Prefeitura reordena trânsito no Centro e nos bairros para dar fluidez às vias

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Estudos de reordenamento viário em Campo Grande têm sido desenvolvidos pela Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), e a promessa é de que, após as mudanças no Centro, os bairros também recebam ajustes. O objetivo dessas intervenções é evitar pontos de trânsito lento na Capital.

O reordenamento começou na semana passada, pela Avenida Afonso Pena, que agora terá vários pontos proibidos de conversão à esquerda na região central, uma forma que a prefeitura encontrou de reduzir a concentração de veículos em alguns locais e de dar maior fluidez ao trânsito na avenida.

“Percebemos que as caixas [faixas de vias que cruzam a avenida] não suportam o volume de tráfico, então, fizemos vários estudos, contamos o número de carros para encontrar uma solução. Essas conversões travam uma das faixas, então, as mudanças são para evitar que isso aconteça”, explicou Ciro Vieira Ferreira, atual diretor-presidente da Agetran e que foi superintendente no Estado da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Na Avenida Afonso Pena, no trecho que cruza o centro da cidade, apenas os cruzamentos com a Avenida Calógeras, com a Rua 13 de Junho e com a Rua Dr. Arthur Jorge permanecerão liberados para conversão à esquerda.

No dia 13, a prefeitura iniciou as mudanças, começando pelo cruzamento da Avenida Afonso Pena com a Rua Bahia. Além dessa via, também está proibida a conversão à esquerda nas Ruas 14 de Julho, Rui Barbosa e José Antônio e Joaquim Távora.

Essas mudanças devem ser aplicadas, de forma gradual, nas Ruas 13 de Maio, Pedro Celestino, Padre João Crippa e 25 de Dezembro.

Na semana passada, além da Avenida Afonso Pena, também foi feita uma mudança em um trecho da Rua 7 de Setembro, entre as Ruas Castro Alves e Bahia, em que implantada apenas a mão única para receber os carros que seguiriam pela Rua Bahia.

“As mudanças adotadas incluem adequações de sentido de vias, implantação e reforço da sinalização vertical e horizontal, além de ajustes semafóricos, sempre com base em estudos técnicos que consideram o volume de veículos, histórico de ocorrências e pontos de conflito”, diz nota da Agetran.

Bairros

As mudanças, porém, não ficarão apenas no Centro. Segundo o novo diretor-presidente, vários estudos estão em andamento para os bairros, e o primeiro a receber as mudanças será o São Francisco.

“Vamos colocar mão única em todas as ruas, da Amazonas até a Rachid Neder, para dar mais fluidez e segurança no trânsito. Isso deve reduzir os conflitos que haviam em alguns pontos de mão dupla, principalmente próximo à Rachid. Isso vai otimizar o trânsito, principalmente na região norte, e reduzir sinistros”, afirmou Ferreira ao Correio do Estado.

No São Francisco, as Ruas Pedro Celestino, Padre João Crippa, José Antônio e 13 de Junho, no trecho entre a Avenida Rachid Neder e a Rua Amazonas, passam a ter mão única, assim como a Rua Alegrete, entre a Rua Brasil e a Rua José Antônio.

Segundo a prefeitura, também serão implantados semáforos nos cruzamentos das Ruas Arthur Jorge e José Antônio com a Avenida Rachid Neder.

Assim como na Afonso Pena, as mudanças serão feitas de forma gradual. Outros bairros, segundo o diretor-presidente da Agetran, também estão sendo estudados.

Reordenamento do trânsito

Prefeitura faz mudanças no sentido de ruas e locais onde são permitidas conversões

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