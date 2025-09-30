Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

ATÉ DEZEMBRO

Prefeitura prorroga decreto de corte de gastos por mais 90 dias

Agora, o prazo para contingenciamento de gastos segue até o dia 31 de dezembro, com o objetivo de diminuir ao menos 25% nas despesas do município

Tamires Santana

Tamires Santana

30/09/2025 - 08h45
Foi publicado na edição extra do Diário Oficial de Campo Grande - (Diogrande), desta segunda-feira (29), o decreto que prorrogou o corte de gastos públicos na Prefeitura Municipal. O decreto tinha sido publicado no dia 7 de março deste ano, foi prorrogado em junho e inicial com validade até esta terça-feira (30), e com a prorrogação de 90 dias, o contingenciamento de gastos segue até o dia 31 de dezembro.

Conforme a primeira publicação do decreto, a intenção é promover economia de recursos financeiros e humanos, eliminando perdas e implementando práticas "que assegurem maior eficiência na execução do orçamento municipal.

"Fica determinada a renegociação e reexame da necessidade e forma de aplicação quantitativa e qualitativa de todos os contratos administrativos, com vista à redução de gastos, com fornecimento de produtos, realização de obras ou prestação de serviços, bem como, dos acordos, convênios ou ajustes que implicarem em despesas para o Município", diz o decreto de março.

CORTES

A medida estabelece que os órgãos da Prefeitura de Campo Grande deverão adotar medidas para reduzir, no mínimo, um quarto dos gastos com o consumo de água, energia elétrica, outsourcing de impressão, combustíveis e demais "serviços de terceiros prestados por pessoa física e/ou jurídica". Os titulares das pastas deverão entregar relatórios demonstrando o corte de gastos. 

Outros cortes de gastos incluem a cedência de servidores com ônus para a origem, admissão de novos estagiários, concessão de diárias, pagamento de adicional noturno ou local de difícil acesso (excluídos os ocupantes de cargos/funções que necessariamente tenham que cumprir escalas de serviço em horário noturno), entre outros. 

soberania

Eduardo Bolsonaro usa carta de Trump para criticar projeto de lei da anistia

"A dosimetria, destaque-se, não conserta essa perseguição; a anistia, sim", escreveu o deputado em suas redes sociais

30/09/2025 07h06

Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos desde fevereiro e agora corre risco de perder o mandato por conta do acúmulo de faltas ao trabalho

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) utilizou as redes sociais nesta segunda-feira, 29, para comentar a carta do presidente americano Donald Trump, aproveitando a ocasião para criticar o projeto de lei da anistia. Segundo ele, a proposta de anistia, que acabou se transformando em uma dosimetria para reduzir as penas dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro, não seria suficiente para encerrar o que classificou como uma "perseguição".

No X (antigo Twitter), Eduardo Bolsonaro, que está morando nos Estados Unidos desde fevereiro deste ano, usou a carta enviada por Trump ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para criticar a Justiça brasileira.

Ele contestou a condenação do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, sentenciado a 27 anos e 3 meses de prisão por liderar uma organização criminosa e tentar abolir o Estado Democrático de Direito após o resultado das eleições de 2022.

O documento datado de 9 de julho de 2025, Trump elogiou Jair Bolsonaro, chamando-o de líder "altamente respeitado" e criticou as acusações contra o ex-presidente, classificando o julgamento no STF como uma "caça às bruxas". Trump também pediu a suspensão imediata do processo judicial e considerou o caso uma "vergonha internacional".

Usando esse argumento, Eduardo afirmou: "Este é o principal motivo que atrai a atenção dos EUA para o Brasil - daí decorrem também diversos outros fatores. A dosimetria, destaque-se, não conserta essa perseguição; a anistia, sim", escreveu o deputado.

Previsão do tempo

Confira a previsão do tempo para hoje (30) em Campo Grande e demais regiões de Mato Grosso do Sul

Tempo segue nublao e com chuva em algumas regiões do estado

30/09/2025 04h30

Paulo Ribas

Nesta terça-feira (30), a previsão indica sol com variação de nebulosidade. No entanto, nas regiões oeste, sudoeste e centro-sul do estado, há condições para aumento da nebulosidade e possibilidade para chuvas de intensidade fraca a moderada, embora as chuvas ainda tendem a ser irregulares. Em pontos isolados, não se descarta a ocorrência de tempestades, acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Essa situação meteorológica é resultado do intenso transporte de ar quente e úmido, associado à atuação de áreas de baixa pressão atmosférica.

Estão previstas mínimas entre 18°C e 21°C e máximas entre 25°C e 35°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados.

Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 19°C e 26°C e máximas entre 27°C e 38°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte os termômetros devem registrar mínimas entre 22°C e 25°C e máximas entre 34°C e 40°C.

Em Campo Grande estão previstas mínimas entre 20°C e 25°C e máximas entre 32°C e 35°C.

Os ventos estarão bem variáveis atuando entre o quadrante norte e sul, com valores entre 30 km/h e 50 km/h. Pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 50 km/h.

Confira abaixo a previsão do tempo para cada região do estado: 

  • Para Campo Grande, estão previstas temperatura mínima de 24°C e máxima de 35°C. 
  • A região do Pantanal deve registrar temperaturas entre 25°C e 38°C. Deve chover.
  • Em Porto Murtinho é esperada a mínima de 24°C e a máxima de 38°C. Pode chover.
  • O Norte do estado deve registrar temperatura mínima de 22°C e máxima de 39°C. 
  • As cidades da região do Bolsão, no leste do estado, terão temperaturas entre 24°C e 38°C. 
  • Anaurilândia terá mínima de 22°C e máxima de 36°C. 
  • A região da Grande Dourados deve registrar mínima de 21°C e máxima de 35°C. Há previsão de chuva.
  • Estão previstas para Ponta Porã temperaturas entre 20°C e 31°C. Pode chover.
  • Já a região de Iguatemi terá temperatura mínima de 21°C e máxima de 30°C. Deve chover.

