusou de pelo menos quatro crianças é preso em MS

Todas as vítimas têm cerca de 7 anos de idade

28/01/2026 15h30

Divulgação/PCMS

Um professor de 45 anos, investigado pela prática do crime de estupro de vulnerável, teve mandado de prisão cumprido no município de Antônio João, distante a 280 km de Campo Grande.

A ordem judicial foi expedida a partir de um inquérito policial que apura condutas de natureza sexual praticadas contra crianças.

De acordo a investigação, o suspeito teria se aproveitado da condição de professor para se aproximar das vítimas e as tocar sexualmente. 

Conforme consta nos autos do processo, há registro de pelo menos quatro vítimas com idade aproximada de 7 anos.

Ainda segundo o inquérito, o professor já foi denunciado neste mesmo ano por outro crime da mesma espécie, também envolvendo vítima vulnerável, circunstância considerada relevante para a adoção das medidas.

Previsão do Tempo

Todos os municípios de MS estão em alerta para tempestades e chuvas intensas

São esperados temporais com rajadas de ventos de hoje até domingo em todas as regiões do Estado

28/01/2026 15h00

Chuvas podem chegar a 50 milímetros por dia

Chuvas podem chegar a 50 milímetros por dia FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

Todos os municípios de Mato Grosso do Sul estão em alerta para tempestades e chuvas intensas até o final desta quinta-feira (29). 

Os avisos emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) tiveram início às 8 horas da manhã de hoje (28) e seguem até o final da semana. Todo o Estado está suscetível a volumes de chuva que podem chegar a 50 milímetros por dia, com ventos variando entre 40 e 60 km/h. 

O tempo chuvoso deve fechar o primeiro mês do ano. Durante o final de semana, são esperados volumes consideráveis na Capital e em grande parte do interior. 

Em Campo Grande, são esperadas chuvas a partir de quinta-feira logo pela manhã, seguindo até domingo. As mínimas esperadas para o período devem variar entre 21ºC e 23ºC, e as máximas não passam de 29ºC, de acordo com o Climatempo. 

Na região Pantanal do Estado, as chuvas devem chegar na madrugada de quinta-feira e persistir até o final de semana. Em Aquidauana, a mínima chega a 23ºC e a máxima não passa dos 31ºC. 

Em Dourados, o temporal chega durante a noite de quinta-feira, com acumulados de chuva esperados de 16 milímetros. As temperaturas ficam entre 21ºC e 34ºC até domingo, com pancadas de chuva todos os dias. 

Mais ao sul, na região Cone-Sul e Sul, já são esperadas chuvas fortes na noite de hoje (quarta), que podem perdurar até domingo, entre pancadas e temporais. Na quinta-feira, a mínima esperada é de 20ºC e as máximas chegam a 33ºC no sábado. 

Os municípios de Amambai, Anaurilândia, Bataguassu, Batayporã, Caarapó, Coronel Sapucaia, Eldorado, Glória de Dourados, Iguatemi e Itaquiraí, Ivinhema, Japorã, Jateí, Juti, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paranhos e Sete Quedas estão em alerta de perigo para temporais durante todo o final de semana, com volumes de chuva podendo chegar a 100 milímetros no dia, além de ventos fortes e queda de granizo.

Em Três Lagoas e região, hoje já são esperadas pancadas de chuvas. Amanhã, o tempo fecha e a previsão é de temporal durante todo o dia, com trégua durante o sábado e chuvas fortes no domingo. A mínima esperada é de 20ºC na quinta-feira e a maior temperatura deve ser no sábado, chegando a 30ºC.

Na região Norte, as chuvas também chegam na madrugada de quarta-feira para quinta-feira. Em Coxim, a previsão é de máximas de até 29ºC até o final de semana e temporal durante todo o domingo. 

Chuvas podem chegar a 50 milímetros por diaTodos os municípios estão em alerta até, pelo menos, sábado (30) / Fonte: Reprodução Inmet

Cuidados

Com todos os municípios de Mato Grosso do Sul em alerta, a Defesa Civil reforça os cuidados e recomendações para as condições: 

  • Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).
  • Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.
  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
     

