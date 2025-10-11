Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

INVESTIGAÇÃO

Prefeitura tem 15 dias para montar plano e reduzir escassez de leitos na Capital

Em setembro, o MPMS definiu um prazo de 45 dias para o Executivo apresentar propostas para sanar a falta de vagas

Felipe Machado

11/10/2025 - 08h00
Com o caos na Saúde há meses, a Prefeitura de Campo Grande tem mais 15 dias para apresentar um levantamento sobre a escassez de leitos hospitalares e uma solução para o problema que afeta a Capital, conforme ficou acordado em audiência judicial no início de setembro.

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) se reuniu, nesta quinta-feira, com os Executivos municipal e estadual para tratar da questão dos leitos na Capital.

Essa audiência foi proposta pelo órgão fiscalizador diante de ação civil pública movida desde 2014, que tem como objeto a “ampliação do número de leitos gerais (clínicos e cirúrgicos) e de UTI adulto e infantil na Capital, diante do deficit histórico de vagas hospitalares na rede pública e da consequente sobrecarga das unidades de urgência e emergência”.

Na audiência judicial foi decidido a suspensão do processo por 90 dias, justamente para as partes chegarem a um acordo. Com isso, o Município se comprometeu a apresentar, dentro de 45 dias, um levantamento atualizado da necessidade de leitos hospitalares e propostas de ações estruturantes para a diminuição da crise. 

Como se passou um mês desde a tratativa, restam duas semanas – até o dia 24 – para a prefeitura apresentar o plano.

Também ficou marcado um novo encontro entre as partes no dia 16 de dezembro, a fim de avaliar se as medidas prometidas pelo Executivo estão sendo implementadas e efetivas e dar continuidade às tratativas.

À reportagem, o MPMS informou que há 128 procedimentos em andamento na Promotoria de Justiça de Saúde Pública de Campo Grande voltados à fiscalização, defesa e aprimoramento da política pública de Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

“Sobre os assuntos mais recorrentes, destacam-se procedimentos relacionados aos hospitais públicos e conveniados, à demanda reprimida de consultas, exames e procedimentos cirúrgicos, bem como irregularidades em Unidades de Saúde da Família (USFs), Centros de Especialidades Médicas e demais serviços que integram a rede de saúde”, afirmou o órgão.

O Correio do Estado publicou matérias nos últimos dias escancarando a deficiência que permeia a Saúde campo-grandense, principalmente neste momento, sem secretário definitivo há mais de um mês.

A reportagem entrou em contato com a prefeitura para saber como está o desenvolvimento deste plano e a previsão de apresentação ao MPMS. Porém, até o fechamento desta edição, não houve retorno. 

Na prática, esta será a primeira “contribuição” do Comitê Gestor da Saúde para Campo Grande, visto que, até o momento, não apresentou nenhuma proposta para dirimir o colapso nos leitos ou a crise no setor.

JUDICIALIZAÇÃO

Além de diversas ações do MPMS, a Saúde de Campo Grande tem gerado mais trabalho ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS). No ano passado, foram 1.090 notas técnicas elaboradas pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NatJus) envolvendo demandas por leitos hospitalares.

Já de janeiro a julho deste ano – cinco meses a menos do que o período analisado do ano passado – foram 1.114 notas técnicas. Porém, o que chama a atenção são os dados de pedidos de judicialização de agosto até agora: 435 em aproximadamente 70 dias (cerca de 6 pedidos por dia).

Em resumo, o Poder Judiciário registrou um aumento de 42% nas demandas recebidas acerca de leitos hospitalares de 2024 a este ano. Os dados foram fornecidos pelo Comitê Estadual de Mato Grosso do Sul do Fórum Nacional da Saúde do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

MAIS DINHEIRO 

A falta de leitos passa pela crise financeira alegada pela Santa Casa de Campo Grande. Na manhã desta sexta-feira, o hospital anunciou que foi à Justiça cobrar reajuste no contrato com a prefeitura, que está “congelado” desde 2023, o que impossibilita pagamento de dívidas milionárias com fornecedores, funcionários terceirizados e contas de energia. Atualmente em R$ 32,7 milhões, o valor não seria suficiente para suportar a demanda da Santa Casa.

Nesse cenário, o maior hospital de Mato Grosso do Sul pediu na Justiça a renovação do convênio (que teria se encerrado em agosto), corrigido para R$ 45,9 milhões, e a recomposição retroativa do repasse referente aos últimos dois anos sem reajuste.

Sobre a ação, a Justiça negou que o acordo seja no valor de R$ 45.946.359,89 mensais, mas determinou que um novo contrato seja firmado dentro de 30 dias. Para a imprensa, a presidente da Santa Casa, Alir Terra, afirmou que o prazo de 30 dias é para que seja feita uma negociação entre o hospital, a Prefeitura de Campo Grande e o Poder Judiciário, com o objetivo de resolver a situação.

Em resposta ao problema financeiro trazido pela Santa Casa, Ronaldo de Souza Costa, superintendente estadual do Ministério da Saúde, afirmou estar surpreso com a situação do hospital, visto que o repasse mensal da Pasta à instituição é de R$ 15 milhões, isso apenas em recursos ordinários.

“Eu acredito que o Município tem que gerenciar melhor o repasse dos recursos e monitorar também a oferta de serviços, porque a gente sabe que aqui, em Campo Grande, a gente tem uma demanda reprimida que é permanente, no sentido de ofertar serviço especializado para a população. E a Santa Casa não é por falta de recurso que não atende, porque ela recebe bastante recurso”, destaca o superintendente.

Além disso, Ronaldo Costa também criticou a postura da Santa Casa, ao dizer que atender demandas vindas do interior atrapalharia a logística do hospital.

“Ela recebe o paciente porque recebe o recurso também. Um hospital mais simples não recebe o que a Santa Casa recebe. Então, essa questão não se justifica”, completa.

Como relatado nas últimas matérias no decorrer desta semana, a Santa Casa conta com 637 leitos para a saúde pública, ou seja, o SUS – 609, entre UTI e enfermarias, 23 leitos de pronto-socorro e 8 de unidade coronariana –, dos quais 80,87% estão ocupados.

ÁGUAS TURVAS

Prefeito de Bonito exonera secretário e diretora presos por fraudes em licitações

"Beto Caveira" e Luciane Cintia Pazzete foram alvos da Operação Águas Turvas

10/10/2025 20h07

Operação Águas Turvas apura os crimes de organização criminosa, fraude em licitações, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, dentre outros delitos

Operação Águas Turvas apura os crimes de organização criminosa, fraude em licitações, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, dentre outros delitos Divulgação/MPMS

O prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues, exonerou Edilberto Cruz Gonçalves, o "Beto Caveira", do cargo de secretário de Administração e Finanças, e Luciane Cintia Pazzete, do cargo em comissão de diretora do Departamento de Licitação. 

Ambos foram presos durante a operação Águas Turvas, que investigava fraudes em licitações públicas na cidade turística. As exonerações foram formalizadas e serão publicadas no Diário Oficial dos Municípios na próxima segunda-feira (13).

Por meio de nota oficial, a Prefeitura de Bonito também informou que suspendeu temporariamente os contratos investigados por irregularidades em processos licitatórios. 

Investigação

A investigação, comandada pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), por meio de investigação do Grupo Especial de Combate à Corrupção (Gecoc), em apoio à 1ª Promotoria de Justiça de Bonito, aponta que as fraudes estariam acontecendo desde 2021.

A “Operação Águas Turvas” atuou com base em decisão judicial proferida no bojo de procedimento que apura os crimes de organização criminosa, fraude em licitações, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, dentre outros delitos correlatos.

A investigação constatou a existência de uma organização criminosa que atua fraudando, sistematicamente, licitações de obras e serviços de engenharia no Município de Bonito, desde 2021. 

De acordo com o MPMS, "o papel dos agentes públicos, em conluio com os empresários, consistia em fornecer informações privilegiadas e organizar a fraude procedimental, com vistas ao sucesso do grupo criminoso, em contrapartida ao constante recebimento de vantagens indevidas. O valor dos contratos apurados até o momento atinge o valor de R$ 4.397.966,86".

Presos

Na terça-feira (7), Edilberto Cruz Gonçalves, até então secretário municipal de Administração e Finanças de Bonito, teve a prisão preventiva decretada, suspeito de liderar o esquema de corrupção e fraudes em licitações no município.

Também foram presos o arquiteto e urbanista Carlos Henrique Sanches Corrêa, 45 anos, proprietário da empresa Sanches e Corrêa que atua como fiscal de finanças, e Luciene Cíntia Pazette, responsável pelo setor de licitações e contratos.

As investigações revelam como a chefe do setor de licitações teria atuado para "moldar" editais e direcionar contratos para o empresário Genilton da Silva Moreira. As conversas entre os dois, obtidas pelo Grupo Especial de Combate à Corrupção (GECOC), mostram o empresário interferindo diretamente na elaboração de um relatório técnico que definiria as regras de uma licitação que ele mesmo viria a vencer.

Fatalidade

Funcionário de loja de móveis morre ao ser atingido por placas de madeira, no Bairro Noroeste

O homem estava dentro do baú do caminhão e ajudava a descarregar os materiais de construção

10/10/2025 18h15

Testemunhas tentaram socorrê-lo, mas Nathan faleceu a caminho do hospital

Testemunhas tentaram socorrê-lo, mas Nathan faleceu a caminho do hospital

Nathan Conceição Padilha, funcionário da loja de móveis Gazin, morreu, na tarde desta sexta-feira (10), ao ser atingido por 20 placas de madeira na região torácica. A loja, localizada no Bairro Noroeste, em Campo Grande, estava em fase final e com previsão para ser inaugurada ainda neste mês.

De acordo com Alisson Linhares, que prestou socorro imediatamente, o trabalhador ainda estava consciente quando foi colocado na caminhonete que o levaria a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Tiradentes, mas acabou falecendo no caminho. 

O rapaz relata também que o homem estava embaixo das placas, com tórax e mãos prensados, enquanto funcionários de empresas vizinhas tentavam socorrê-lo.

De acordo com as informações divulgadas, Nathan estava dentro do baú de um caminhão, ajudando a descarregar as placas, quando cerca de dez placas, ao todo pesando cerca de 200 quilos, soltaram e caíram sobre ele, atingindo a região do tórax.

Mais detalhes estão sendo apurados pela Polícia Militar.

