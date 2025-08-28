Prefeitura promove mutirão de vacinação, após casos de sarampo na fronteira

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Com o aumento de casos de sarampo em países que fazem fronteira com Mato Grosso do Sul, e visando reforçar a proteção da população, a Prefeitura Municipal de Campo Grande promove o Dia D da Vacinação neste sábado (30), a partir das 8h, na Praça Ary Coelho.

Podem receber a vacina munícipes com idade entre seis e 59 anos. O objetivo é reforçar a proteção contra o sarampo e, ao mesmo tempo, oferecer a oportunidade de atualizar a caderneta vacinal de crianças, adolescentes, adultos e trabalhadores da saúde.

“Tendo em vista os crescentes casos da doença em países que fazem fronteira com o Estado, e considerando que Campo Grande é um corredor para quem tem como destino ou partida a região fronteiriça, a decisão de ampliar a vacinação contra o sarampo é uma das estratégias adotadas para que não tenhamos casos confirmados no município”, explica a superintendente de Vigilância em Saúde e Ambiente, Veruska Lahdo.

A superintendente reforçou que a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde é de que a cobertura da tríplice viral alcance 95% ainda neste ano. Até o momento, Campo Grande registra aproximadamente 86% do público-alvo imunizado.

“Temos observado um crescimento na cobertura vacinal, que há anos seguia abaixo da meta, mas, com a circulação do vírus em regiões tão próximas, há a necessidade de reforçar a vacinação”, conclui.

Situação epidemiológica

Em 2020, foram notificados dez ocorrências em Campo Grande. Desde 2021 não há confirmação, porém, em 2025, um caso suspeito está em investigação.

Risco

O Ministério da Saúde reforçou a vacinação em municípios fronteiriços diante do aumento de casos em países vizinhos, como a Bolívia, que passou recentemente por um surto da doença.

Além disso, o governo federal auxiliou a Bolívia com a doação de vacinas. O risco de reintrodução do sarampo no Brasil é considerado alto devido ao aumento de casos nos países vizinhos.

Público-alvo e doses aplicadas

Crianças de 6 a 11 meses - Dose Zero.

Crianças de 12 meses - 1ª dose (Tríplice Viral).

Crianças de 15 meses - 2ª dose (Tetra Viral: Tríplice Viral + Varicela).

Adolescentes e adultos de 15 a 29 anos - que não consigam comprovar duas doses.

Adultos de 30 a 59 anos - que não consigam comprovar pelo menos uma dose.

Trabalhadores da saúde - que não tenham como comprovar duas doses.

Não podem receber a vacina: gestantes, crianças menores de seis meses, pessoas com imunossupressão grave e indivíduos com histórico de reação alérgica grave à vacina.

Além da vacinação, a ação contará com testagem rápida, orientações de combate a endemias vetoriais e serviços da Coordenadoria de Controle de Zoonoses (CCZ).

Brasil livre do sarampo

Em 2024, o Brasil recebeu a recertificação de país livre do sarampo, resultado do fortalecimento da vigilância e da retomada da vacinação. Em 2016, o país já havia conquistado esse status, mas, em 2018, as baixas coberturas vacinais permitiram a reintrodução do vírus. No último ano, a cobertura da vacina tríplice viral ultrapassou a meta nacional de 95%.

Para reverter a queda nos índices, o Ministério da Saúde investiu na vacinação em áreas de fronteira e em locais de difícil acesso, além de implementar a busca ativa de casos suspeitos, realizar o Dia S de mobilização, promover oficinas de resposta rápida frente a casos suspeitos e organizar webinários sobre manejo clínico do sarampo.

Em 2025, como apoio à contenção do surto na Bolívia, o Ministério da Saúde disponibilizou 600 mil doses da vacina contra o sarampo para doação, reforçando o compromisso do país com a cooperação internacional em saúde e com o enfrentamento das doenças imunopreveníveis na região.

