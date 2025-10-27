Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

DINHEIRO PÚBLICO

Prefeituras criaram padrão para esquemas de corrupção

De janeiro até agora, 10 prefeituras e uma Câmara Municipal já foram alvos de operações do Ministério Público de MS

Felipe Machado

27/10/2025 - 08h00
Titular da Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social de Campo Grande, Humberto Lapa Ferri, acredita que há um modus operandi, ou seja, uma padronização das organizações criminosas que atuam nas administrações públicas, que envolvem colocar pessoas suspeitas em cargos altos na gestão municipal e escolher empresas que são criadas com objetivo de fraudar contratos, desviar verba ou cometer outros crimes contra o patrimônio público.

Ao Correio do Estado, o promotor também falou que “buracos” na legislação são facilitadores para que esquemas de corrupção sejam montados de forma usual nas administrações públicas, após 10 prefeituras serem alvos do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) somente este ano.

“O primeiro padrão é colocar pessoas que são descompromissadas com o dinheiro público em cargos chaves. Então seja o próprio gestor do órgão, sejam aqueles que têm o poder de decisão, sejam secretários, sejam diretores, e também cargos-chaves no procedimento licitatório”, disse.

“Além disso, parece que esses malfeitores escolhem empresas que não são empresas sérias. A gente sabe que a maior parte das empresas são sérias, mas existem aquelas que são criadas especificamente para desviar dinheiro público. Existem pessoas que aparecem em mais de um caso de uma operação nossa. É o sinal de que as empresas foram montadas exatamente para adivinhar dinheiro público, enriquecer ilicitamente essas pessoas e esses empresários que vivem de desviar dinheiro público”, complementa Lapa Ferri.

Inclusive, a Operação Fake Cloud, deflagrada na semana passada pelo Grupo Especial de Combate à Corrupção (Gecoc) no município de Itaporã, seguia este mesmo padrão no esquema, com servidores públicos fornecendo informações privilegiadas para beneficiar determinada empresa, após negociação ilícita entre empresários e agentes municipais.

Tanto que os três mandados de prisão cumpridos no decorrer da ação miraram Nilson dos Santos Pedroso, que atuou como superintendente de Compras e Aquisições Governamentais em Itaporã durante a primeira gestão do prefeito Marcos Pacco, e George Willian de Oliveira, empresário campo-grandense e dono da empresa de nome fantasia Citiz Tecnologia, que seria a responsável pelo contrato investigado pelo MPMS.

Menos de 24 horas após a deflagração da operação, Nilson dos Santos Pedroso foi exonerado do cargo que ocupava na Prefeitura de Corumbá desde janeiro deste ano.

Sobre o posicionamento dos executivos municipais após descobrirem ação contra corrupção dentro da administração, o promotor afirma que a maioria opta por afastar as pessoas envolvidas, já que a Justiça não costuma “dar ponto sem nó”.

“Nós temos inúmeros gestores decentes e comprometidos com uma gestão eficiente e correta. Para se chegar a um limite como [mandados de] buscas e apreensões e prisões, principalmente, é óbvio que o Poder Judiciário não concede esse tipo de decisão sem que tenha elementos mínimos. Na maioria dos nossos casos, o gestor opta por afastar essas pessoas, para que elas possam fazer as suas defesas”, explica à reportagem.

LEGISLAÇÃO BRANDA

O promotor também disse que, tanto o sistema de justiça quanto a legislação, sempre foram frouxos ao punir o chamado “crime do colarinho branco”, delitos financeiros cometidos por pessoas de alto escalão social e profissional, utilizando-se recursos de inteligência ou tecnologia para obter vantagens indevidas. Diante disso, Lapa Ferri acha que este fato histórico também reflete no controle das gestões municipais.

“Eu acredito que o controle a ser feito pela própria gestão municipal ainda continua fraco, continua suscetível a que essas pessoas se aproveitem de cargos-chave, principalmente ligados à licitações e contratos, para favorecer, direcionar a licitação, superfaturar valores, não controlar o serviço que é prestado, e isso faz com que o nosso dinheiro vá para o ralo”, relata.

ELEIÇÃO

O promotor acredita que o delito de corrupção deveria estar dentro da classe de crimes hediondos, assim como furto, roubo, latrocínio e estupro, visto que são desviadas verbas que poderiam ir para a saúde, educação e rodovias daquele determinado município.

“O cidadão, independente da idade, cor, classe social, mas principalmente os mais pobres, eles deviam ficar revoltadíssimos quando eles tomam conhecimento de esquemas para desviar dinheiro público. As pessoas acham que dinheiro público é de ninguém, quando na verdade é o contrário, dinheiro público é de todos”, reforça o magistrado.

Em razão disso, Lapa Ferri reflete que o resultado das operações devem servir para a população votar com mais consciência nas próximas eleições.

“Quando você vai comprar um carro usado, você vai olhar pelo menos se o carro tem pneu bom, se o carro está arrumadinho, se tem um histórico bom. Se a gente faz isso com o carro, se a gente faz isso com outros bens, por que não fazer com as pessoas que vão nos representar e vão cuidar do nosso dinheiro?”, destaca.

OPERAÇÕES

Neste ano, os núcleos investigativos do MPMS, o Gecoc e Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) já “bateram na porta” de 10 prefeituras de Mato Grosso do Sul: Miranda, Bonito, Itaporã, Água Clara, Rochedo, Três Lagoas, Coxim, Sidrolândia, Nioaque e Terenos.

Além dos executivos municipais, a Câmara Municipal de Aquidauana também já foi alvo das forças policiais este ano. Todas as operações foram deflagradas por corrupção em licitações.

Na maior deste ano, em Terenos, o então prefeito, Henrique Budke (PSDB), foi retirado do cargo após a operação e passou quase um mês preso preventivamente por suspeita de lavagem de dinheiro, organização criminosa, corrupção e fraude em licitações.

O esquema que seria iderado por ele teria desviado cerca de R$ 15 milhões do município, conforme apontou a investigação.

MATO GROSSO DO SUL

App do Detran-MS passa a emitir alertas sobre o prazo de licenciamento

Detran-MS reforça que não envia mensagens SMS e avisos estão sendo disponibilizadas tanto através do Portal como pelo aplicativo próprio

26/10/2025 17h30

Qualquer consulta ou emissão de guia deve ser feita exclusivamente pelos canais oficiais. 

Qualquer consulta ou emissão de guia deve ser feita exclusivamente pelos canais oficiais.  Reprodução/ComunicaçãoDetran-MS/Robson Dantas

Condutores sul-mato-grossenses possuem diversas facilidades através das ferramentas disponibilizadas pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran) de MS, que inclusive passou agora a alertar na tela do celular o prazo de licenciamento de veículos. 

Já na última segunda-feira (20) o Departamento colocou a iniciativa em prática, data em que um total de 24.153 notificações foram emitidas para proprietários de veículos em Mato Grosso do Sul. 

Segundo o Detran-MS, esse volume inicial é referente inclusive a veículos específicos, aqueles que as placas terminam no numeral 0 (zero), que é o último grupo do calendário anual de licenciamento.

Essas mensagens estão sendo disponibilizadas tanto através do Portal Meu Detran como pelo aplicativo (disponível para iPhone e aparelhos Android), tratando-se de lembretes automáticos que trazem inclusive os links específicos e confiáveis para pagamento. 

O Detran reforça que há uma divergência, presente entre total de notificações e o número de condutores que ainda não regularizaram o documento, já que parte desses proprietários ainda não utiliza o aplicativo ou então não acessa o portal de serviços. 

Conforme números divulgados pelo Detran-MS, Mato Grosso do Sul possui 359,1 mil veículos com placas que apresentam final 0, volume esse que menos da metade (46%) já está licenciada.

Segundo o diretor-presidente do Departamento, Rudel Trindade, as melhorias contínuas fazem parte do planejamento estratégico do Detran.

"Essas notificações são uma forma de lembrar o cidadão de prazos que, muitas vezes, acabam sendo esquecidos, tanto no licenciamento quanto na CNH. Nosso foco é oferecer cada vez mais praticidade e eficiência", diz o diretor-presidente. 

Fique atento

Com esse último grupo do calendário anual de licenciamento "testando" a iniciativa, esse envio de notificações deve ser rotina de agora em diante. 

Para o Departamento, o intuito da ação é justamente tentar reduzir a inadimplência e futuros envios desses débitos para inscrição em dívida ativa. 

Por isso, é importante explicar que o Detran-MS não envia as populares mensagens de texto (SMS), sendo que qualquer consulta ou emissão de guia deve ser feita exclusivamente pelos canais oficiais. 

Além do portal e aplicativo Meu Detran, que oferece inclusive a atendente virtual "Glória", é possível também obter atendimento presencial nas agências do Departamento. 

Para além da avisar sobre o prazo de licenciamento, as plataformas do Detran-MS também começaram em outubro a alertar sobre o vencimento em si da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). 

Por essa modalidade foram enviadas 41.231 mensagens, das quais mais da metade (25.352) já estavam vencidas, com os demais distribuídos entre prazos de avisos para 30, 20 e 10 dias antes do vencimento. 

De caráter preventivo, cabe explicar que há ainda 30 dias de tolerância para que os condutores renovem os documentos antes de sofrerem alguma penalidade. 

É importante lembrar que o ato de dirigir com a CNH vencida há mais de um mês gera infração gravíssima, sujeita a multa de R$ 293,47, que se somam a sete pontos na carteira mais a retenção do veículo até a apresentação de um condutor habilitado, conforme estipulado pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Para renovar é simples, e em Campo Grande o atendimento pode ser totalmente digital pelas plataformas do Detran-MS, indicando se a renovação trata-se de habilitação comum ou para atividade remunerada e depois confirmar alguns dados pessoais e endereço. 

Em seguida será emitido o boleto, guia essa que precisa ser paga para agendar o horário da conclusão do processo na agência do Detran-MS em Campo Grande. 
**(Com assessoria)


CHUVA

Chuva continua em Campo Grande e previsão indica chegada de frente fria no Estado

Em outras cidades do Estado, como Ivinhema e Dourados, os acumulados de chuvas passaram dos 50 mm

26/10/2025 17h00

Termômetro se manteve em 22°C durante a tarde em Campo Grande

Termômetro se manteve em 22°C durante a tarde em Campo Grande Paulo Ribas

O sol que esteve presente durante a semana em Campo Grande deu lugar ao clima nublado e chuvoso neste domingo (26). O dia na Cidade Morena amanheceu com o céu cinza e rajadas de ventos que atingiram os 40 km/h. De acordo com os dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), durante a tarde, foram registrados 17,4 mm de chuva, o suficiente para manter a temperatura estável, sem muita alteração, com o termômetros marcando entre os 20°C e 22°C. A umidade relativa do ar chegou aos 93%. 

A previsão indica que Campo Grande terá chuva até quarta-feira (29). Na segunda, a água começa a cair ainda pela manhã, mas o sol aparece de tarde. Na terça, a situação segue a mesma, mas com possibildiade de temporal à noite. O clima volta a ficar estável de forma ensolarada na quinta-feira.

De acordo com Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), a partir de hoje é esperado o avanço de uma frente fria no estado, com previsão de chuva fraca a moderada na maior parte do território sul-mato-grossense.

Em outras cidades do Estado, os acumulados de chuvas passaram dos 50 mm. De acordo com os Inmet, em Ivinhema, na região do Vale das Águas, a precipitação foi de 58 mm neste domingo. Já em Dourados, segunda maior cidade de Mato Grosso do Sul, foram registrados cerca de 61 mm, com rajadas de ventos atingindo os 39 km/h. A umidade relativa do ar se manteve entre 98% e 100% ao longo de todo o dia.

Alerta 

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) englobou 47 municípios sul-mato-grossenses no alerta laranja (perigo) para acumulado de chuva, que podem estar entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia.

Estão em alerta cidades como Corumbá, Dourados, Ponta Porã e Bonito. Até o momento, Campo Grande não está envolvido no aviso, mesmo que tenha ‘acordado’ com chuvas leves e céu nublado em algumas regiões da Capital.

Por causa da chance de chuvas fortes, estes municípios estão sob risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios, a depender de cidades que apresentam áreas que apresentam potencial para estes contratempos.

Instruções 

  • Evite enfrentar o mau tempo.
  • Observe alteração nas encostas.
  • Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.
  • Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos.
  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

