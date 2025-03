Campo Grande terá Escola de Capacitação para Mulheres com foco em vítimas de violência

MATO GROSSO DO SUL

Acidente aconteceu na área rural de Bonito e também deixou três feridos; Maria Fernanda Pereira de Souza Horton, de 21 anos, foi a vítima encontrada sem vida

Um acidente na MS-345, próximo à região de Bonito, vitimou uma jovem de 21 anos e deixou três feridos após uma BMW aquaplanar e cair no córrego Roncador.

O sinistro aconteceu na tarde deste domingo (09), às 16h45, quando o veículo passava pela ponte do córrego. Segundo informações do jornal local Jardim MS News, o próprio motorista afirmou que seguia no sentido Bonito/Anastácio e que um temporal estava caindo no momento, o que resultou em uma pista molhada e com risco do carro aquaplanar.

Ao derrapar, o condutor perdeu o controle do veículo e bateu no guard rail da ponte, o que fez o carro cair no córrego. No acidente, Maria Fernanda Pereira de Souza Horton, de 21 anos, foi encontrada sem vida, e outros três ficaram feridos, incluindo o motorista, que desmaiou após o sinistro.

Os três sobreviventes foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros e levados para o hospital da cidade, mas ainda não há nenhuma atualização sobre o estado de saúde dos ocupantes da BMW.

A versão do motorista é vista como válida já que não foi encontrado nenhuma marca de outro veículo, nem de marcas de frenagem na pista. O acidente foi registrado pela Polícia Civil como homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Acidente recente

No fim da tarde da última quinta-feira (6), um acidente envolvendo dois veículos oficiais de prefeituras de Mato Grosso do Sul deixou seis feridos na rodovia dos Barrageiros, em São Paulo. O trecho onde aconteceu a colisão liga o município de Castilho, próximo a Três Lagoas, a Ilha Solteira (SP).

Um dos carros, que pertencia à Prefeitura de Santa Rita do Pardo, transportava um paciente em tratamento oncológico e seu acompanhante. Junto com o motorista, eles estavam voltando de São Paulo, onde o paciente havia realizado consulta médica.

O segundo veículo envolvido no acidente pertence à prefeitura de Juti, município localizado na região sul de Mato Grosso do Sul, e também era ocupado por três pessoas.

Conforme apurado pelo Cenário MS, uma ambulância do município de Castilho, que estava nas proximidades, prestou os primeiros socorros às vítimas, com apoio do Corpo de Bombeiros de Andradina.

Cinco pessoas foram levadas ao hospital da cidade paulista, e a sexta vítima foi encaminhada a outra unidade hospitalar. Até o momento, não há atualização a respeito do estado de saúde dos envolvidos.

A polícia ainda investiga as causas do acidente.

*Colaborou Alanis Netto

