Prefeitura oferece cursos gratuitos de Panetone e Colomba Natalina

Com as festividades se aproximando, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Especial de Articulação (Sear), irá promover na reta final de 2025 cursos gratuitos de Panetone e Colomba Natalina.

A previsão é que os cursos iniciem amanhã e aconteçam em 5 bairros de Campo Grande durante o resto do mês de novembro e dezembro.

Com o objetivo de ampliar as oportunidades de acesso ao conhecimento culinário e à geração de renda neste fim de ano, os cursos serão gratuitos e abertos para toda a população.

Ao incentivar o empreendedorismo local, a iniciativa irá oferecer técnicas práticas para a produção de pratos tradicionalmente destacados na data comemorativa de natal, nesse caso, o Panetone e a Colomba Natalina.

Além de fortalecer o empreendedorismo local, a ação também busca ajudar a economia familiar e comunitária, entre os bairros, por isso, serão distribuídas turmas por diferentes regiões da cidade, que pretende garantir maior alcance e participação dos interessados.

Confira datas, horários e locais dos cursos:

No dia 18 de novembro, das 13h30min às 16h30min;

Associação de Mães e Mulheres do Bairro Cidade Morena;

Rua Firminopolis, 347 – Cidade Morena, Centro Comunitário da Cidade Morena;

Contatos para mais informações: Marta - (67) 999746855, Genir - (67) 991182662;

No dia 25 de novembro, das 13h às 16h30min;

Paróquia Maria Medianeira das Graças;

Av. José Pereira, 372 – Vila Popular;

Contatos para mais informações: Padre Alisson – (67) 98119-4483, Kelly – (67)33363-7902;

No dia 02 de dezembro, das 13h às 16h30min;

Associação de Moradores do Iracy Coelho ;

; Rua Quincas Vieira, 57 – Vila Nogueira, na Igreja Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos;

Contatos para mais informações: André - (67) 99257-0153, Luciene - (67) 98446-4034;

No dia 09 de dezembro, das 13h às 16h30min;

Clube de Mães e Mulheres Varanda do Campo ;

; Rua José Pedrossian, na EMEI Varanda do Campo – Homex;

Contatos para mais informações: Darlene - (67) 98218-5044, Célia - (67) 98120-0870;

No dia 11 de dezembro, das 13h às 16h30min;

Sociedade São Vicente de Paulo ;

; Rua Abrão Júlio Rahe, 810 – Centro;

Contatos para mais informações: Josiel – (67) 99296-7462;

Colomba Natalina x Panetone

Em uma variação da Colomba Pascal, a Colomba Natalina é um tipo de bolo – ou pão doce, que lembra a outra atração do Natal, o Panetone.

Ambos possuem formato arredondado e podem ter em seu preparo lascas de frutas secas e/ou cristalizadas. Há também para quem preferir a utilização de gotas de chocolate, ou até mesmo o creme derivado do cacau.

Na massa, os dois pratos possuem a preparação básica de um bolo/pão com farinha, ovo, manteiga, açúcar, fermento e água. A diferença entre as tradicionais refeições é em relação às proporções em que variam.

Para colomba, a quantidade de açúcar, água e manteiga são maiores, que torna a massa mais úmida. Já no Panetone, a massa mantém-se levemente mais fibrosa e com mais elasticidade.

