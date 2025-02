Prefeitura deve rever aluguel de R$ 1,9 milhão para aluguel de ambulâncias

Aluguel supriu demanda enquanto a frota do município da Capital operava com metade da sua capacidade - Gerson Oliveira/Correio do Estado

Durante audiência quadrimestral, na manhã desta sexta-feira (28) em Campo Grande, para prestação de contas por parte da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), a chefe da pasta detalhou que o Executivo irá rever o contrato de R$ 1,9 milhão para aluguel de ambulâncias.

Esse contrato, como bem acompanhou o Correio do Estado, foi fechado em maio de 2024, para viabilizar 10 viaturas para atender a demanda do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (Samu).

Conforme Rosana Leite, titular da Sesau, o problema com ambulâncias em Campo Grande se arrastava, aproximadamente, desde a época da pandemia, com impactos nos processos licitatórios, entre outros.

"Havia muito tempo que estava sem reposição por parte do Governo Federal e as nossas estavam muito velhas. A manutenção era exorbitante e às vezes se consertava de manhã e à tarde já estava quebrada, por conta das condições técnicas do equipamento", explica a secretária de Saúde em audiência.

Análise dos dados levantados entre 1º de janeiro de 2022 e 30 de junho de 2023, pelo Sistema Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde (SUS), mostra que o estado de conservação das ambulâncias de Campo Grande chamou atenção inclusive do legislativo municipal.

Justamente porque, diante de R$ 3,6 milhões investidos à época, na manutenção das 18 viaturas que compõe a frota do município, a Capital operava com metade da sua capacidade, já que duas entraram em processo de desfazimento por não possuírem condições de uso e apenas oito estavam rodando e operantes.

Impacto do contrato

Segundo a secretária em balanço, o aluguel teve impacto positivo, refletindo diretamente no tempo de espera de Unidade de Pronto Atendimento (UPA)/Centro Regional de Saúde (CRS) até as chamadas unidades terciárias, por exemplo.

Nesse sentido, a resposta no 1º quadrimestre girava em torno de cinco horas e sete minutos de tempo de espera no transporte. Já no 2º quadrimestre de 2024 esse tempo caiu em mais de uma hora, fechando os quatro últimos meses de 2024 em 03h55.

Revisão

Esse aluguel de viaturas, além de colocar um equipamento novo em circulação, diminuiu os custos com manutenção, que também ficavam sob responsabilidade da empresa vencedora da licitação à época: A&G Serviços Médicos.

"Paralelamente a isso tivemos a grata surpresa de reposição de seis ambulâncias para frota, recebidas do ministério da saúde. E mais uma em processo de compras, por emenda parlamentar do Dr. Geraldo Resende", justifica.

Campo Grande foi contemplada dentro do eixo Saúde do Programa de Aceleração do Crescimento em 2024, para receber seis das 34 ambulâncias que beneficiaram também outros 19 municípios.

Agora, Rosana explica que justamente o processo de locação das 10 viaturas será revisto, já que essas sete viaturas novas totais já devem começar a rodar dentro dos próximos três meses.



