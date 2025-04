Prefeitura moderniza e confirma reestruturação em todos os Conselhos Tutelares

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Na manhã desta terça-feira (1), a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, participou da inauguração do novo prédio do 3º Conselho Tutelar Centro, o local conta com ambientes adaptados para pessoas com deficiência e deverá atender aproximadamente 15 mil crianças e adolescentes.

O prédio é composto por nove salas, sendo que cinco serão destinadas para o trabalho dos conselheiros. A unidade conta com uma recepção, salas para a equipe administrativa, técnica, copa e banheiros adaptados para pessoas com deficiência. Também foram instalados novos aparelhos de ar-condicionado e reforma de portas, janelas e pisos complementam a revitalização do local, que ainda ganhou novos móveis.

Durante seu discurso, Adriane ressaltou que todos os Conselhos Tutelares da capital vão passar por reestruturação e, pelos próximos dias, mais um Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) será inaugurado.

Enfatizou também que esteve junto ao Governo Federal e Estadual para solicitar o aumento do Fundo de Investimento Social (FIS) a fim de investir na política de assistência social.

“Quando eu assumi a gestão, a avaliação do governo federal sobre os serviços ofertados na capital pela Prefeitura Municipal, há mais de uma década, era abaixo da média nacional, cerca de 37%, e nós conseguimos avançar”, disse.

O Conselho Centro abrange a população dos bairros Amambai, Bela Vista, Cabreúva, Carvalho, Centro, Cruzeiro, Glória, Itanhangá, Jardim dos Estados, Monte Líbano, Planalto, São Bento e São Francisco.

A vice-prefeita e Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania, Camila Nascimento também esteve presente no evento e informou que com a inauguração de novos conselhos houve uma “abordagem mais efetiva dos temas” relacionados a casos de abuso, maus tratos e evasão escolar.

No entanto, a secretária disse que a preocupação está em aperfeiçoar esse atendimento que muitas vezes acaba sendo um serviço urgente, com necessidade de horários em plantões, fora do horário regular de atendimento.

“Preciso ouvir os conselheiros e entender os pontos de divergência com a ideia do plantão centralizado na unidade da Euclides da Cunha, preciso de um consenso para que, realmente, possamos mandar um projeto de Lei que atenda de forma efetiva”.

Serviço

Endereço: Rua Euclides da Cunha, 544

Rua Euclides da Cunha, 544 Horário: 7h30 às 11h e 13 às 17h30, de segunda a sexta-feira

7h30 às 11h e 13 às 17h30, de segunda a sexta-feira Contato: 67 3314-4737 e 67 3314-4482

