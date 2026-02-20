Prefeitura fixa limites mensais e aperta controle sobre gastos em 2026

Operação Metanol

A fiscalização apreendeu bebidas adquiridas em fábrica clandestina, constatou a falta de documentação para a venda de carnes e identificou péssimas condições estruturais no açougue

Durante inspeção que deu continuidade às investigações da Operação Metanol, uma conveniência teve bebidas adulteradas e de descaminho apreendidas, além do açougue interditado, em Campo Grande.

A ação ocorreu na Multimarcas Conveniência e Açougue, localizada na Rua Zulmira Borba, no bairro Nova Lima, na quinta-feira (19), e foi deflagrada pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (Decon).

A operação é um desmembramento da ação realizada em novembro de 2025, quando, durante o cerco ao metanol no Estado, foi desencadeada operação contra uma fábrica em Terenos que, segundo fiscais do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), estava com a produção suspensa desde março de 2023.

Embora Mato Grosso do Sul não tenha registrado nenhum caso de morte por ingestão de metanol, o “pente-fino” realizado em diversos estabelecimentos e na fábrica, localizada na Estrada Colônia no município de Terenos, resultou na investigação de comércios que adquiriam a bebida envasada no local, chegando até o estabelecimento no bairro Nova Lima.

Participaram da operação integrantes do Serviço de Inspeção Municipal (SIM) e agentes da perícia científica.

Na Multimarcas Conveniência e Açougue, foi confirmado o armazenamento de 54 garrafas de vodca Shirlok, de 900 ml, a mesma produzida na fábrica clandestina em Terenos.

Também foi constatada a exposição para venda de bebidas descaminhadas e produtos contrabandeados, como uísque, licor, cachaça e cigarros importados.

Açougue interditado

O estabelecimento possui um expositor de carnes na entrada, com várias bandejas e cortes bovinos sem identificação, em desacordo com a legislação.

Ao serem questionados sobre o alvará sanitário e a autorização do Serviço de Inspeção Municipal (SIM), necessária para a manipulação de alimentos, os responsáveis não apresentaram os documentos.

Na vistoria, além da falta de autorização para comercialização de carnes, a equipe verificou péssimas condições estruturais no açougue, que foi interditado pelo SIM.

Também foram descartados aproximadamente 400 kg de carne por manipulação inadequada, além da apreensão de bebidas e cigarros.

Os proprietários não foram autuados em flagrante, pois não estavam no local no momento da fiscalização, mas vão responder por crimes contra as relações de consumo, que consistem em:

II – vender ou expor à venda mercadoria cuja embalagem, tipo, especificação, peso ou composição esteja em desacordo com as prescrições legais ou que não corresponda à respectiva classificação oficial;

IX – vender, ter em depósito para vender ou expor à venda ou, de qualquer forma, entregar matéria-prima ou mercadoria em condições impróprias ao consumo.

Outro caso

Em desdobramentos da Operação Metanol, uma conveniência foi alvo de fiscalização, onde foram localizadas bebidas que seriam produzidas em uma fábrica clandestina, no estabelecimento que fica na rua dos Cientistas, em Ponta Porã, município localizado a 313 quilômetros de Campo Grande.

A ação, deflagrada pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (Decon), em parceria com o Procon e a Vigilância Sanitária, ocorre oito dias após a operação que interditou a fábrica clandestina em Terenos.

No dia 6, agentes da Decon estiveram na fábrica e flagraram funcionárias lavando garrafas que posteriormente receberiam rótulos para serem envasadas. Durante a inspeção, encontraram garrafas de vodka Shirlof.

A investigação teve início após serem encontrados, na fábrica em Terenos, pedidos de venda das bebidas destinados à conveniência Kamel. Durante a fiscalização, a equipe localizou garrafas de bebidas que podem ter sido adulteradas.

Entre as irregularidades, constataram que o CNPJ da conveniência estava sendo utilizado pela fábrica, que fica a 330 quilômetros do comércio, o que, conforme a polícia destacou, indica a “má-fé” da empresa em “esquentar” notas fiscais e os rótulos das bebidas.

Batida

Quando os fiscais chegaram ao comércio, havia apenas uma vendedora. Ela informou o nome do proprietário, que será intimado para prestar esclarecimentos assim que for localizado.

No local, foram encontradas 58 garrafas de bebida com a marca Shirlof, a mesma produzida na fábrica de Terenos, dispostas na prateleira para venda.

A investigação continua para identificar quem estava fornecendo o álcool utilizado para a fabricação das bebidas, assim como identificar quais outros estabelecimentos mantinham comércio com a fábrica clandestina de Terenos.

