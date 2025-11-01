Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

impasse

Prefeitura eleva tarifa técnica do ônibus para 2ª vez na semana

Reajuste acumulado chega a 10,4%, o que ainda está abaixo daquilo que a Justiça determinou

Da redação

01/11/2025 - 08h51
Pela segunda vez na semana, a Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos de Campo Grande (Agereg) elevou a tarifa de ônibus paga pelo poder público ao consórcio Guaicurus. No acumulado, o aumento chega a 10,4%. Desta vez, conforme edição extra do diário oficial publicada nesta sexta-feira (31), a passagem de ônibus passa de R$ 6,17 para R$ 6,57.

Este é o preço que começa a ser pago somente por órgãos públicos da administração direta ou indireta. Os demais usuários do serviço continuam pagando R$ 4,95, valor que está em vigor desde 24 de janeiro deste ano.

Ao justificar o aumento de 6,49%, o presidente da Agereg, José Mario Antunes da Silva, atribui a responsabilidade à Justiça. "Considerando as decisões proferidas nos autos da Ação Judicial n. 0861076-76.2023.8.12.0001, em trâmite perante a 4ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos da Comarca de Campo Grande/MS, que determinaram o reajuste da tarifa do Sistema Municipal de Transporte Coletivo", diz trecho do Diogrande.

Com a elevação de 6,49%, a prefeitura cumpriu somente em parte a decisão judicial favorável aos donos de ônibus.  A decisão determinou que o município cumpra decisão já transitada em julgada que manda subir a tarifa técnica do ônibus para R$ 7,79, o que representa pouco mais de 26%.

Na quarta-feira (29) a prefeitura de Campo Grande já havia elevado em 3,7% o valor da tarifa, que passou de R$ 5,95 para R$ 6,17. Naquele dia foi firmado um segundo termo aditivo ao contrato, firmado entre o município e o Consórcio Guaicurus.  

Por conta deste termo aditivo,  o valor do contrato para o transporte de servidores municipais, que tem um ano de validade, passou de  R$ 3.768.777,60 para R$ 3.908.127,36, acréscimo de R$ 139.349,76.

Os reajustes foram concedidos pouco mais de uma semana depois da paralisação dos motoristas, que no dia 22 atrasaram o início de suas atividades em cerca de 90 minutos, deixando milhares de usuários sem transporte coletivo. 

A alegação é de que não haviam recebido o chamado vale, de R$ 1,3 mil, que normalmente é pago pelo consórcio a cada dia 20 do mês. Os empresários alegaram que estavam sem dinheiro em caixa.

E, conforme informações repassadas naquele dia pelo presidente da câmara de vereadores de Campo Grande, Papy (PSDB), a prefeitura de Campo Grande e o Governo do Estado deviam, juntos, em torno de R$ 9,5 milhões ao consórcio. 

O dinheiro é relativo ao transporte gratuito dos estudantes das redes municipal e estadual. Por lei, o passe do estudante é gratuito. Mas, para socorrer os empresários, que dizem estar operando no vermelho, o poder público aceitou repassar subsídio superior a R$ 3 milhões mensais às empresas.

Parte deste valor foi quitado e os motoristas abandonaram as ameaças de deflagrarem greve por tempo indeterminado.

FLAGRANTE

Médico é preso com carga de Iphones avaliada em R$ 2 milhões

A abordagem ocorreu no Anel Viário de Dourados, a 251 quilômetros de Campo Grande

01/11/2025 11h14

Ao todo foram apreendidos, 289 Iphones, do modelo 14 ao 17

Divulgação / PRF

Rafael Andrade de Amorim, de 36 anos, foi preso na noite desta sexta-feira (31), após ser flagrado transportando uma carga de eletrônicos de alto valor, avaliada em R$ 2,2 milhões. A abordagem ocorreu no Anel Viário de Dourados, a 251 quilômetros de Campo Grande, próximo ao trevo da Avenida Guaicurus.

O carro do médico foi parado por volta das 19h pela Polícia Rodoviária Federal. De acordo com o chefe da PRF em Dourados, Waldir Brasil, durante a fiscalização, as autoridades notaram alterações no porta-malas e no assoalho do veículo.

Ao ser questionado, ele informou que vinha de Ponta Porã e que havia concluído recentemente o curso de medicina no Paraguai. Disse ainda que estava retornando para Dourados, cidade onde reside.

A desconfiança dos policiais levou à abertura de um compartimento oculto, onde estavam escondidos 289 iPhones dos modelos 17, 16, 15 e 14, além de 13 iPads e um videogame PlayStation 5.

Os produtos trazidos do Paraguai sem nota fiscal tinham como destino o estado de São Paulo. O médico recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado à Polícia Federal em Dourados, junto com o veículo e o material apreendido.

Na semana passada, um comerciante de 47 anos, dono de uma loja de roupas em Dourados, também foi preso pela PRF. A abordagem ocorreu na BR-163,  o homem viajava com a esposa em um Volvo quando os policiais encontraram compartimentos ocultos no painel e no porta-malas do veículo. Dentro deles estavam 139 iPhones, 30 AirPods (fones de ouvido sem fio) e um Power Adapter, avaliados em R$ 1,7 milhão.

Segundo os policiais, os aparelhos haviam sido importados ilegalmente do Paraguai e seriam levados para São Paulo, onde seriam vendidos sem nota fiscal. O comerciante e a esposa foram encaminhados à Polícia Federal, suspeitos de integrar uma rede de descaminho que atua na região de fronteira.

CONDENADO

Matador de aluguel é condenado a 14 anos de prisão por execução no Universitário

Além da reclusão, foi determinado o pagamento de R$ 10 mil à família da vítima

01/11/2025 10h15

Fachada da Delegacia de Homicídios, em Campo Grande

Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Menos de um ano depois da morte de Júnior Ferreira de Araújo, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) obteve nesta sexta-feira (31) a condenação do réu pelo homicídio qualificado, ocorrido em 13 de dezembro de 2024, no bairro Universitário, em Campo Grande.

A pena aplicada é de 14 anos e 2 meses de reclusão, com início imediato do cumprimento em regime fechado, como orienta o Supremo Tribunal Federal (STF). Além disso, foi determinado o pagamento de indenização mínima de R$ 10 mil à família da vítima.

Segundo a denúncia da 20ª Promotoria de Justiça, que atua junto à 2ª Vara do Tribunal do Júri, o autor foi contratado em Ponta Porã para cometer o crime. Depois de se instalar próximo à casa da vítima, a atraiu para um local sob falso pretexto e efetuou disparos à curta distância, impossibilitando qualquer defesa.

Como sustentou aos jurados o Promotor de Justiça Bolivar da Costa Vieira, o assassinato foi praticado por motivo torpe — promessa de pagamento de R$ 10 mil para executar a vítima — e com recurso que dificultou a defesa (dissimulação).

Por maioria, os jurados acolheram a tese ministerial. O juiz presidente definiu a pena base em 17 anos, que foram reduzidos considerando a confissão espontânea do réu como atenuante.

O mandante do crime está foragido, por isso, houve desmembramento do processo.

Acerto de contas

De acordo com as investigações, a motivação estava ligada a um acerto de contas envolvendo contrabando de cigarros e drogas, pois a vítima teria desviado carga pertencente ao mandante, cujo processo corre em separado.

Imagens captadas por câmeras de segurança identificaram o momento em que Júnior Ferreira de Araújo trafegava na via pública em uma motocicleta, trazendo em sua garupa um passageiro. 

Em certo momento Júnior parou a motocicleta, ocasião em que o passageiro efetuou vários disparos pelas costas dele, os quais atingiram a cabeça, ocorrendo o óbito imediato. Em seguida, o autor foi resgatado por um automóvel.

A extrema periculosidade do homicida chamou atenção das autoridades. O indivíduo, de 41 anos de idade, oriundo do estado de São Paulo e residente no Mato Grosso do Sul desde 2012, ficou nove anos preso em razão de condenações por homicídio e tráfico de drogas, obteve a liberdade em agosto de 2024 e, em um curto período de tempo, matou quatro pessoas mediante pistolagem, no Paraguai, além da execução de Júnior de Araújo.

