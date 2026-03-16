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Prefeitura promete recapear trecho crítico da Ernesto Geisel

Obra será custeada por emenda da senadora Tereza Cristina no valor de R$ 5 milhões; área requalificada vai até o cruzamento com a Manoel da Costa Lima

Daiany Albuquerque

Daiany Albuquerque

16/03/2026 - 08h00
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A Prefeitura de Campo Grande planeja recapear um dos trechos mais críticos da Avenida Ernesto Geisel. A obra deve ser feita com recursos obtidos a partir de emenda parlamentar.

Segundo o titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), Marcelo Miglioli, a obra deve ser posta em prática nos próximos meses, por ter recursos que foram enviados ao Município por meio de emenda parlamentar da senadora Tereza Cristina (PP).

O valor total repassado pela emenda é de R$ 5 milhões, o que, conforme Miglioli, é sufiente para recapear a avenida no trecho entre a Rua do Aquário e a Avenida Manoel da Costa Lima, dos dois lados da pista.

Esse trecho é um dos mais complicados da via, com diversos desníveis, buracos e desmoronamentos.

“Assim, vamos ter conseguido recapear a Ernesto Geisel da Avenida Antônio Maria Coelho até a Manoel da Costa Lima”, disse o secretário ao Correio do Estado.

A afirmação ocorre porque a prefeitura, em 2024, lançou um programa de recapeamento que com recursos próprios conseguiu requalificar algumas vias. Uma das obras de maior impacto talvez tenha sido a Avenida Ernesto Geisel, entre a Avenida Afonso Pena e a Rua Antônio Maria Coelho, em que foram investidos cerca de R$ 2,5 milhões.

A avenida também recebeu recapeamento em outro trecho, entre a Avenida Afonso Pena e o Shopping Norte Sul Plaza, totalizando 1,5 quilômetro ao longo de cada margem do Córrego Segredo e do Rio Anhanduí.

Trecho que será recapeado na Avenida Ernesto Geisel tem acúmulo de buracos e é um dos mais críticos da via atualmente - Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Esse trecho da obra foi feita pela empreiteira AR Pavimentação e Sinalização pelo valor de R$ 5.180.249,98, conforme licitação.

Já do shopping até a Rua do Aquário o recapeamento tem sido feito pelas empresas que venceram licitação para contenção de enchentes no Rio Anhanduí, em que também foi feita uma parede de gabião no curso do rio.

O projeto ainda está em andamento porque o segundo e o terceiro lote foram abandonados pela empresa que venceu a primeira licitação, em 2017. Agora, a promessa é de que a obra fique pronta logo.

PROGRAMA

De acordo com a Sisep, entre 2024 e 2025, dos 35,1 km de recapeamentos entregues em Campo Grande, 12,7 km foram feitos por meio da secretaria. O programa beneficiou, ao todo, 20 trechos de vias da Capital.

Foram recapeadas as seguintes vias: Avenida Tancredo Neves, Avenida Ezequiel Ferreira Lima, Rua Campo Nobre, Avenida Souza Lima, Avenida Pedro Paulo Soares de Oliveira, Avenida Marginal Bálsamo, Rua Camocim, Rua Anacá, Rua Palmácia, Rua Minas Novas, Rua Ariti, Rua Jerônimo Paes Benjamin, Avenida Ernesto Geisel (as duas pistas, entre a Avenida Mato Grosso e Shopping Norte Sul), Rua 15 de Novembro, Rua Eduardo Santos Pereira e Rua Caconde.

Além dessas obras feitas pelo Município, a concessionária de abastecimento e tratamento de água de Campo Grande, a Águas Guariroba, também realizou o serviço de recapeamento em vias que sofreram algum tipo de serviço na rede.

Ao todo, foram 13 km revitalizados pela concessionária nas seguintes vias de Campo Grande: Rua Américo Carlos da Costa (3 trechos), Rua Santa Adélia, Rua São Cosme e Damião (3 trechos), Rua Aristóteles (2 trechos), Avenida Tiradentes (3 trechos), Rua Sebastião Lima (3 trechos), Rua da Liberdade (4 trechos), Rua 15 de Novembro (3 trechos), Rua 25 de Dezembro, Rua João Pedro de Souza (4 trechos), Rua Rio Negro e Avenida Centáurea (2 trechos).

PAC

O trecho que deverá ser recapeado estava incluso em projeto da prefeitura inscrito no Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), porém, a administração considera que ele não foi aceito pelo governo federal, uma vez que a sinalização que eles receberam foi uma autorização para solicitar um empréstimo que custearia a obra.

A intervenção estava orçada em R$ 150 milhões e previa, além do recapeamento, uma parede de gabião da Rua do Aquário até a Manoel da Costa Lima e obras até o fim da via, no cruzamento com a Avenida Campestre.

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MAIS UMA VEZ

Hospital Regional chega a quase 10 dias sem ar-condicionado em setores

Sem climatização desde o dia 7 de março, setores do HRMS enfrentam calor intenso; profissionais relatam mal-estar e risco para pacientes internados

16/03/2026 09h30

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Calor excessivo também tem impactado diretamente os pacientes internados, especialmente crianças e idosos, considerados mais vulneráveis

Calor excessivo também tem impactado diretamente os pacientes internados, especialmente crianças e idosos, considerados mais vulneráveis FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

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Pacientes, acompanhantes e profissionais de saúde denunciam a falta de ar-condicionado em setores do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS), em Campo Grande. Segundo relatos, o problema ocorre desde o último dia 7 de março e afeta diversas alas da unidade, incluindo a pediatria.

Um profissional que atua no hospital e pediu para não ser identificado relatou que a situação tem causado desconforto e até problemas de saúde entre as pessoas no ambiente.

De acordo com ele, o calor intenso dentro dos setores fechados tem provocado mal-estar entre os profissionais, que precisam utilizar equipamentos de proteção individual (EPIs) durante o atendimento.

“Imagine nós profissionais tendo que realizar procedimentos usando capote, gorro, máscara e luvas em pacientes com doenças infectocontagiosas, como Covid-19, rinovírus, suspeita de varicela e tuberculose. Está desumano. Já tivemos colegas com queda de pressão e outros precisaram se afastar por questões de saúde”, afirmou.

Ainda segundo o relato, o calor excessivo também tem impactado diretamente os pacientes internados, especialmente crianças e idosos, considerados mais vulneráveis.

O profissional afirma que, em alguns casos, pacientes têm apresentado picos de febre devido à temperatura elevada nos ambientes hospitalares. Para tentar amenizar a situação, equipes precisam recorrer a medidas como compressas e até banhos em pacientes intubados.

“Com o calor excessivo, alguns pacientes apresentam aumento significativo da temperatura corporal. Muitas vezes precisamos administrar medicações, fazer compressas e até dar banhos em pacientes intubados para tentar aliviar”, disse.

Segundo ele, além do desconforto, a situação pode aumentar o risco de infecções hospitalares e prolongar o tempo de internação, o que contribui para a superlotação de setores.

Conforme testemunhas, episódios semelhantes já ocorreram outras vezes ao longo deste ano.

“Somente neste ano já é a terceira vez que ficamos mais de semanas nessa situação”, afirmou.

O Correio do Estado entrou em contato com a assessoria de imprensa do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul para saber o que ocasionou o problema no sistema de climatização, se todas as alas foram afetadas e se há previsão para o conserto dos equipamentos.

No entanto, até o fechamento desta reportagem, não houve retorno. Caso haja manifestação, o texto será atualizado.

Problema recorrente

A falta de climatização no Hospital Regional não é um problema novo. Em outras ocasiões, pacientes e acompanhantes também relataram dificuldades relacionadas ao funcionamento do sistema de ar-condicionado na unidade.

Em 2023 e 2024, o Correio do Estado já havia noticiado situações semelhantes, quando pacientes internados relataram enfrentar calor intenso em meio a uma onda de altas temperaturas em Campo Grande.

Na ocasião, familiares chegaram a levar ventiladores para os quartos na tentativa de amenizar o desconforto causado pelo calor.

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"Cobrar cena"

Briga em conveniência termina com um morto e três feridos em Campo Grande

Na madrugada desta segunda-feira (16), um desentendimento terminou com quatro pessoas baleadas

16/03/2026 08h44

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Reprodução Redes Sociais

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Um homem identificado como Natthan Daniel da Silva, de 28 anos, foi preso após confessar que voltou armado à conveniência para “cobrar cena” e abrir fogo contra três pessoas.

A polícia tomou conhecimento de que várias pessoas haviam sido baleadas na Adega G-4, localizada na Rua Elias Chacha, no Jardim Vida Nova. Uma das vítimas, atingida por dois tiros no braço, não resistiu e morreu.

Durante a apuração no local, a equipe levantou que, após os disparos, o suspeito deixou o local em um veículo Stilo de cor preta, com uma das lanternas traseiras danificada.

Em diligências, uma equipe que passava pelas proximidades da Uniderp Agrárias, seguindo em direção ao bairro Nova Lima, cruzou com o carro, que passou em alta velocidade.

O condutor, acompanhado de um amigo de 20 anos, foi abordado em frente a um posto de gasolina. Com eles nada foi encontrado, mas, durante busca no veículo, os policiais localizaram uma arma atrás do banco do passageiro.

Ao ser questionado sobre a arma, Natthan Daniel contou à polícia que o objeto era dele. Segundo o suspeito, houve um desentendimento na conveniência. Ele deixou o local e voltou armado.

Na conveniência, disparou contra Diego Alves dos Reis da Silva, com quem afirmou ter tido um desentendimento. A vítima foi atingida por dois tiros, um no braço esquerdo e outro no tórax. Ele chegou a dar entrada com vida na UPA Nova Bahia, mas não resistiu e morreu.

Ainda segundo o suspeito, algumas pessoas tentaram segurá-lo enquanto ele efetuava os disparos. Ele afirmou não saber como as outras três pessoas foram atingidas, sendo que uma delas foi baleada de raspão na cabeça.

Ele também relatou que, após o crime, deixou o local e, no caminho, encontrou o amigo, que passou a dirigir o veículo.

A arma foi apreendida, assim como estojos deflagrados recolhidos pela equipe da perícia, que esteve no local para traçar a dinâmica do ocorrido. Ainda conforme a ocorrência, câmeras de segurança de um supermercado podem ter registrado a ação.

Por meio das redes sociais, a Adega C-4 publicou uma nota de esclarecimento e lamentou o ocorrido.

Confira na íntegra:

"A Adega C-4 vem a público se manifestar sobre o incidente ocorrido na madrugada de hoje. Lamentamos profundamente o ocorrido e nos solidarizamos com todos os envolvidos neste momento difícil.

A Adega C-4 reforça que não compactua com qualquer tipo de violência e sempre buscou proporcionar um ambiente seguro e respeitoso para clientes e colaboradores.

Desde o primeiro momento, o estabelecimento prestou todo o apoio necessário e se colocou à disposição das autoridades, colaborando com todas as informações disponíveis para contribuir com o esclarecimento dos fatos.

Reforçamos que seguimos à disposição da Justiça e das autoridades competentes, confiando que os fatos serão devidamente apurados.

Por respeito às pessoas envolvidas e ao andamento das apurações, não iremos comentar detalhes neste momento.

Seguimos à disposição das autoridades para quaisquer esclarecimentos."

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