Cidades

OPORTUNIDADE

Prefeitura prorroga prazo de processo seletivo que tem salário de até R$ 6 mil

Coordenadores receberão R$ 6 mil, enquanto agentes sociais, com carga horária de 20 horas semanais, ganharão R$ 3 mil

João Pedro Flores

16/01/2026 - 17h00
A Secretaria Municipal de Administração e Inovação (Semadi) e a Fundação de Esportes (Funesp) prorrogou, nesta sexta-feira (16), o prazo do processo seletivo simplificado, que encerrava hoje. A nova data para realizar a inscrição é até a próxima terça-feira (20). 

Ao todo, são 146 vagas na função de Agente Social de Esporte e Lazer, com salário de até R$ 6 mil. O processo tem como objetivo atender às demandas do Programa Movimenta Campo Grande. 

O processo seletivo será composto por prova de títulos (qualificação e experiência profissional) para todos os cargos. Além disso, o candidato passará por entrevista específica para a função de coordenador.

Ao fazer a inscrição, é obrigatória a entrega da ficha de inscrição preenchida e do currículo, conforme modelos que estão disponíveis no edital, que pode ser acessado por meio do link: www.campogrande.ms.gov.br/semadi/processoseletivo.

Como se inscrever?

Os interessados devem comparecer presencialmente à sede da Funesp, a partir de amanhã, localizada na Rua Dr. Paulo Machado, nº 663, Bairro Santa Fé, no período das 8h às 13h.

Estrutura e vagas

O processo busca selecionar profissionais que auxiliem no fortalecimento de políticas públicas de lazer na Capital e acompanha o entendimento de valorização do trabalhador da área, com reajustes salariais.
O diretor-presidente da Funesp, Sandro Benites, pontuou que houve um esforço para tornar os salários mais competitivos.

“Esse processo demonstra o reconhecimento dos profissionais que promovem saúde e inclusão na nossa cidade. Tivemos um avanço importante nas remunerações. Para se ter uma ideia, a carga horária de 40 horas, que antes recebia R$ 4.800, agora passa a R$ 6.000. Além disso, criamos a modalidade de 10 horas para ampliar o alcance das nossas ações”, afirma Benites.

Confira os salários e categorias:

  • Coordenador (40h): 13 vagas, salário de R$ 6.000
  • Agente Social (20h): 29 vagas, salário de R$ 3.000
  • Agente Social (10h): 104 vagas, salário de R$ 1.500

 

MODALIDADE REQUISITOS VAGAS CARGA HORÁRIA SEMANAL REMUNERAÇÃO MENSAL
COORDENADOR
SETORIAL
(Coordenador de
Projetos por regiões)		 Graduação Plena
em Educação
Fí si c a /B a c h a r el ,
com registro no
Conselho Regional
de Educação
Física (CREF),
e experiência
na coordenação
de projetos e
programas de
Esporte e Lazer por
setores. 		 07 40 h/s R$ 6.000,00
COORDENADOR DE ATLETISMO (Coordenador da Modalidade de Atletismo em Projetos de Esporte e Lazer) Graduação Plena em Educação Fí si c a /B a c h a r el , com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), e experiência na coordenação de eventos esportivos. 03 40 h/s R$ 6.000,00
COORDENADOR DE PROJETOS (Coordenador de projetos) Graduação Plena em Educação Fí si c a /B a c h a r el , com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), e experiência na c o o r d e n a ç ã o de projetos e programas de Esporte e Lazer. 01 40 h/s R$ 6.000,00
COORDENADOR
DE GISNÁSTICA
ARTÍSTICA
(Coordenador da
modalidade de
Ginástica Artística)		 Graduação Plena em Educação Fí si c a /B a c h a r el , com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), e experiência na coordenação de eventos esportivos. área da Ginástica Artística. 01 40 h/s R$ 6.000,00
ATLETISMO Graduação Plena em Educação Fí si c a /B a c h a r el , com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), e experiência em projeto esportivo ou de lazer na área da Ginástica Artística. 05 20 h/s R$ 3.000,00
GINÁSTICA
RÍTMICA (GR)		 Graduação Plena em Educação Fí si c a /B a c h a r el , com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), e experiência em projeto esportivo ou de lazer na área da Ginástica Rítmica/GR. 05 20 h/s R$ 3.000,00
MUSCULAÇÃO (Matutino) Graduação Plena em Educação Fí si c a /B a c h a r el , com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), e experiência em Instrução de Musculação. 06 20 h/s R$ 3.000,00
PARADESPORTO (FUTEBOL PC) Graduação Plena em Educação Fí si c a /B a c h a r el , com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), e experiência em projeto esportivo ou de lazer na área do Futebol PC (Paradesporto). 01 20 h/s R$ 3.000,00
PARADESPORTO (ATLETISMO) Graduação Plena em Educação Fí si c a /B a c h a r el , com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), e experiência em projeto esportivo ou de lazer na área do Paraatletismo (Paradesporto). 01 20 h/s R$ 3.000,00
BALÉ (Matutino) Graduação Plena em Educação Fí si c a /B a c h a r el , com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), e experiência em projetos esportivos ou de lazer na área do Balé. 03 10 h/s R$ 1.500,00
BALÉ (Vespertino/ Noturno) Graduação Plena em Educação Fí si c a /B a c h a r el , com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), e experiência em projetos esportivos ou de laz 05 10 h/s R$ 1.500,00
BEACH TENNIS (Matutino) Graduação Plena em Educação Fí si c a /B a c h a r el , com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), e experiência em projetos esportivo ou de lazer na área do Beach tennis. 02 10 h/s R$ 1.500,00
BEACH TENNIS (Vespertino/ Noturno) Graduação Plena em Educação Fí si c a /B a c h a r el , com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), e experiência em projetos esportivo ou de lazer na área do Beach tennis. 02 10 h/s R$ 1.500,00
FUTEBOL (Matutino) Graduação Plena em Educação Fí si c a /B a c h a r el , com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), e experiência em projeto esportivo ou de lazer na área do Futebol. 07 10 h/s R$ 1.500,00
HIDROGINÁSTICA E NATAÇÃO (Matutino) Graduação Plena em Educação Fí si c a /B a c h a r el , com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), e experiência em projeto esportivo ou de lazer na área da Natação e Hidroginástica. 03 10 h/s R$ 1.500,00
HIDROGINÁSTICA E NATAÇÃO (Vespertino/ Noturno) Graduação Plena em Educação Fí si c a /B a c h a r el , com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), e experiência em projeto esportivo ou de lazer na área da Natação e Hidroginástica. 03 10 h/s R$ 1.500,00
PILATES (Matutino) Graduação Plena em Educação Fí si c a /B a c h a r el , com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), e experiência em projetos de esporte ou lazer na área do Pilates. 25 10 h/s R$ 1.500,00
PILATES (Vespertino/ Noturno) Graduação Plena em Educação Fí si c a /B a c h a r el , com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), e experiência em projetos de esporte ou lazer na área do Pilates. 20 10 h/s R$ 1.500,00
RECREAÇÃO Graduação Plena em Educação Fí si c a /B a c h a r el , com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), e experiência em projetos de esporte ou lazer na área da Recreação. 01 10 h/s R$ 1.500,00
RITMOS E GINÁSTICAS COLETIVAS (Matutino) Graduação Plena em Educação Fí si c a /B a c h a r el , com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), e experiência em projeto esportivo ou de lazer na área do Ritmo e Ginásticas Coletivas. 14 10 h/s R$ 1.500,00
RITMOS E GINÁSTICAS COLETIVAS (Vespertino/ Noturno) Graduação Plena em Educação Fí si c a /B a c h a r el , com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), e experiência em projeto esportivo ou de lazer na área do Ritmo e Ginásticas Coletivas. 14 10 h/s R$ 1.500,00
RÚGBY Graduação Plena em Educação Fí si c a /B a c h a r el , com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), e experiência em projeto esportivo ou de lazer na área do Rugby 01 10 h/s R$ 1.500,00
TREINAMENTO FUNCIONAL Graduação Plena em Educação Fí si c a /B a c h a r el , com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), e experiência em projeto esportivo ou de lazer na área De Treinamento Funcional. 02 10 h/s R$ 1.500,00

 

Cidades

Polícia apreende R$ 1,5 milhão em cigarros contrabandeados do Paraguai

Em dois depósitos, agentes do Departamento de Operações apreenderam 282 mil maços de cigarros

16/01/2026 15h14

Imagem Divulgação

O Departamento de Operações de Fronteira (DOF), após receber duas denúncias anônimas, localizou entrepostos de armazenamento de cigarros contrabandeados avaliados em R$ 1,5 milhão, em Dourados e Douradina.

No distrito de Cruzaltina, em Douradina, o helicóptero do DOF participou da operação em conjunto com policiais da Coordenadoria-Geral de Policiamento Aéreo (CGPA). No local de armazenamento, o DOF apreendeu 125 mil maços de cigarros.

Em Dourados, a ação ocorreu após a equipe receber informações por meio do disque-denúncia, que apontavam uma chácara localizada na região da Linha do Potreirito como local de armazenamento de contrabando.

No local, os policiais apreenderam 100 mil maços de cigarros, além de 55 mil maços prontos para serem transportados em um Fiat Fiorino e em uma caminhonete GM S10. Nas duas localidades, foram apreendidos 280 mil maços de cigarros.

Um homem de 47 anos foi preso. Em conversa com os agentes, ele disse que receberia R$ 200 por dia para vigiar os produtos contrabandeados.

O contrabando, avaliado em aproximadamente R$ 1,5 milhão, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Dourados e à Receita Federal em Ponta Porã.

 

Saiba como denunciar

O DOF mantém um canal direto com o cidadão para atendimento, denúncias e informações pelo telefone 0800 647-6300.

A ação ocorreu no âmbito do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, uma parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

Cidades

Homem é preso com celular roubado na cueca em MS

Suspeito tentava deixar a cidade pelo terminal rodoviário quando foi pego

16/01/2026 15h00

Divulgação/PCMS

Um homem de 35 anos, foi preso em flagrante nesta sexta-feira (16) com um celular na cueca ao tentar fugir da cidade de Ribas do Rio Pardo apó furtar o aparelho em uma loja de telefonia.

O proprietário do estabelecimento constatou o crime por meio das imagens da câmera de segurança, que registraram o momento do roubo sem o devido pagamento.

Com base nas informações levantadas, os policiais do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Ribas do Rio Pardo  localizaram o suspeito no terminal rodoviário do município, no momento em que ele tentava deixar a cidade.

Durante a abordagem, o aparelho celular furtado foi localizado escondido na cueca do autor, sendo então dada voz de prisão. O suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia, sem lesões, e permanece à disposição da Justiça.

 

