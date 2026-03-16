Prefeitura promete recapear trecho crítico da Ernesto Geisel

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A Prefeitura de Campo Grande planeja recapear um dos trechos mais críticos da Avenida Ernesto Geisel. A obra deve ser feita com recursos obtidos a partir de emenda parlamentar.

Segundo o titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), Marcelo Miglioli, a obra deve ser posta em prática nos próximos meses, por ter recursos que foram enviados ao Município por meio de emenda parlamentar da senadora Tereza Cristina (PP).

O valor total repassado pela emenda é de R$ 5 milhões, o que, conforme Miglioli, é sufiente para recapear a avenida no trecho entre a Rua do Aquário e a Avenida Manoel da Costa Lima, dos dois lados da pista.

Esse trecho é um dos mais complicados da via, com diversos desníveis, buracos e desmoronamentos.

“Assim, vamos ter conseguido recapear a Ernesto Geisel da Avenida Antônio Maria Coelho até a Manoel da Costa Lima”, disse o secretário ao Correio do Estado.

A afirmação ocorre porque a prefeitura, em 2024, lançou um programa de recapeamento que com recursos próprios conseguiu requalificar algumas vias. Uma das obras de maior impacto talvez tenha sido a Avenida Ernesto Geisel, entre a Avenida Afonso Pena e a Rua Antônio Maria Coelho, em que foram investidos cerca de R$ 2,5 milhões.

A avenida também recebeu recapeamento em outro trecho, entre a Avenida Afonso Pena e o Shopping Norte Sul Plaza, totalizando 1,5 quilômetro ao longo de cada margem do Córrego Segredo e do Rio Anhanduí.

Trecho que será recapeado na Avenida Ernesto Geisel tem acúmulo de buracos e é um dos mais críticos da via atualmente - Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado Trecho que será recapeado na Avenida Ernesto Geisel tem acúmulo de buracos e é um dos mais críticos da via atualmente - Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Esse trecho da obra foi feita pela empreiteira AR Pavimentação e Sinalização pelo valor de R$ 5.180.249,98, conforme licitação.

Já do shopping até a Rua do Aquário o recapeamento tem sido feito pelas empresas que venceram licitação para contenção de enchentes no Rio Anhanduí, em que também foi feita uma parede de gabião no curso do rio.

O projeto ainda está em andamento porque o segundo e o terceiro lote foram abandonados pela empresa que venceu a primeira licitação, em 2017. Agora, a promessa é de que a obra fique pronta logo.

PROGRAMA

De acordo com a Sisep, entre 2024 e 2025, dos 35,1 km de recapeamentos entregues em Campo Grande, 12,7 km foram feitos por meio da secretaria. O programa beneficiou, ao todo, 20 trechos de vias da Capital.

Foram recapeadas as seguintes vias: Avenida Tancredo Neves, Avenida Ezequiel Ferreira Lima, Rua Campo Nobre, Avenida Souza Lima, Avenida Pedro Paulo Soares de Oliveira, Avenida Marginal Bálsamo, Rua Camocim, Rua Anacá, Rua Palmácia, Rua Minas Novas, Rua Ariti, Rua Jerônimo Paes Benjamin, Avenida Ernesto Geisel (as duas pistas, entre a Avenida Mato Grosso e Shopping Norte Sul), Rua 15 de Novembro, Rua Eduardo Santos Pereira e Rua Caconde.

Além dessas obras feitas pelo Município, a concessionária de abastecimento e tratamento de água de Campo Grande, a Águas Guariroba, também realizou o serviço de recapeamento em vias que sofreram algum tipo de serviço na rede.

Ao todo, foram 13 km revitalizados pela concessionária nas seguintes vias de Campo Grande: Rua Américo Carlos da Costa (3 trechos), Rua Santa Adélia, Rua São Cosme e Damião (3 trechos), Rua Aristóteles (2 trechos), Avenida Tiradentes (3 trechos), Rua Sebastião Lima (3 trechos), Rua da Liberdade (4 trechos), Rua 15 de Novembro (3 trechos), Rua 25 de Dezembro, Rua João Pedro de Souza (4 trechos), Rua Rio Negro e Avenida Centáurea (2 trechos).

PAC

O trecho que deverá ser recapeado estava incluso em projeto da prefeitura inscrito no Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), porém, a administração considera que ele não foi aceito pelo governo federal, uma vez que a sinalização que eles receberam foi uma autorização para solicitar um empréstimo que custearia a obra.

A intervenção estava orçada em R$ 150 milhões e previa, além do recapeamento, uma parede de gabião da Rua do Aquário até a Manoel da Costa Lima e obras até o fim da via, no cruzamento com a Avenida Campestre.

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