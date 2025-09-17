Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

CAMPO GRANDE

Prefeitura é multada em R$ 2 milhões por manter Centro Pop em situação insalubre e precária

O município teve 60 dias para realizar as adequações necessárias nas instituições de acolhimento, mas uma nova vistoria constatou que as alterações não foram feitas

Tamires Santana

Tamires Santana

17/09/2025 - 09h45
Nesta terça-feira (16), o Ministério Público de Mato Grosso do Sul - (MPMS), por meio da Promotoria de Justiça dos Direitos Humanos, determinou a aplicação de multa imediata de R$ 10 mil ao dia, até o limite de R$ 2 milhões a Prefeitura Municipal de Campo Grande, por não cumprir uma decisão judicial que solicitava a regularização do Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua (Centro Pop) de Campo Grande.

Conforme o MPMS, após vistoria, foi constatado que a estrutura do centro de acolhimento está 'insalubre' e 'precária'. "A cada dia em que o município se mantém inerte, mantém-se igualmente a situação degradante de centenas de pessoas que dependem do serviço, configurando violação contínua e intolerável de direitos”, afirmou a Promotora de Justiça Paula Volpe, que participou da vistoria e assinou o parecer ministerial.

De acordo com o Ministério Público, no dia 11 de junho desse ano, o município foi notificado sobre a situação imprópria do  Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua, e na ocasião, se comprometeu a no prazo de 60 dias úteis, realizar os reparos necessários.

O prazo terminou no último dia 6 de de setembro, e em uma nova vistoria realizada na segunda-feira (15)  ficou constatado que a administração municipal não adotou medidas eficazes para solucionar os problemas identificados. Diante disso, o MPMS determinou a aplicação de multa imediata diária de R$ 10 mil até o limite de R$ 2 milhões.

IMPUGNAÇÃO

O município, por sua vez, apresentou pedido de impugnação ao cumprimento de sentença, alegando que algumas providências já haviam sido atendidas voluntariamente. Porém, em nova vistoria, ficou constatado que a administração municipal não realizou os reparos solicitados desde  o início da vistoria.

Entre as melhorias solicitadas pelo MPMS e que o Poder Executivo Municipal se comprometeu a realizar estavam:

  • Reparos nas instalações sanitárias; 
  • Na rede de esgoto e na drenagem;
  • Reparos nos chuveiros;
  • Ampliação da estrutura de banho;
  • Adaptações de acessibilidade;
  • Inclusão de novos profissionais;
  • Restabelecimento do serviço de fornecimento de passagens;
  • Implantação de nova residência inclusiva para pessoas com deficiência. 

Nesse cenário, o Ministério Público requereu, em juízo, a rejeição da impugnação apresentada pelo município, além da aplicação imediata da multa de R$ 10 mil, e se necessário, a utilização de verbas públicas para obras emergenciais.

Cabe ressaltar que, o descumprimento de ordens judiciais caracteriza ato atentatório à jurisdição, sujeito à multa de 20% sobre o valor da causa, além da adoção de todas as medidas coercitivas e sub-rogatórias necessárias à efetivação da tutela, inclusive a majoração da multa cominatória, se necessário.

Ações reincidentes por negligência

Atualmente, o Ministério Público Estadual, por meio da Promotoria de Justiça dos Direitos Humanos de Campo Grande, tem três ações judiciais ajuizadas contra o Município de Campo Grande devido ao estado das unidades de acolhimento destinadas à população em situação de rua.

Conforme o MP, as judicializações foram motivadas por anos de tentativas extrajudiciais frustradas, como inspeções, inquéritos civis e propostas de Termos de Ajustamento de Conduta (TACs), que não resultaram em mudanças.

Ainda de acordo, com o órgão, a negligência estrutural tem mostrado impactos devastadores: muitas pessoas em situação de rua preferem permanecer nas vias da cidade, mesmo expostas a risco de vida, violência e frio, em vez de buscar as unidades de acolhimento, tendo em vista que, no início do mês de julho, foram registrados dois atropelamentos fatais em apenas 48 horas, na Avenida Afonso Pena, envolvendo pessoas vulneráveis.

"As ações judiciais refletem o esforço em garantir que os direitos fundamentais da população em situação de rua sejam efetivamente respeitados. Essas pessoas são invisíveis aos olhos da sociedade, poucos se importam. O Ministério Público está comprometido com a resolução dessa situação”, pontua a Promotora de Justiça Paula Volpe.

As ações envolvem:

Centro POP: Vistorias revelaram infiltrações, banheiros danificados, ralos entupidos, falta de ventilação e climatização, escassez de móveis e riscos elétricos. O MPMS pede reforma ou mudança de local.

UAIFA I e II (Unidades de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias): A UAIFA II apresenta problemas graves como superlotação, falta de portas nos banheiros, fiação exposta, mofo, rachaduras, infestação de pragas e ausência de acessibilidade. O MPMS exige a realocação ou reestruturação completa da unidade, além de indenização por danos morais coletivos.

"Programa Recomeçar Moradia"

Mais de 200 mulheres vítimas de violência estão em busca de auxílio moradia

Programa da EMHA oferece auxílio financeiro mensal de R$ 500 para custeio de despesas com habitação

17/09/2025 08h20

Casas de aluguel para pessoas com baixa renda - imagem ilustrativa

Casas de aluguel para pessoas com baixa renda - imagem ilustrativa

Ao todo, 284 mulheres, vítimas de violência doméstica, que estão em busca de uma residência, se inscreveram no “Programa Recomeçar Moradia”, da Agência Municipal de Habitação de Campo Grande (Emha).

O programa oferece auxílio financeiro mensal de R$ 500, para o pagamento de moradia, destinado a pessoas em situação de vulnerabilidade social (mulheres vítimas de violência e pessoas com deficiência). Cerca de 400 famílias já foram contempladas com o benefício em Campo Grande.

Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG), por meio da Emha, divulgou a relação de mulheres vítimas de violência inscritas em edição extra do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) desta terça-feira (16).

Confira a relação de inscritas aqui. Apenas as iniciais de cada nome e sobrenome das vítimas foi divulgado. O nome completo e o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) não foram divulgados por motivos de segurança.

Das 284 mulheres inscritas, 100 serão contempladas, sendo 50 vagas e 50 suplentes.

Os requisitos para participar do “Programa Recomeçar Moradia” são:

  • Residir em Campo Grande há mais de dois anos;
  • Ter renda familiar de até três salários mínimos;
  • Não possuir imóvel próprio;
  • Não ser atendido em outros programas habitacionais da EMHA;
  • Estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e no Cadastro Geral da EMHA

Os critérios específicos para cada modalidade são:

  • Mulher vítima de violência: apresentação de medida protetiva de urgência vigente, expedida por autoridade judicial. Sendo que, a não apresentação da medida acarretará na desclassificação imediata do cadastro, inviabilizando a participação no programa.
  • Pessoa com deficiência: apresentação de laudo médico atualizado com o Código Internacional de Doenças (CID) que comprove a deficiência. O cadastro será feito em nome da pessoa com deficiência e, em caso de incapacidade, no nome do responsável legal.

As inscrições ocorreram de 12 a 31 de agosto.

CAMPO GRANDE

Juiz que invalidou multas de trânsito na Capital manda investigar a Agetran

Decisão que paralisou radares também trouxe ponto que afeta gestão de autarquia, em ação civil pública movida por ex-prefeito

17/09/2025 08h00

Radares instalados em Campo Grande devem estar desligados e não gerar multas, segundo decisão judicial proferida este mês

Radares instalados em Campo Grande devem estar desligados e não gerar multas, segundo decisão judicial proferida este mês Gerson Oliveira

Na mesma decisão que determinou a suspensão de aplicação e pagamento das multas nos últimos 12 meses em Campo Grande, magistrado também afirmou que a atuação da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) em manter o Consórcio Cidade Morena, que era o responsável pelos radares, deve ser alvo de investigação.

No dia 5 deste mês, o juiz Flávio Renato Almeida Reyes assinou uma decisão que suspende o pagamento de multas aplicadas nos últimos 12 meses em Campo Grande, a partir de quando o contrato entre o Consórcio Cidade Morena, responsável pelos antigos radares, e o executivo municipal se encerrou, em setembro de 2024. 

A ação atende o pedido de tutela antecipada movida pelo ex-prefeito e agora vereador de Campo Grande, Marquinhos Trad (PDT).

Porém, outros trechos e afirmações do juiz chamam a atenção. Já na conclusão sobre a ação civil pública do ex-chefe do executivo municipal, Almeida afirma que, também, deve-se analisar os atos da Agetran.

“No fim, a análise se dará sobre a validade dos atos de polícia praticados pela Agetran (não sob a perspectiva da possibilidade de delegação do poder de polícia, pois sobre isso o Supremo já se manifestou pela possibilidade). E isso porque é duvidoso – e mais uma vez ressalto que essa é uma análise perfunctória – se meras cartas trocadas entre contratantes, somadas ao ato de reconhecimento de dívida, são instrumento idôneo que embase a relação jurídico administrativa entre a Agetran e o Consórcio”, explica o juiz no documento.

Ele continua que a contratação do Consórcio deveria ter passado por um aditamento (quando é colocado um adendo a um contrato já existente, que tem como objetivo acrescentar, modificar ou excluir cláusulas), dispensa de licitação ou de qualquer outro instrumento legítimo, “que não o reconhecimento de dívidas, que não poderia jamais anteceder os fatos”.

O juiz ainda deixa o espaço para as partes envolvidas se manifestarem sobre essa irregularidade. Porém, enquanto não há maiores esclarecimentos do executivo municipal e do Consórcio, Almeida diz que “por ora, há fortes indícios da irregularidade da relação contratual estabelecida, o que pode ocasionar a ilegalidade do poder de polícia exercido pela Agetran”.

Diante dessas análises iniciais e outras conclusões emitidas pelo juiz, ele determinou que a agência de trânsito municipal embargue o pagamento de dívidas ao Consórcio, além de suspender as multas dos últimos 12 meses aplicadas pelo monitoramento eletrônico, que teriam refletido em uma arrecadação indevida por parte da administração municipal, que estaria perto de R$ 33 milhões.

O magistrado ainda remete sua decisão ao Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), o que indica que nova ação pode ser aberta a partir do órgão público com relação ao comportamento da autarquia municipal.

Para o autor da ação civil pública, vereador Marquinhos Trad, está claro que houve a prática de improbidade administrativa por parte da entidade municipal.

“Não tenho dúvida de que vai incorrer em improbidade administrativa, eles confessam na ação que não tinham contrato, somente autorizaram a empresa a continuar operando porque seria um serviço essencial, mas esse não é um serviço essencial”, afirma o ex-prefeito.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Campo Grande para saber o posicionamento diante das falas do juiz. 

“A prefeitura não foi intimada e, tão logo ocorra a intimação, adotará as medidas legais cabíveis, por meio da Procuradoria-Geral do Município, para recorrer da decisão”, comunicou o executivo municipal ao Correio do Estado.

A Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso do Sul (OAB-MS) também acompanha a situação e informou que, após uma reunião da Comissão de Trânsito da entidade, deverá publicar até sexta-feira um manifesto com sua conclusão sobre os fatos.

Além disso, o presidente da Comissão, Marcelo Vieira, fez um requerimento à Agetran para solicitar que seja enviado à entidade os locais onde estão localizados esses radares, alvo da ação civil pública.

Segundo Marquinhos, “caso julgada procedente ação popular e transitada em julgado”, todos aqueles que já pagaram as multas aplicadas após o vencimento do contrato original de radares – que data de 5 de setembro de 2024 – terão direito ao ressarcimento integral dos valores atualizados.

LICITAÇÃO

Como vem reportando o Correio do Estado, a “novela” dos radares em Campo Grande vem se arrastando há quase um ano e meio. De 2018 a 2024, a gestão desses equipamentos em Campo Grande foi feita pelo Consórcio Cidade Morena, que anotou o máximo de aditivos permitidos no período, 7 no total, que somaram R$ 54.820.284,75.

Porém, no dia 5 de setembro do ano passado, este contrato chegou ao fim. Mesmo assim, os radares continuaram multando os campo-grandenses após o término do acordo, mas sem nenhuma oficialização de renovação no prazo, o que seria ilegal.

Sem os radares e suas respectivas multas, com base nos dados de arrecadação da Agetran, a pasta da Capital deixa de contar com cerca de R$ 3 milhões ao mês, conforme balanço feito pelo Correio do Estado no ano passado.

Em maio, a Prefeitura de Campo Grande lançou a licitação para empresas interessadas em administrar o monitoramento eletrônico da cidade, com gasto estimado em R$ 50.255.742,97. Três meses depois, a empresa paulista Serget Mobilidade Viária venceu o processo licitatório, com um lance de R$ 47.994.235,00, um deságio de 4,5% em relação ao previsto pelo executivo.

Curiosamente, esta “nova empresa” vencedora não é tão nova assim. O Consórcio Cidade Morena era formado por três empresas: Perkons SA, Fiscal Tecnologia e Automação e Serget Mobilidade Viária Ltda. Ou seja, a gestão dos radares passou das mãos de três empresas, para apenas uma delas.

Os radares de Campo Grande foram desligados no último dia de agosto, ou seja, a cidade amanheceu no dia 1º de setembro com os aparelhos fora do ar, sem funcionamento. Portanto, em teoria, as infrações no trânsito estão sendo autuadas pelos Guardas Civis Metropolitanas (GCM), visto que o monitoramento eletrônico está fora do ar.

