Cidades

Imunização

Prefeitura promove mutirão de vacinação, após casos de sarampo na fronteira

A vacinação será neste sábado (30), na Praça Ary Coelho, em Campo Grande, para pessoas entre 6 e 59 anos

Laura Brasil

28/08/2025 - 14h53
Com o aumento de casos de sarampo em países que fazem fronteira com Mato Grosso do Sul, e visando reforçar a proteção da população, a Prefeitura Municipal de Campo Grande promove o Dia D da Vacinação neste sábado (30), a partir das 8h, na Praça Ary Coelho.

Podem receber a vacina munícipes com idade entre seis e 59 anos. O objetivo é reforçar a proteção contra o sarampo e, ao mesmo tempo, oferecer a oportunidade de atualizar a caderneta vacinal de crianças, adolescentes, adultos e trabalhadores da saúde.

“Tendo em vista os crescentes casos da doença em países que fazem fronteira com o Estado, e considerando que Campo Grande é um corredor para quem tem como destino ou partida a região fronteiriça, a decisão de ampliar a vacinação contra o sarampo é uma das estratégias adotadas para que não tenhamos casos confirmados no município”, explica a superintendente de Vigilância em Saúde e Ambiente, Veruska Lahdo.

A superintendente reforçou que a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde é de que a cobertura da tríplice viral alcance 95% ainda neste ano. Até o momento, Campo Grande registra aproximadamente 86% do público-alvo imunizado.

“Temos observado um crescimento na cobertura vacinal, que há anos seguia abaixo da meta, mas, com a circulação do vírus em regiões tão próximas, há a necessidade de reforçar a vacinação”, conclui.

Situação epidemiológica

Em 2020, foram notificados dez ocorrências em Campo Grande. Desde 2021 não há confirmação, porém, em 2025, um caso suspeito está em investigação.

Risco

O Ministério da Saúde reforçou a vacinação em municípios fronteiriços diante do aumento de casos em países vizinhos, como a Bolívia, que passou recentemente por um surto da doença.

Além disso, o governo federal auxiliou a Bolívia com a doação de vacinas. O risco de reintrodução do sarampo no Brasil é considerado alto devido ao aumento de casos nos países vizinhos.

  • Público-alvo e doses aplicadas
  • Crianças de 6 a 11 meses - Dose Zero.
  • Crianças de 12 meses - 1ª dose (Tríplice Viral).
  • Crianças de 15 meses - 2ª dose (Tetra Viral: Tríplice Viral + Varicela).
  • Adolescentes e adultos de 15 a 29 anos - que não consigam comprovar duas doses.
  • Adultos de 30 a 59 anos - que não consigam comprovar pelo menos uma dose.
  • Trabalhadores da saúde - que não tenham como comprovar duas doses.

Não podem receber a vacina: gestantes, crianças menores de seis meses, pessoas com imunossupressão grave e indivíduos com histórico de reação alérgica grave à vacina.

Além da vacinação, a ação contará com testagem rápida, orientações de combate a endemias vetoriais e serviços da Coordenadoria de Controle de Zoonoses (CCZ).

Brasil livre do sarampo

Em 2024, o Brasil recebeu a recertificação de país livre do sarampo, resultado do fortalecimento da vigilância e da retomada da vacinação. Em 2016, o país já havia conquistado esse status, mas, em 2018, as baixas coberturas vacinais permitiram a reintrodução do vírus. No último ano, a cobertura da vacina tríplice viral ultrapassou a meta nacional de 95%.

Para reverter a queda nos índices, o Ministério da Saúde investiu na vacinação em áreas de fronteira e em locais de difícil acesso, além de implementar a busca ativa de casos suspeitos, realizar o Dia S de mobilização, promover oficinas de resposta rápida frente a casos suspeitos e organizar webinários sobre manejo clínico do sarampo.

Em 2025, como apoio à contenção do surto na Bolívia, o Ministério da Saúde disponibilizou 600 mil doses da vacina contra o sarampo para doação, reforçando o compromisso do país com a cooperação internacional em saúde e com o enfrentamento das doenças imunopreveníveis na região.

Pendências resolvidas

Terceirizada do Bioparque atrasa salário e Governo de MS firma acordo de pagamento

Acordo feito entre as partes garantiu o pagamento de verbas rescisórias e demais encargos trabalhistas devidos a 32 empregados da empresa, sem necessidade de judicialização da dívida

28/08/2025 14h45

Reunião entre Bioparque, Seilog, MPT e Queiroz Junior obteve êxito e funcionários foram os maiores beneficiados

Reunião entre Bioparque, Seilog, MPT e Queiroz Junior obteve êxito e funcionários foram os maiores beneficiados Divulgação/MPT

Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Logística (Seilog), celebrou acordo rescisório com a empresa Queiroz Junior Serviços Especializados Ltda, responsável pela prestação de serviços de asseio e conservação no Bioparque Pantanal.

O acordo feito entre as partes garantiu o pagamento de verbas rescisórias e demais encargos trabalhistas devidos a 32 empregados da empresa, sem necessidade de judicialização da dívida. O acordo foi mediado pelo Ministério Público do Trabalho (MPT-MS).

Desde dezembro de 2024, a empresa atrasava o salário de funcionários e intimações de penhora diante do ajuizamento de ações trabalhistas individuais.

Queiroz Junior é a empresa responsável por prestar serviços de limpeza (banheiros, chão, fachadas e janelas), higienização, copeiragem, jardinagem (áreas interna e externa) e recepção no Bioparque Pantanal, maior aquário de água doce do mundo, localizado nos altos da avenida Afonso Pena, em Campo Grande. Até dezembro de 2024, a empresa tinha 150 vínculos ativos de emprego.

Com as irregularidades, o governo de MS rescindiu unilateralmente o contrato com a empresa, ou seja, quebrou o contrato por conta própria. Além disso, também reteu/bloqueou R$ 346 mil referentes as últimas notas de empenho que seriam repassados à Queiroz Junior.

A partir da verba retida, o Estado repassou, aos empregados, a transferência direta das verbas rescisórias, salários atrasados e quantias decorrentes da execução de ações individuais.

De acordo com a representante da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, procuradora Suleimar Sousa Schröder Rosa, em abril, nova empresa terceirizada começou a atuar no Bioparque, sendo que a novata contratou trabalhadores da Queiroz Junior, garantindo, assim, a manutenção dos empregos e a continuidade dos serviços.

“Resta comprovado que a busca por soluções consensuais dos conflitos traz ganho para todos, principalmente para os trabalhadores, que tiveram seus direitos assegurados, e para o Poder Judiciário, que deixará de receber mais de 30 reclamações trabalhistas”, ressaltou a procuradora do Estado.

A diretora-geral do Bioparque Pantanal, Maria Fernanda Balestieri, elogiou a mediação feita pelo MPT entre empregador e empregado.

“Esse processo cria um espaço seguro e equilibrado para que empregadores e trabalhadores encontrem, juntos, soluções que preservem direitos, promovam justiça e fortaleçam relações de trabalho”, disse a diretora.

Mas, apesar dos acordos celebrados entre governo e empresa, a Queiroz Junior ainda tem pendências referentes ao recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) de seus ex-empregados.

A terceirizada não efetuou o depósito do FGTS correspondente ao período em que os serviços foram prestados, tampouco realizou o pagamento da multa rescisória de 40%, prevista em lei para casos de demissão sem justa causa.

Cidades

Hospital do Câncer inaugura leitos para pacientes do SUS

O 4º andar contará com 32 leitos que, somados aos abertos em dezembro de 2024, ampliam o atendimento de pacientes na unidade

28/08/2025 13h53

Divulgação HCAA / Divulgação

O Hospital de Câncer de Campo Grande-MS Alfredo Abrão (HCAA), com aporte de R$ 1,2 milhão do Governo do Estado, concluiu a nova ala, que contará com 32 leitos para atendimento humanizado aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

O hospital, que é referência no tratamento oncológico em Mato Grosso do Sul, e o Governo do Estado inauguram o novo andar no dia 1º de setembro. O 4º andar da Unidade III, Nelson Buainain, representa mais um avanço na luta contra o câncer.

Nova ala

A unidade contará com 32 leitos de ponta, equipados e projetados para oferecer conforto e dignidade no atendimento de pacientes do SUS. Cabe ressaltar que, em dezembro, o hospital inaugurou acomodações e agora tem a capacidade de 124 leitos, que incluem:

  • enfermarias;
  • UTI e leitos-dia, sendo: 55 já habilitados ao SUS;
  • 60 novos disponíveis ao SUS;
  • 9 particulares.

O espaço está pronto, com o mobiliário adquirido por meio de recursos remanescentes de bazares da Receita Federal.

“Neste momento, avançamos mais um passo na melhoria da unidade hospitalar, mas ainda temos muito trabalho a fazer. Uma política de saúde em oncologia deve prever não só unidades hospitalares providas adequadamente para tratar os casos diagnosticados, mas também uma estratégia bem definida de prevenção e diagnóstico precoce, que são fundamentais para se avaliar o grau de maturidade de uma sociedade no enfrentamento das doenças crônico-degenerativas, entre elas o câncer”, disse o secretário de Estado de Saúde, Dr. Maurício Simões.

Em negociações com órgãos públicos, a administração do hospital está tentando viabilizar financiamento de recursos para atender à expansão dos atendimentos, assegurando que os pacientes possam utilizar os leitos disponíveis em sua totalidade.

Crédito: HCAA / Divulgação

Para a presidente do HCAA, Sueli Lopes Telles, a inauguração representa um divisor de águas na história da oncologia sul-mato-grossense:

“Este novo espaço simboliza o nosso compromisso inabalável com a vida. É um ambiente moderno, equipado, um SUS com qualidade de particular e, acima de tudo, humanizado, que reflete o padrão de excelência que os nossos pacientes merecem. Cada leito inaugurado representa mais dignidade e mais esperança para quem luta contra o câncer. Agradecemos ao Governo do Estado, à Prefeitura e a todos os parceiros que, juntos, nos ajudam a salvar vidas todos os dias”, destacou.

