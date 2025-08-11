Prefeitura entrega mais de R$6 milhões em investimentos na região do Bandeira

Na manhã desta segunda-feira (11), a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes entregou mais de R$ 6 milhões em obras na região bandeira, em Campo Grande. Entre as obras mais aguardadas pela população, está a pavimentação asfáltica e a revitalização da Lagoa Itatiaia, que conforme a prefeita, está em fase final.
Segundo ela, as obras que estão acontecendo em parceria com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, representam um grande avanço para a população. "São 14 obras hoje, entre pavimentação, drenagem, obras de praças, unidades de saúde revitalizadas. Então, nós fizemos como se tivesse passado um pente fino na região, obras paradas retomadas e obras de infraestrutura sendo entregues, que é o maior pedido dos moradores da região bandeira", afirmou.
Também presente na entrega, o governador em exercício, José Carlos Barbosa, o Barbosinha, parabenizou Adriane Lopes pela gestão, e reforçou a participação do Governo do Estado nas entregas. "Ser gestor não é fácil, ser gestora é muito mais difícil ainda, mas a gente vê Campo Grande em boas mãos, 126 anos de celebração e podem ter absoluta certeza que ao longo desse 2025 ao longo de 2026, que finaliza esse primeiro mandato do governador Eduardo Riedel, a gente vai ver essa parceria produzindo resultado em mais asfalto, em mais saneamento, em mais infraestrutura, em mais saúde, em mais educação, e é exatamente assim que nós estamos fazendo", disse.
Na ocasião, o secretário municipal de obras, Marcelo Miglioli falou da importância das obras lançadas. "Estamos entregando várias praças aqui na região, Itamaracá, Rita Vieira, Tiradentes, Perdizes, e foi uma opção da prefeita de fazer as agendas regionais, porque não teria tempo para entregar obra por obra. Isso é bom, porque significa que o volume de obras está grande", salientou ele, ressaltando ainda a obra de revitalização da Lagoa Itatiaia que está na fase final.
"Nós queríamos muito ter feito a entrega dessa praça agora, mas não foi possível, não teve como, a gente optou por respeitar a parte técnica e a prefeita dá sempre apoio nesse sentido, ela faz as coisas muito tecnicamente e nós estamos trabalhando agora com a programação de entregar dentro desse exercício de 2025, porque faltam apenas alguns detalhes", explicou.
ENTREGAS
Presente no evento, a Secretária Especial de Planejamento e Parcerias Estratégicas (SEPPE) – Catiana Sabadin, detalhou as obras iniciadas e entregues na região do Bandeira. São elas:
- Revitalização das praças no Jardim Itamaracá, Rita Vieira, Tiradentes, Jardim das Perdizes, Cidade Morena e Moreninha 4;
- Pavimentação e drenagem no Jardim Jerusalém;
- Construção do espaço esportivo comunitário no Parque Jaques da Luz;
- Construção da Unidade de Saúde da Família do bairro Jardim das Perdizes;
- Revitalização da Praça do Preto Velho;
- Construção da Escola Municipal de Educação Infantil - (EMEI) Moreninha II;
- Requalificação da Avenida Bom Pastor.
A cerimônia aconteceu na Lagoa Itatiaia e é referente ao Calendário de Atividades Alusivas aos 126 Anos de Campo Grande, no qual foram anunciadas no início do mês de agosto, mais de R$ 250 milhões em investimentos nas sete regiões de Campo Grande. Nesse sentido, o mês de agosto seguirá com mais entregas de obras e revitalizações.