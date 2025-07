Prefeitura pega carona para compra milionária de luminárias

quarto curso

Previsão é de que sejam oferecidas, a partir de julho do próximo ano, 100 vagas, elevando em 40% a oferta em Campo Grande

Estudantes ou profissionais de saúde de diferentes áreas interessados em cursar Medicina podem ter uma nova oportunidade a partir do segundo semestre de 2026 em Campo Grande. É que a Santa Casa prevê a abertura de 100 vagas anuais a partir de meados do próximo ano. Seria o quarto curso da área na cidade.

Se acordo com Fábio Edir, diretor da Escola de Saúde do hospital, praticamente todos os trâmites legais para anúncio do primeiro vestibular já foram cumpridos e agora falta somente a homologação final do Ministério da Educação para que o anúncio seja feito. A expectativa, de acordo com ele, é que isso ocorra nos próximos 30 dias.

Conforme o comando da Santa Casa, a abertura do curso, que deve contar com a parceria do Insted, será uma forma de melhorar o faturamento do hospital, que durante o ano passado operou com déficit mensal de R$ 13,2 milhões.

Caso a previsão se confirme, o número de vagas em cursos de Medicina em Campo Grande terá acréscimo de 40%, chegando a 348 por ano. Atualmente, a Uniderp, UFMS e UEMS oferecerem, respectivamente, 120, 80 e 48 vagas por ano.

A direção da Santa Casa diz ainda não ter previsão sobre o custo das mensalidades, mas o edital do MEC que abriu a possibilidade para os grandes hospitais abrirem cursos já previa que os interessados teriam de aceitar bolsas do ProUni e destinar vagas para cotistas.

COTISTAS

De acordo com exigência do MEC, 10% das vagas terão de ser destinadas a bolsistas, com base em "critérios étnico-raciais, que contemplem as populações pretas e pardas, indígenas, quilombolas; e de inclusão, que contemplem as pessoas com deficiência"

O edital foi aberto em abril do ano passado pelo MEC e o prazo para inscrição e entrega da documentação acabou em abril deste ano. Depois disso, o MEC estipulou prazo até o fim de 2025 ou começo de 2026 para divulgar os aprovados.

Com exigência de que o hospital tenha pelo menos 400 leitos, o edital do MEC proíbe que o hospital a ser habilitado corte as vagas para aulas práticas, estágios e residência médica oferecidas a estudantes ou profissionais de outras faculdades da mesma cidade ou região.

Atualmente, a Santa Casa já oferece, em parceria com o Insted, os cursos de Odontologia e Psicologia. A Escola de Saúde está instalada no prédio onde funcionava a escola Oswaldo Cruz, no centro de Campo Grande, próximo ao camelódromo e o mercadão, e a previsão é de que parte das aulas de Medicina sejam ministradas neste prédio.