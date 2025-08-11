Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

126 ANOS

Prefeitura entrega mais de R$6 milhões em investimentos na região do Bandeira

Entre as obras mais aguardadas pela população, está a pavimentação asfáltica e a revitalização da Lagoa Itatiaia

Tamires Santana

Tamires Santana

11/08/2025 - 12h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Na manhã desta segunda-feira (11), a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes entregou mais de R$ 6 milhões em obras na região bandeira, em Campo Grande. Entre as obras mais aguardadas pela população, está a pavimentação asfáltica e a revitalização da Lagoa Itatiaia, que conforme a prefeita, está em fase final. 

Segundo ela, as obras que estão acontecendo em parceria com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, representam um grande avanço para a população. "São 14 obras hoje, entre pavimentação, drenagem, obras de praças, unidades de saúde revitalizadas. Então, nós fizemos como se tivesse passado um pente fino na região, obras paradas retomadas e obras de infraestrutura sendo entregues, que é o maior pedido dos moradores da região bandeira", afirmou.

Também presente na entrega, o governador em exercício, José Carlos Barbosa, o Barbosinha, parabenizou Adriane Lopes pela gestão, e reforçou a participação do Governo do Estado nas entregas. "Ser gestor não é fácil, ser gestora é muito mais difícil ainda, mas a gente vê Campo Grande em boas mãos, 126 anos de celebração e podem ter absoluta certeza que ao longo desse 2025 ao longo de 2026, que finaliza esse primeiro mandato do governador Eduardo Riedel, a gente vai ver essa parceria produzindo resultado em mais asfalto, em mais saneamento, em mais infraestrutura, em mais saúde, em mais educação, e é exatamente assim que nós estamos fazendo", disse.

Na ocasião, o secretário municipal de obras, Marcelo Miglioli falou da importância das obras lançadas. "Estamos entregando várias praças aqui na região, Itamaracá, Rita Vieira, Tiradentes, Perdizes, e foi uma opção da prefeita de fazer as agendas regionais, porque não teria tempo para entregar obra por obra. Isso é bom, porque significa que o volume de obras está grande", salientou ele, ressaltando ainda a obra de revitalização da Lagoa Itatiaia que está na fase final. 

"Nós queríamos muito ter feito a entrega dessa praça agora, mas não foi possível, não teve como, a gente optou por respeitar a parte técnica e a prefeita dá sempre apoio nesse sentido, ela faz as coisas muito tecnicamente e nós estamos trabalhando agora com a programação de entregar dentro desse exercício de 2025, porque faltam apenas alguns detalhes", explicou.

ENTREGAS

Presente no evento, a Secretária Especial de Planejamento e Parcerias Estratégicas (SEPPE) – Catiana Sabadin, detalhou as obras iniciadas e entregues na região do Bandeira. São elas:

  • Revitalização das praças no Jardim Itamaracá, Rita Vieira, Tiradentes, Jardim das Perdizes, Cidade Morena e Moreninha 4;
  • Pavimentação e drenagem no Jardim Jerusalém;
  • Construção do espaço esportivo comunitário no Parque Jaques da Luz;
  • Construção da Unidade de Saúde da Família do bairro Jardim das Perdizes;
  • Revitalização da Praça do Preto Velho;
  • Construção da Escola Municipal de Educação Infantil - (EMEI) Moreninha II;
  • Requalificação da Avenida Bom Pastor.

A cerimônia aconteceu na Lagoa Itatiaia e é referente ao Calendário de Atividades Alusivas aos 126 Anos de Campo Grande, no qual foram anunciadas no início do mês de agosto, mais de R$ 250 milhões em investimentos nas sete regiões de Campo Grande. Nesse sentido, o mês de agosto seguirá com mais entregas de obras e revitalizações.

Assine o Correio do Estado.

 

VALORES NO ESPORTE

Clube de Campo Grande é 2° no ranking de emandas parlamentares recebidas

Maior campeão do Mato Grosso do Sul, time da Capital recebeu 1,5 milhão de reais em recursos destinados por senadora douradense

11/08/2025 10h32

Compartilhar
Nome da senadora Soraya Thronicke (União) aparece em lugar nobre da camisa do Operário

Nome da senadora Soraya Thronicke (União) aparece em lugar nobre da camisa do Operário Foto: Reprodução

Continue Lendo...

Com cerca de um milhão e meio de reais alocados por emenda parlamentar, o Maior campeão de Mato Grosso do Sul, o Operário Futebol Clube de Campo Grande aparece na segunda colocação entre os times que mais receberam recursos de políticos no último ano. 

Enquanto o maior valor repassado à clubes, segundo balanço do jornal O Globo com base no Portal da Transparência e Transferegov, fica para um clube de Minas Gerais (Ideal Futebol Clube), pela soma da emenda de dois deputados, o Operário de Campo Grande ocupa a segunda colocação apenas com recursos repassados por Soraya Thronicke. 

Como bem acompanhou o Correio do Estado na época do anúncio de Soraya Thronicke como patrocinadora máster do time feminino do Operário, em 09 de abril a Capital recebeu 1,5 milhão de reais em emenda parlamentar da senadora douradense. 

Esse montante fica dividido da seguinte forma: 

  • R$ 1 milhão para o futebol feminino
  • R$ 500 mil para o futebol masculino

"Investir no esporte é investir em vidas. O futebol feminino precisa e merece mais visibilidade, estrutura e valorização. E é isso que estamos fazendo ao garantir recursos para o Operário", afirmou Soraya no ato de anúncio do repasse que foi realizado em maio deste ano. 

Cabe destacar que, já em meados de julho o clube masculino do Operário já se despedia da 4.ª divisão do futebol nacional, eliminado da série D com uma rodada de antecedência antes do fim da competição. 

Já o adeus do clube feminino do Operário à Copa do Brasil veio com a derrota por seis a zero contra o time do Flamengo, durante a terceira fase do campeonato, menos de um mês depois da eliminação masculina. 

Ranking de clubes

Nesse balanço de times que mais receberam emendas parlamentares, os R$ 2,5 milhões repassados para o time Ideal FC, da cidade mineira de Ipatinga, veio dos políticos Marcelo Álvaro Antônio e Rosângela Reis, ambos do Partido Liberal (MG) de Minas Gerais. 

E se o Operário aparece na segunda colocação, entre os 31 times contemplados com dez milhões e meio de reais no último ano - sendo R$ 13,5 mi no período de três anos, segundo portal da transparência - o "Top 3" fecha com a contemplação do time do coração do senador Renan Calheiros. 

Conforme balanço, o valor enviado ao CSA pelo ex-presidente do Senado Federal somou um milhão de reais em 2025, enquanto em paralelo a capital do Alagoas, Maceió, aparece entre as 20 cidades com piores índices de saneamento básico, conforme balanço d'O Globo com base nos dados do Instituto Trata Brasil. 

Apesar de torcer para o Cruzeiro, o deputado Nikolas Ferreira também aparece na lista, com R$ 400 mil em 2024 destinados ao União Futebol Clube. 

Time da cidade mineira de Divino, esse valor já é acima do que o recebido pelo município todo nos últimos anos, sendo o último recurso recebido pelo Executivo Municipal local anotado em 2018 (R$ 222 mil). 

 

Assine o Correio do Estado

MORTES

Cocaína "mais barata" motivou guerra entre facções na fronteira

Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital têm travado briga por rotas do tráfico, que se estendem por todas as divisas de MS, e deixam em alerta autoridades

11/08/2025 09h00

Compartilhar
Quase meia tonelada de cocaína foi apreendida em Campo Grande no mês passado pela Polícia Civil

Quase meia tonelada de cocaína foi apreendida em Campo Grande no mês passado pela Polícia Civil Marcelo Victor

Continue Lendo...

O recente aumento de mortes na região de fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai e a Bolívia e também na divisa com Mato Grosso estaria relacionado à guerra para tomar o controle de rotas do tráfico de cocaína, após a droga ter se “popularizado” e ficado com valor reduzido no mercado interno.

De acordo com o titular da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Antônio Carlos Videira, desde a pandemia de Covid-19, em 2020, a cocaína tem sido produzida em uma escala maior nos países produtores, como Bolívia, Peru e Colômbia. Isso porque o isolamento social levou muitas pessoas a consumirem a droga.

Com a produção maior, o valor da droga comprada desses produtores, segundo o secretário, baixou e, com mais droga no mercado, ela se “popularizou”, o que fez dela mais rentável. E é por causa desse “mercado aquecido” que as duas maiores facções criminosas do País, Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV), têm travado uma guerra sangrenta em Mato Grosso do Sul.

“Não só nas fronteiras, mas nas divisas de Mato Grosso do Sul também. Há uma disputa entre as facções pelo controle do tráfico de drogas e pelas melhores rotas. No norte do Estado, o Comando Vermelho tenta entrar em MS, que tem mais integrantes do PCC. Mas temos acompanhado de perto essa questão”, garantiu Videira ao Correio do Estado.

Segundo o secretário, uma cena que pode exemplificar o maior consumo da droga dentro do Brasil é a quantidade de usuários de drogas que podem ser encontrados em Campo Grande, por exemplo.

“A droga se popularizou, principalmente o crack, que é um subproduto da cocaína, e hoje você pode ver o que isso causou nas ruas, aliada com uma falta de estrutura e com políticas públicas falhas. Por isso há um reforço nosso nas rodovias de Mato Grosso do Sul e nas cidades para evitar que essa droga chegue aos consumidores”, declarou o secretário.

Um exemplo disso é a quantidade de apreensões de cocaína realizadas nos últimos anos. De acordo com dados da Sejusp, que somam apreensões feitas pelas forças estaduais e federais de segurança, desde 2021, as polícias têm apreendido volume não inferior a 8 toneladas de cocaína por ano.

Na série histórica disponibilizada pela instituição, que começa em 2015, o ano com a maior apreensão foi 2023, quando mais de 18 toneladas da droga foram encontradas pelas forças de segurança. No ano passado, foram 17,6 toneladas, o segundo maior volume. Este ano, até o dia 4, haviam sido apreendidos 8,9 toneladas do entorpecente.

EXECUÇÕES

Desde o anúncio do fim do acordo de trégua entre PCC e Comando Vermelho, em maio deste ano, vários crimes de pistolagem e execuções no meio da rua foram registrados em Mato Grosso do Sul e do lado paraguaio, nas cidades que fazem fronteira com o Estado.

A situação mais delicada talvez seja na fronteira entre Coronel Sapucaia e Capitán Bado, onde quatro pessoas foram assassinadas em três dias na região no mês passado.

Francisco Willams da Silva, de 33 anos, e Camila Barros Barboza, de 35 anos, foram mortos em Coronel Sapucaia. O casal foi fuzilado em uma rua da cidade, e os pistoleiros fugiram do local.

Dias depois, Alexi Xavier Escurra Rodrigues, de 25 anos, que teria inúmeras passagens pela polícia e seria sobrinho do narcotraficante Felipe Escurra, conhecido como Barón, que é ligado ao CV, foi executado com vários tiros, ao lado de Sebastian Gonzalez Espínola, de 37 anos.

Além das fronteiras, também houve mortes nas regiões de divisa entre MS e MT. No mês passado, Edeilson Cardoso dos Santos, de 40 anos, foi executado em Coxim. Membro do PCC, o homem foi morto por integrantes do Comando Vermelho. Seis pessoas foram presas após o crime.

Nessa região, segundo Videira, um dos fatores que tem motivado a briga entre as facções é o uso da BR-163 para o escoamento da cocaína para grandes centros, como São Paulo e a Região Sul, além de chegar a portos do País, em Santos (SP) e Paranaguá (PR), estados que fazem fronteira com Mato Grosso do Sul, comandado pelo PCC, mas não com Mato Grosso, onde há maioria do CV.

“Eles usam a BR-163 para cruzar MS e chegar aos portos e grandes centros, onde eles não fazem fronteira. Há outras rotas por Goiás e por outras rodovias, mas, como há um grande volume de caminhões na BR-163, é uma das rotas que eles usam, e essa briga é para escoar a droga em segurança, porque existe o mercado nacional e internacional da cocaína”, explicou o secretário.

Já a última execução ocorreu na quarta-feira, em Pedro Juan Caballero, quando Rafael Gonzalez Bermejo, conhecido como Cara Branca e Alemão, foi fuzilado na fronteira.

O homem tinha histórico de passagens pela polícia por tráfico de drogas, armas e roubo de veículos e estava foragido do regime semiaberto do presídio da cidade de Pedro Juan Caballero.

“A disputa pelas rotas do tráfico é sangrenta, e temos atuado para coibir essa briga, porque o que se faz aqui traz resultado para muito além da fronteira. É como um tabuleiro de xadrez, e a gente vai movendo as peças [forças de segurança] de acordo com o movimento que esses grupos fazem e que nossa Inteligência identifica. É um trabalho ininterrupto”, afirmou o titular da Sejusp.

Ainda conforme Videira, recentemente, foram feitas ações envolvendo o uso do helicóptero da Sejusp em Campo Grande, na região de Corumbá e em Chapadão do Sul, localizado na divisa com Goiás, que também é usado como rota do tráfico.

“Temos centenas de policiais trabalhando no monitoramento de cargas que chegam a MS, muitas vezes, essas apreensões são feitas aqui, outras vezes, passamos para os estados de destino, para que eles consigam identificar as rotas, porque não nos interessa prender só os caminhoneiros, queremos os donos das cargas”, finalizou o secretário.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Dois apostadores de Mato Grosso do Sul ganham R$ 32,5 mil na Mega-Sena
Quase

/ 20 horas

Dois apostadores de Mato Grosso do Sul ganham R$ 32,5 mil na Mega-Sena

2

Após briga, marido mata a esposa atropelada em MS
feminicídio

/ 18 horas

Após briga, marido mata a esposa atropelada em MS

3

Resultado da Loteria Federal 5990-0 de ontem, sábado (09/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 5990-0 de ontem, sábado (09/08): veja o rateio

4

Acordo embarga 10 obras, mas mantém megaconstrutora no entorno de parque
EMPREENDIMENTOS

/ 2 dias

Acordo embarga 10 obras, mas mantém megaconstrutora no entorno de parque

5

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1100, sábado (09/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1100, sábado (09/08): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: previdência privada ou INSS?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Juliane Penteado: previdência privada ou INSS?
Leandro Provenzano: Busca e apreensão de veículos
Exclusivo para assinantes

/ 4 dias

Leandro Provenzano: Busca e apreensão de veículos
Alternativa ao dólar: uma ideia longe da prioridade atual
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Alternativa ao dólar: uma ideia longe da prioridade atual
Juliane Penteado: Regras, requisitos e planejamento da aposentadoria do servidor público PCD
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 01/08/2025

Juliane Penteado: Regras, requisitos e planejamento da aposentadoria do servidor público PCD