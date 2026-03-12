Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Prefeitura lança aplicativo de serviços e amplia rede de Wi-Fi gratuito em Campo Grande

Através do aplicativo digital, cidadãos e visitantes podem solicitar serviços públicos de forma online e rápida

Karina Varjão

Karina Varjão

12/03/2026 - 14h30
A Prefeitura de Campo Grande lançou nesta quinta-feira (12) um novo aplicativo que reúne diversos serviços municipais em uma única plataforma digital.

A ferramenta foi apresentada durante evento realizado na sede da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec) e faz parte das ações da gestão para ampliar o acesso da população aos serviços públicos.

Além da novidade tecnológica, o município também anunciou a ampliação da rede pública de internet gratuita, que passa a contar com 187 pontos de acesso distribuídos pela cidade, instalados em prédios públicos e locais de grande circulação.

O aplicativo, chamado + CG, concentra diferentes atendimentos da administração municipal e permite que o cidadão resolva demandas diretamente pelo celular, como consulta e emissão de guias do IPTU, solicitação de serviços urbanos, agendamentos e registro de reclamações.

A proposta é centralizar atendimentos e facilitar a comunicação entre moradores e a Prefeitura, tornando mais ágil o encaminhamento de demandas e pedidos da população.

Segundo a prefeita Adriane Lopes, a ferramenta representa um passo importante no processo de modernização digital da gestão pública. A iniciativa, segundo ela, busca ampliar o acesso da população aos serviços municipais e garantir mais eficiência no atendimento aos cidadãos.

Para o diretor-presidente da Agetec, Leandro Basmage, o aplicativo deve continuar recebendo atualizações constantes e melhorias ao longo do tempo.

“O +CG nasceu nesse intuito de fazer a integração de todos os serviços que a gente presta hoje na prefeitura. É claro que são muitos, por isso a gente começou com a primeira fase, com a primeira versão. Hoje a gente já vai conseguir serviços como acesso ao IPTU. Ele já é totalmente vinculado à sua conta, então quando você faz o acesso você já sabe quem está falando, qual é o CPF que está escrito ali dentro, então você já tem esses acessos individuais”, explicou. 

O acesso ao aplicativo já está disponível para ser baixado através das lojas de aplicativo para Android e para iOS tanto para moradores da Capital como para visitantes. 

Internet gratuita 

Durante o lançamento do aplicativo, também foi divulgada a expansão da rede de internet pública do município. Os novos pontos de Wi-Fi foram instalados em unidades administrativas, centros de serviços e outros espaços utilizados pela população.

Para utilizar o serviço, basta que o usuário esteja em um dos locais sinalizados e realize um cadastro simples, informando o CPF para liberar o acesso à rede.

A iniciativa faz parte das políticas de inclusão digital da Prefeitura, que buscam ampliar o acesso da população à internet e facilitar o uso de serviços digitais no dia a dia.

Um dos exemplos citados pela administração municipal é a instalação de Wi-Fi gratuito no Mercado Municipal Antônio Valente, o Mercadão, onde comerciantes utilizam a conexão para realizar pagamentos digitais e outras operações online.

“Vou citar um dos pontos que nós iniciamos esse projeto no Mercadão Municipal, onde nós temos ali a comercialização de produtos que são vendidos por mulheres indígenas. Com aquele ponto de wi-fi no mercadão, a gente trouxe resolutividade e a valorização das mulheres indígenas empreendedoras que cotidianamente trabalham ali”, afirmou a prefeita.

Além dos novos pontos, a Prefeitura também aumentou a capacidade da rede pública de internet, que passou de 150 megabits para 300 megabits, com testes de velocidade que já chegam a 600 megabits, ampliando a qualidade da conexão disponível à população. 

Cidades conectadas

A iniciativa coloca Campo Grande a passos mais largos para alcançar uma melhor colocação no ranking Cidades Inteligentes e Conectadas (Connected Smart Cities - CSC). 

Atualmente, quatro cidades de Mato Grosso do Sul fazem parte do top 10 da região Centro-Oeste: Campo Grande em terceiro lugar da lista, seguido por Ponta Porã, em sexto, Três Lagoas, em oitavo e Dourados na décima posição. 

A avaliação de cidades inteligentes envolve a análise de variados indicadores que medem o desenvolvimento urbano sustentável e a qualidade de vida proporcionada aos seus habitantes, com o objetivo de fornecer uma visão ampla do desempenho das cidades em diferentes áreas, utilizando um conjunto de indicadores padronizados e reconhecidos internacionalmente. 

Em Mato Grosso do Sul, algumas cidades já começaram a adotar sistemas de monitoramento urbano e serviços digitais, como o monitoramento do trânsito através de drones em Campo Grande e o aplicativo digital desenvolvido pelo governo do Estado, o MS Digital, além do +CG e dos pontos de wi-fi gratuitos. 

Em âmbito nacional, as 10 cidades brasileiras que lideraram o Ranking Brasileiro em 2025 foram:

  1. Vitória - ES
  2. Florianópolis - SC
  3. Niterói - RJ
  4. São Paulo - SP
  5. Curitiba - PR
  6. Recife - PE
  7. Barueri - SP
  8. Santos - SP
  9. Salvador - BA
  10. Rio de Janeiro - RJ

MATO GROSSO DO SUL

Secretários de Planejamento de todo o país se reúnem em MS para fórum nacional

Fórum nacional no Bioparque Pantanal reúne gestores para debater planejamento e desenvolvimento regional

12/03/2026 13h05

Fórum é realizado a cada três meses e reúne secretários estaduais de planejamento para discutir políticas públicas e aprimorar a articulação entre os estados e o governo federal

Fórum é realizado a cada três meses e reúne secretários estaduais de planejamento para discutir políticas públicas e aprimorar a articulação entre os estados e o governo federal Marcelo Victor

Nesta quinta-feira (12), acontece o XCVI Fórum Nacional de Secretários Estaduais do Planejamento, que reúne representantes de todo o país para debater estratégias de gestão pública, planejamento de longo prazo e desenvolvimento regional. O encontro ocorre no Bioparque Pantanal, em Campo Grande.

A abertura do evento contou com a presença do governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, e da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet.

Durante a cerimônia, Riedel destacou que o planejamento estratégico adotado pelo Estado ao longo da última década foi fundamental para impulsionar o crescimento econômico e a atração de investimentos.

Segundo ele, o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul foi estruturado a partir de áreas consideradas estratégicas, como segurança alimentar, transição energética e preservação ambiental.

“A nossa visão de dez anos atrás era muito clara para o nosso desenvolvimento. Nós desenhamos um plano de crescimento com bases sólidas, criando um ambiente de negócios positivo, com agilidade e desburocratização. Somos um governo que se propôs a ser simples e eficiente”, afirmou o governador. 

O fórum é realizado a cada três meses e reúne secretários estaduais de planejamento para discutir políticas públicas e aprimorar a articulação entre os estados e o governo federal. O encontro também promove a integração entre diferentes áreas da administração pública, envolvendo o Conselho Nacional de Secretários de Planejamento (Conseplan), o Conselho Nacional de Secretários de Administração (Consad) e o Comitê Nacional de Secretários de Fazenda (Comsefaz).

A ministra Simone Tebet ressaltou a importância do planejamento de longo prazo para melhorar a eficiência do gasto público e ampliar os resultados das políticas públicas. De acordo com ela, a falta de uma cultura de planejamento no país ainda é um obstáculo para reduzir desigualdades e melhorar a gestão dos recursos públicos.

“O Brasil nunca teve cultura de planejamento de longo prazo. qualquer país desenvolvido do mundo, tem um planejamento de longo prazo. Porque quando você planeja, você gasta menos. Planejar exige coragem de extinguir políticas públicas ineficientes para pegar esse recurso e colocar onde mais precisa. E se nós não mudarmos essa cultura, isso é muito perigoso. Ou nós mudamos, fazendo com base no planejamento os investimentos onde precisam ser feitos, de pequeno, médio e longo prazo, ou nós vamos continuar sendo um dos países mais desiguais do mundo”, disse a ministra.

O presidente do Conseplan e secretário de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional de Pernambuco, Fabrício Marques Santos, afirmou que Mato Grosso do Sul tem se destacado no cenário nacional pelo desempenho econômico e pelas políticas públicas adotadas nos últimos anos.

“Quando a gente estuda economia e contas regionais, sabe que é muito difícil crescer de forma consistente. O Mato Grosso do Sul vem se destacando nesse cenário brasileiro e o que está acontecendo aqui precisa ser observado pelo restante do país”, afirmou.. 

O fórum segue com programação técnica ao longo da semana, reunindo gestores públicos e especialistas para discutir planejamento estratégico, gestão fiscal e modernização da administração pública nos estados brasileiros.

Festival de café

Brasil Coffee Week chega amanhã em Campo Grande

Em sua 4ª edição, Campo Grande recebe o festival durante 20 dias com menus exclusivos em preços fixos e reduzidos à R$ 30 em quase 30 cafeterias da cidade

12/03/2026 12h30

Freepik

A partir da próxima sexta-feira (13), a Capital Morena recebe a 4ª edição da Campo Grande Coffee Week. São 25 estabelecimentos entre cafeterias, confeitarias, panificadoras e gelaterias que irão participar, com cardápio atualizado em valor reduzido exclusivamente durante o período do evento.

Para celebrar a cultura do café, o festival estabelece o valor fixo e reduzido a R$ 30, com refeições de dois a três comidas e/ou bebidas. No evento os participantes oferecem menus exclusivos com receitas e combinações criadas para a ocasião.

Além da experiência gastronômica, serão oferecidos atrações como workshops, com degustações orientadas, oficina e também o tradicional campeonato de Latte Art na abertura do festival.

Dividido entre os dias 13 e 29 de março, em que estão disponíveis os menus exclusivos, os workshops acontecerão nas próprias cafeterias, com baristas e especialistas amantes de cafés.

A abertura acontece no Tigre Café, com a 4ª edição TNT Campo Grande Coffee Festival, em que acontecerá o campeonato de Latte Art, a partir das 19h.

A competição de quem faz o melhor desenho das tradicionais decorações de cafés (coração, tulipa, roseta) e também a chance de usar a criatividade na categoria livre, inicia oficialmente às 19h30 e é aberta ao público para quem quiser participar. Outras informações estão na descrição do formulário de inscrições,  disponível aqui.

Data: 13 de março (amanhã)
Local: Tigre Café, Rua Euclides da Cunha, 1133, loja 02 - Centro.

O primeiro workshop do festival acontece no sábado, com foco na criação de conteúdo e marketing nas redes sociais.

O tema "Feed que Dá Fome: Criação de Conteúdo e Marketing para Gastronomia", é direcionado especialmente aos donos de cafeterias, confeitarias, gelaterias e panificadoras e, acontece a partir das 14h na cafeteria Doce Lembrança, mas qualquer que se interessar pode se increver aqui.

Data: 14 de março (sábado) - 14 horas;
Local: Rua Dom Aquino, 2055 - Centro.

Após uma breve pausa de alguns dias, na semana que vem (18) as atrações continuam com o segundo workshop. Na Jolie Padaria Artesanal, à partir das 19h, o barista Vinicius Anzou ministra o tema "Preparo e Bebidas com Matcha". As inscrições estarão disponíveis em breve.

Data: 18 de março (quarta-feira) - 19 horas;
Local: Rua Euclides da Cunha, 1595 - Santa Fé.

Incluindo uma oficina, no dia 25, o barista Rafael Rodrigues comanda a "Oficina de Análise Sensorial de Cafés Especiais & Cupping Guiado", à partir das 19h, no Bourbon Café.

Data: 25 de março (quarta-feira) - 19 horas;
Local: Rua Amazonas, 1080 - Monte Castelo.

Próximo ao fim do festival, o evento traz mais um workshop, com o barista Eduardo Manetti, para ministrar o tema "Preparando um excelente café em casa", às 19h, novamente no Bouboun Café.

Data: 28 de março (sábado) - 19 horas;
Local: Rua Amazonas, 1080 - Monte Castelo.

> Todas as cinco atrações são gratuitas e tem participação sob inscrição.

As cafeterias participantes manterão os menus durante os 20 dias, de 13 a 29 de março, em busca de oferecer ao público em geral e aos amantes do café experiências únicas, com cardápios exclusivos do festival.

Confira a lista de participantes e o menu exclusivo:

  • Asmar’s Doces Árabes & Café Turco - Café Turco Istambul + Esfiha ou Quibe;
  • Be Good Preparos Artesanais - Espresso Tropical + Croissant Carne de Panela + Carolina;
  • Bourbon Cafés Especiais - Café Coado do Dia (G) + Focaccia + Cookie;
  • Cacimba Sorvetes - Cappuccino Italiano + Brownie com Gelato e Calda Moka;
  • Café com Você - Café Especial Prensa Francesa + Brownie Chocolate + Crumble Banana;
  • Café Teatro Galeria - Coado Sensorial + Pão de Queijo Recheado + Brownie com Sorvete;
  • Cake 67 - Preferido da Chefe: café espresso + coxinha de costela + bolo gelado;
  • Canteen Central - Brunch Festival: café coado free refil + pão na chapa + ovos & bacon + rabanada com sorvete;
  • Casa Trentin - Café Dalgona Gelado com Doce de Leite + Mini Vulcão de Requeijão com Linguiça Blumenau;
  • Doce Lembrança - Cappuccino + Flat Croissant;
  • Empadão da Carol - Café Espresso + Empada Especial + Empada Ninho & Chocolate Branco;
  • Go Coffee (Jd. dos Estados) - Cappuccino Go coffee + Pão de queijo + Brownie;
  • Go Coffee (São Francisco) - Frappé Cappuccino + Waffle Queijo Recheado;
  • Hotel Deville Prime Campo Grande - Café Especial na Prensa Francesa + Sobremesa de Tiramisú
  • Jolie Padaria Artesanal - Matcha Vanilla Latte + Toast de Brioche com Manteiga de Mel e Missô + Geleia de Morango;
  • Juna Café & Restaurante - Mocha Especiarias + Minis Pão de Queijo com Costela e Cream Cheese + Minis Pão de Queijo Romeu e Julieta;
  • Katarina Coffee & Tea - Latte Katarina + Bagel Katarina;
  • Le Verger - Café Especial Coado + Toast Thai + Macaron;
  • Martinello’s Coffee - Capuccino Gelado com Chantilly +Tapioca Carne Seca ou Frango + Pavê do Dia;
  • Padoca do Enaldo - Mocha Caramelo de Rapadura + Pastel Carne Seca Cremosa & Queijo Minas + Brigadeiro de Rapadura;
  • Sagrado Café - Café Coado + Pão de Batata com Requeijão & Carne de Sol Pantaneira + Bolo de Mandioca e Coco;
  • Steffens Pastry Shop - Affogato + Cannoli de Pistache;
  • Tea Shop - Menu Pausa Perfeita: Fruit Lemonade Tea + Porção de Pão de Queijo com Requeijão + Bolo Caseiro;
  • The Coffee - Iced Vanilla Latte (quente ou gelado) + Croissant de Copa & Mussarela + Cookie Salted Caramel;
  • Tigre Café - Latte Caramel com Doce de Leite + Choripan;
  • Toffee Doces Artesanais - Espresso Tônica + Croissant Toffee.

 

>> Serviço

Quando? De 13 a 28 de março;
Quanto? Menus fixos a R$ 30;
Onde? A lista de participantes com os locais está disponível em brasilcoffeeweek.com.br e no Instagram @brasilcoffeeweek

 

