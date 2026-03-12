Prefeitura lança aplicativo de serviços e amplia rede de Wi-Fi gratuito em Campo Grande

A disponibilização de wi-fi gratuito foi ampliada na Capital - Prefeitura Municipal de Campo Grande

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A Prefeitura de Campo Grande lançou nesta quinta-feira (12) um novo aplicativo que reúne diversos serviços municipais em uma única plataforma digital.

A ferramenta foi apresentada durante evento realizado na sede da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec) e faz parte das ações da gestão para ampliar o acesso da população aos serviços públicos.

Além da novidade tecnológica, o município também anunciou a ampliação da rede pública de internet gratuita, que passa a contar com 187 pontos de acesso distribuídos pela cidade, instalados em prédios públicos e locais de grande circulação.

O aplicativo, chamado + CG, concentra diferentes atendimentos da administração municipal e permite que o cidadão resolva demandas diretamente pelo celular, como consulta e emissão de guias do IPTU, solicitação de serviços urbanos, agendamentos e registro de reclamações.

A proposta é centralizar atendimentos e facilitar a comunicação entre moradores e a Prefeitura, tornando mais ágil o encaminhamento de demandas e pedidos da população.

Segundo a prefeita Adriane Lopes, a ferramenta representa um passo importante no processo de modernização digital da gestão pública. A iniciativa, segundo ela, busca ampliar o acesso da população aos serviços municipais e garantir mais eficiência no atendimento aos cidadãos.

Para o diretor-presidente da Agetec, Leandro Basmage, o aplicativo deve continuar recebendo atualizações constantes e melhorias ao longo do tempo.

“O +CG nasceu nesse intuito de fazer a integração de todos os serviços que a gente presta hoje na prefeitura. É claro que são muitos, por isso a gente começou com a primeira fase, com a primeira versão. Hoje a gente já vai conseguir serviços como acesso ao IPTU. Ele já é totalmente vinculado à sua conta, então quando você faz o acesso você já sabe quem está falando, qual é o CPF que está escrito ali dentro, então você já tem esses acessos individuais”, explicou. O acesso ao aplicativo já está disponível para ser baixado através das lojas de aplicativo para Android e para iOS tanto para moradores da Capital como para visitantes.

Internet gratuita

Durante o lançamento do aplicativo, também foi divulgada a expansão da rede de internet pública do município. Os novos pontos de Wi-Fi foram instalados em unidades administrativas, centros de serviços e outros espaços utilizados pela população.

Para utilizar o serviço, basta que o usuário esteja em um dos locais sinalizados e realize um cadastro simples, informando o CPF para liberar o acesso à rede.

A iniciativa faz parte das políticas de inclusão digital da Prefeitura, que buscam ampliar o acesso da população à internet e facilitar o uso de serviços digitais no dia a dia.

Um dos exemplos citados pela administração municipal é a instalação de Wi-Fi gratuito no Mercado Municipal Antônio Valente, o Mercadão, onde comerciantes utilizam a conexão para realizar pagamentos digitais e outras operações online.

“Vou citar um dos pontos que nós iniciamos esse projeto no Mercadão Municipal, onde nós temos ali a comercialização de produtos que são vendidos por mulheres indígenas. Com aquele ponto de wi-fi no mercadão, a gente trouxe resolutividade e a valorização das mulheres indígenas empreendedoras que cotidianamente trabalham ali”, afirmou a prefeita.

Além dos novos pontos, a Prefeitura também aumentou a capacidade da rede pública de internet, que passou de 150 megabits para 300 megabits, com testes de velocidade que já chegam a 600 megabits, ampliando a qualidade da conexão disponível à população.

Cidades conectadas

A iniciativa coloca Campo Grande a passos mais largos para alcançar uma melhor colocação no ranking Cidades Inteligentes e Conectadas (Connected Smart Cities - CSC).

Atualmente, quatro cidades de Mato Grosso do Sul fazem parte do top 10 da região Centro-Oeste: Campo Grande em terceiro lugar da lista, seguido por Ponta Porã, em sexto, Três Lagoas, em oitavo e Dourados na décima posição.

A avaliação de cidades inteligentes envolve a análise de variados indicadores que medem o desenvolvimento urbano sustentável e a qualidade de vida proporcionada aos seus habitantes, com o objetivo de fornecer uma visão ampla do desempenho das cidades em diferentes áreas, utilizando um conjunto de indicadores padronizados e reconhecidos internacionalmente.

Em Mato Grosso do Sul, algumas cidades já começaram a adotar sistemas de monitoramento urbano e serviços digitais, como o monitoramento do trânsito através de drones em Campo Grande e o aplicativo digital desenvolvido pelo governo do Estado, o MS Digital, além do +CG e dos pontos de wi-fi gratuitos.

Em âmbito nacional, as 10 cidades brasileiras que lideraram o Ranking Brasileiro em 2025 foram: