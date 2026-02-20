Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

CAMPO GRANDE

Prefeitura fixa limites mensais e aperta controle sobre gastos em 2026

Decreto publicado em edição extra estabelece cronograma de desembolso para orçamento de quase R$ 7 bilhões e reforça regras da Lei de Responsabilidade Fiscal

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

20/02/2026 - 11h45
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A prefeita Adriane Lopes publicou nesta quinta-feira (19), em edição extra do Diário Oficial, o Decreto n. 16.540, que estabelece a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso do Município de Campo Grande para o exercício de 2026. A medida regulamenta como e quando os recursos previstos no orçamento poderão ser efetivamente gastos ao longo do ano.

O decreto fixa limites mensais para o Poder Executivo e o Poder Legislativo, incluindo administração direta e indireta, conforme determina o artigo 8º da Lei Complementar nº 101 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF). A norma também prevê mecanismos de contenção caso as despesas ultrapassem a receita realizada.

Controle mês a mês

Com orçamento estimado em quase R$ 7 bilhões para 2026, o cronograma distribui os desembolsos ao longo dos 12 meses do ano. A média mensal de gastos prevista é de aproximadamente R$ 550 milhões, com variações ao longo do calendário. Dezembro concentra o maior volume de despesas, chegando a R$ 857,7 milhões, em razão do pagamento do 13º salário.

Entre os principais grupos de despesa, a folha de pessoal e encargos sociais concentra a maior fatia: R$ 3,9 bilhões no ano. O teto mensal fixado é de R$ 300,7 milhões, exceto em dezembro, quando o valor dobra para cerca de R$ 601,5 milhões devido à segunda parcela do 13º.

As despesas correntes, que incluem custeio da máquina pública, somam R$ 2,53 bilhões no ano, com limite mensal de aproximadamente R$ 211,2 milhões. Para investimentos, a previsão é de R$ 357,8 milhões ao longo de 2026, com média mensal de R$ 29,8 milhões.

Já o pagamento de dívidas contará com R$ 92,5 milhões no exercício, com média mensal de R$ 5,1 milhões, mas com picos em março, abril, junho, setembro e outubro. Os serviços e encargos da dívida somam R$ 65,3 milhões no ano. A aquisição de bens está estimada em R$ 6 milhões, enquanto a reserva de contingência destinada a emergências e imprevistos foi fixada em R$ 7 milhões.

Alerta para equilíbrio fiscal

O texto do decreto reforça que, caso o comprometimento das despesas ultrapasse a receita realizada, o município deverá adotar critérios para restabelecer o equilíbrio das contas, conforme o artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Também fica vedada às unidades gestoras a realização de despesas ou a assunção de compromissos que não estejam compatíveis com os limites estabelecidos no cronograma. O decreto ainda ressalta o que determina o artigo 42 da LRF: é proibido contrair obrigação de despesa que não possa ser integralmente cumprida até o fim do exercício ou que gere parcelas a serem pagas em 2027 sem a devida cobertura financeira.

O cronograma funciona como instrumento de controle da execução orçamentária, permitindo acompanhar o fluxo de receitas e despesas ao longo do ano e, se necessário, promover ajustes para evitar desequilíbrio fiscal.

Assine o Correio do Estado

Operação Metanol

Conveniência tem açougue interditado e carne descartada em Campo Grande

A fiscalização apreendeu bebidas adquiridas em fábrica clandestina, constatou a falta de documentação para a venda de carnes e identificou péssimas condições estruturais no açougue

20/02/2026 09h11

Compartilhar

Divulgação PCMS

Continue Lendo...

Durante inspeção que deu continuidade às investigações da Operação Metanol, uma conveniência teve bebidas adulteradas e de descaminho apreendidas, além do açougue interditado, em Campo Grande.

A ação ocorreu na Multimarcas Conveniência e Açougue, localizada na Rua Zulmira Borba, no bairro Nova Lima, na quinta-feira (19), e foi deflagrada pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (Decon).

A operação é um desmembramento da ação realizada em novembro de 2025, quando, durante o cerco ao metanol no Estado, foi desencadeada operação contra uma fábrica em Terenos que, segundo fiscais do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), estava com a produção suspensa desde março de 2023.

Embora Mato Grosso do Sul não tenha registrado nenhum caso de morte por ingestão de metanol, o “pente-fino” realizado em diversos estabelecimentos e na fábrica, localizada na Estrada Colônia no município de Terenos, resultou na investigação de comércios que adquiriam a bebida envasada no local, chegando até o estabelecimento no bairro Nova Lima.

Participaram da operação integrantes do Serviço de Inspeção Municipal (SIM) e agentes da perícia científica.

Na Multimarcas Conveniência e Açougue, foi confirmado o armazenamento de 54 garrafas de vodca Shirlok, de 900 ml, a mesma produzida na fábrica clandestina em Terenos.

Também foi constatada a exposição para venda de bebidas descaminhadas e produtos contrabandeados, como uísque, licor, cachaça e cigarros importados.

Açougue interditado

O estabelecimento possui um expositor de carnes na entrada, com várias bandejas e cortes bovinos sem identificação, em desacordo com a legislação.

Ao serem questionados sobre o alvará sanitário e a autorização do Serviço de Inspeção Municipal (SIM), necessária para a manipulação de alimentos, os responsáveis não apresentaram os documentos.

Na vistoria, além da falta de autorização para comercialização de carnes, a equipe verificou péssimas condições estruturais no açougue, que foi interditado pelo SIM.

Também foram descartados aproximadamente 400 kg de carne por manipulação inadequada, além da apreensão de bebidas e cigarros.

Os proprietários não foram autuados em flagrante, pois não estavam no local no momento da fiscalização, mas vão responder por crimes contra as relações de consumo, que consistem em:

  • II – vender ou expor à venda mercadoria cuja embalagem, tipo, especificação, peso ou composição esteja em desacordo com as prescrições legais ou que não corresponda à respectiva classificação oficial;
  • IX – vender, ter em depósito para vender ou expor à venda ou, de qualquer forma, entregar matéria-prima ou mercadoria em condições impróprias ao consumo.

Outro caso

Em desdobramentos da Operação Metanol, uma conveniência foi alvo de fiscalização, onde foram localizadas bebidas que seriam produzidas em uma fábrica clandestina, no estabelecimento que fica na rua dos Cientistas, em Ponta Porã, município localizado a 313 quilômetros de Campo Grande.

A ação, deflagrada pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (Decon), em parceria com o Procon e a Vigilância Sanitária, ocorre oito dias após a operação que interditou a fábrica clandestina em Terenos.

No dia 6, agentes da Decon estiveram na fábrica e flagraram funcionárias lavando garrafas que posteriormente receberiam rótulos para serem envasadas. Durante a inspeção, encontraram garrafas de vodka Shirlof.

A investigação teve início após serem encontrados, na fábrica em Terenos, pedidos de venda das bebidas destinados à conveniência Kamel. Durante a fiscalização, a equipe localizou garrafas de bebidas que podem ter sido adulteradas.

Entre as irregularidades, constataram que o CNPJ da conveniência estava sendo utilizado pela fábrica, que fica a 330 quilômetros do comércio, o que, conforme a polícia destacou, indica a “má-fé” da empresa em “esquentar” notas fiscais e os rótulos das bebidas.

Batida

Quando os fiscais chegaram ao comércio, havia apenas uma vendedora. Ela informou o nome do proprietário, que será intimado para prestar esclarecimentos assim que for localizado.

No local, foram encontradas 58 garrafas de bebida com a marca Shirlof, a mesma produzida na fábrica de Terenos, dispostas na prateleira para venda.

A investigação continua para identificar quem estava fornecendo o álcool utilizado para a fabricação das bebidas, assim como identificar quais outros estabelecimentos mantinham comércio com a fábrica clandestina de Terenos.

Assine o Correio do Estado

QUINTA-FEIRA (19)

Campo Grande acumulou 51 milímetros de chuva em uma hora

Avenida Costa e Silva se transformou em um "rio" e uma ambulância ficou ilhada; Lago do Amor transbordou mais uma vez

20/02/2026 08h25

Compartilhar
Ambulância ficou ilhada ao tentar passar em alagamento na Costa e Silva

Ambulância ficou ilhada ao tentar passar em alagamento na Costa e Silva Foto: Reprodução

Continue Lendo...

Fim de tarde de quinta-feira (19) foi de temporal, com muita chuva, raios, relâmpagos, trovoadas e ventos em Campo Grande.

De acordo com o meteorologista Natálio Abrahão, 51 milímetros foram registrados em um intervalo de aproximadamente uma hora, das 17h às 18h, nesta quinta-feira (19), na Capital.

Foram registrados 39,6 milímetros na região da Costa e Silva, 33,4 milímetros na Tamandaré e 51,6 milímetros no Lago do Amor.

Típica de verão, forte e rápida, a chuvarada veio após uma tarde de muito calor, abafamento e altas temperaturas. O temporal provocou estragos, alagamentos de ruas e avenidas, transbordamentos, queda de árvore e pane em semáforos.

A avenida Costa e Silva se transformou em um "rio" e uma ambulância ficou ilhada e uma viatura do Corpo de Bombeiros teve que resgatá-la. Já o Lago do Amor transbordou mais uma vez.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou quatro alertas de chuvas para o Estado:

  • Chuvas intensas – alerta amarelo – perigo potencial: Chuva entre 20-30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos de 40-60 km/h. Baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas
  • Chuvas intensas - alerta laranja - perigo: Chuva entre 30-60 mm/h ou 50-100 mm/dia, ventos intensos de 60-100 km/h. Risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas
  • Tempestade – alerta laranja – perigo: Chuva entre 30-60 mm/h ou 50-100 mm/dia, ventos intensos de 60-100 km/h e queda de granizo. Risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos
  • Tempestade - alerta laranja - perigo potencial: Chuva entre 20 -30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos de 40-60 km/h e queda de granizo. Baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos

A previsão do tempo para este fim de semana é de calor, altas temperaturas, tempo quente e abafado e mais chuva.

CUIDADOS

O tempo chuvoso requer cuidados aos sul-mato-grossenses, como:

  • Em caso de chuva: não enfrentar pontos de alagamento ou enxurradas; procurar rotas alternativas no trânsito e dirigir devagar;
  • Em caso de raio: evitar locais abertos; não ficar debaixo de árvores; não ficar próximo a cercas de metal; ficar calçado e desligar eletroeletrônicos da tomada;
  • Em caso de granizo: deve-se tomar cuidado no deslocamento após chuva de granizo, pois o chão fica escorregadio.
  • Em caso de vendaval: permaneça em local abrigado; evite se abrigar debaixo de árvores.

 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3616, quinta-feira (19/02)
LOTERIA

/ 15 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3616, quinta-feira (19/02)

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 6956, quinta-feira (19/02)
LOTERIA

/ 15 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6956, quinta-feira (19/02)

3

Resultado da Quina de ontem, concurso 6955, quarta-feira (18/02): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6955, quarta-feira (18/02): veja o rateio

4

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2974, quinta-feira (19/02)
LOTERIA

/ 15 horas

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2974, quinta-feira (19/02)

5

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3615, de quarta-feira (18/02): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3615, de quarta-feira (18/02): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Aposentadorias do servidor público em Mato Grosso do Sul em 2026. Algo mudou?
Exclusivo para Assinantes

/ 11 horas

Aposentadorias do servidor público em Mato Grosso do Sul em 2026. Algo mudou?
Transporte de gado entre fazendas do mesmo dono
Provenzano

/ 1 dia

Transporte de gado entre fazendas do mesmo dono
É possível saber com quantos anos vou me aposentar?
Juliane Penteado

/ 1 semana

É possível saber com quantos anos vou me aposentar?
Você paga 27,5% de IR?
Provenzano

/ 12/02/2026

Você paga 27,5% de IR?