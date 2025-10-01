Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Encontro

Presidente do Paraguai visita obras da ponte binacional em MS

Esta é a primeira visita oficial de Peña ao Estado; trecho é o principal eixo da Rota Bioceânica

Alison Silva

Alison Silva

01/10/2025 - 15h45
Nesta quinta-feira (2), o governador Eduardo Riedel recebe o presidente do Paraguai, Santiago Peña, em Mato Grosso do Sul. Pela manhã, os dois líderes vistoriarão as obras da ponte binacional em Porto Murtinho, considerada o principal eixo da Rota Bioceânica. No início da tarde, Peña e Riedel também têm agenda em Dourados, onde visitarão uma planta industrial de proteína animal.

A presença do presidente paraguaio em solo sul-mato-grossense havia sido antecipada pelo Correio do Estado no último dia 19 de setembro. Esta é a primeira visita oficial de Peña ao Estado desde que tomou posse. A agenda está prevista para os dias 2 e 3 de outubro.

Brasil e Paraguai compartilham a responsabilidade sobre a Rota Bioceânica, projeto logístico que pretende ligar portos chilenos no Oceano Pacífico a portos brasileiros no Atlântico, reduzindo distâncias e custos no transporte internacional de cargas. Para que a rota seja consolidada, duas frentes de obras são fundamentais: a pavimentação de uma rodovia no Chaco paraguaio e a construção da ponte sobre o Rio Paraguai, que conectará Porto Murtinho a Carmelo Peralta.

Anteriormente Riedel destacou que Peña sairia de Carmelo Peralta até Porto Murtinho para acompanhar de perto a execução da obra. “Ele vai sair de Carmelo Peralta, onde vai visitar a obra da ponte, e nós devemos visitar algumas indústrias que ele (Peña) quer conhecer aqui no Estado. Ainda estamos construindo a agenda”, afirmou o governador.

Riedel e Peña se encontraram no ano passado, em Assunção, durante visita oficial do governador ao país vizinho. Mais recentemente, em setembro, os dois líderes deveriam ter participado juntos da inauguração do Shopping Dubai, em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia vizinha a Ponta Porã. O encontro, no entanto, foi cancelado por causa das condições climáticas que impediram a chegada de Peña.

No mesmo mês, o presidente do Paraguai realizou agenda semelhante no Paraná, ao lado do governador Ratinho Júnior (PSD). Eles visitaram Curitiba, Foz do Iguaçu e Ciudad del Este, reforçando a cooperação bilateral entre Brasil e Paraguai em obras de integração.

Além da ponte em Porto Murtinho, financiada com apoio da Itaipu Binacional, os dois países também constroem a Ponte da Integração, que ligará Foz do Iguaçu (PR) a Presidente Franco, no Paraguai.

Novas alegações

Defesa nega feminicídio e diz que réu matou Sophie porque não queria ser pai

Justificativa destaca que rejeição à paternidade era um fardo que o acusado não quis suportar

01/10/2025 16h30

Vanessa e a filha Sophie

Vanessa e a filha Sophie Foto: Divulgação

A defesa de João Augusto Borges, acusado de matar a esposa Vanessa Eugênia Medeiros, 23 anos, e a filha Sophie, de apenas 10 meses, em Campo Grande, contestou a qualificadora de feminicídio no caso da bebê. Nos memoriais apresentados ao Judiciário, os advogados afirmam que o crime contra a filha não teve relação com questões de gênero, mas sim com a rejeição à paternidade.

Segundo a tese defensiva, “o móvel do crime foi a rejeição à paternidade, um fardo que o acusado não quis suportar." Conforme as alegações defensivas, a condição da vítima que o impulsionou ao ato foi a de filha dependente, e não de ser do sexo feminino. "Para ilustrar a ausência do elemento de gênero, basta um simples exercício contrafático: se a criança fosse um menino, a motivação do réu — livrar-se das responsabilidades parentais — seria exatamente a mesma”, complementou a defesa.

A justificativa sustenta que a qualificadora de feminicídio, prevista no art. 121, § 2º-A, do Código Penal, exige que o crime seja cometido “por razões da condição de sexo feminino”. Citando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os advogados reforçam que a incidência do feminicídio depende de um contexto fático que revele menosprezo, discriminação ou violência ligada ao gênero da vítima.

No caso de Sophie, dizem os defensores, não há nenhum indício de que João Augusto a matou por ser menina. “A motivação confessada foi outra, desvinculada de gênero, o que torna a qualificadora manifestamente improcedente”, afirmam.

Para os advogados, manter a qualificadora significaria ampliar o alcance do feminicídio para abranger qualquer morte de mulher em ambiente doméstico, ainda que não relacionada ao gênero, o que violaria o princípio da legalidade estrita.

Agravantes

Outro ponto contestado pela defesa é a coexistência do feminicídio com a agravante genérica de motivo torpe. A acusação pede que o réu seja julgado por feminicídio e, ao mesmo tempo, por ter agido movido por torpeza, ao não querer assumir suas responsabilidades parentais. Para os advogados, tal cumulação configura bis in idem, ou seja, uma dupla punição pela mesma motivação.

Também foi questionada a causa de aumento de pena relativa à presença de descendente no momento do crime contra Vanessa. A defesa argumenta que a previsão legal visa punir o trauma psicológico de filhos que presenciam a morte da mãe, o que não seria aplicável, pois Sophie tinha apenas 10 meses e não possuía capacidade de compreensão do caso.

Pedidos da defesa

Nos memoriais, a defesa de João Augusto Borges solicita:

  • O afastamento da agravante de motivo torpe;

  • O decote da qualificadora de feminicídio em relação à filha Sophie;

  • O afastamento da causa de aumento pela presença de descendente no crime contra Vanessa.

Segundo os advogados, a pronúncia deve se dar “nos estritos e justos limites da lei, garantindo que o Conselho de Sentença julgue o réu pelos fatos como eles ocorreram e com a correta adequação típica, livre de excessos acusatórios”.

Histórico do caso

No último dia 19, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) apresentou alegações finais e pediu júri popular a João Augusto Borges, autor confesso do assassinato da esposa, Vanessa Eugênia Medeiros, e da filha Sophie Eugênia, em maio deste ano. O órgão requereu que o réu responda por duplo feminicídio, ocultação e destruição de cadáveres, com todas as qualificadoras previstas na denúncia.

Entre elas estão motivo torpe, meio cruel (asfixia), recurso que dificultou a defesa das vítimas e causas de aumento do feminicídio — violência doméstica, crime praticado contra menor de 14 anos e na presença de descendente.

Durante audiência em agosto, João confessou novamente os crimes. Relatou que matou Vanessa após um acesso de raiva, durante uma discussão em que a companheira o teria agredido com um tapa. Em seguida, estrangulou a filha Sophie. Depois, ocultou os corpos, ateou fogo na mata do Indubrasil e foi trabalhar normalmente no dia seguinte.

As investigações revelaram que o acusado planejava o crime, motivado por desentendimentos no relacionamento e pelo temor de ter que pagar pensão alimentícia em caso de separação. Ele chegou a declarar à polícia que, após queimar os corpos, voltou para casa e dormiu “bem, como não dormia há tempos”, por acreditar ter se livrado de um problema.

O casal se conheceu por aplicativo de relacionamentos e estava junto havia dois anos. Familiares relataram que a relação era marcada por brigas e reconciliações. Para o Ministério Público, os elementos comprovam que João agiu de forma premeditada, fria e com extrema crueldade, devendo ser levado a júri popular.

Neste momento, cabe ao juíz analisar as alegações da defesa e se pronunciar sobre. Após isso, o réu poderá recorrer das alegações do magistrado, que posteriormente deve marcar o julgamento de João via Tribunal do Juri. 

Trânsito

Obrigatoriedade da autoescola para tirar a CNH será decidida por consulta pública

O Ministério dos Transportes publica, nesta quinta-feira (2), uma pesquisa para saber o que as pessoas pensam sobre o valor de tirar a habilitação em um Centro de Formação de Condutores

01/10/2025 16h00

Crédito: Governo do Estado

Continue Lendo...

O Ministério dos Transportes inicia, a partir desta quinta-feira (2), uma consulta pública para realizar um levantamento em que a população será ouvida sobre a possibilidade do fim da obrigatoriedade das aulas em autoescola na emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O aval foi dado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, segundo confirmou o ministro dos Transportes, Renan Filho, em entrevista à Folha de S.Paulo.

A ideia do projeto é garantir que a população tenha acesso a uma CNH mais barata, oferecendo a opção de escolher se prefere tirar a habilitação em um Centro de Formação de Condutores (CFC) ou diretamente com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) de cada estado.

Entre as propostas, estão as aulas a distância (EAD), que o aluno pode assistir de casa. Caso a pessoa nunca tenha tido experiência de dirigir um veículo, poderá contratar um instrutor autônomo, o que flexibiliza o processo.

"A obrigatoriedade da autoescola criou um sistema excludente e as pessoas dirigem sem carteira, o que é o pior dos mundos. E o presidente Lula está tomando uma decisão importante, porque o que o Brasil tem é exclusão", afirmou o ministro à Folha de S.Paulo.

Com a sinalização positiva do presidente, o próximo passo será a realização de uma audiência pública pelo Ministério dos Transportes, enquanto a consulta com a população terá a duração de 30 dias. Com isso, a pasta pretende colher ideias que possam auxiliar no processo e entender se, na ponta, o valor da primeira habilitação pesa no bolso no modelo atual.

Em levantamento feito pelo Ministério dos Transportes, o custo médio para obter a CNH é de R$ 3.216. Desse valor, 77% - ou R$ 2.469 - são gastos com a autoescola, e o restante serve para pagar as taxas do Detran.

Valor da CNH em Mato Grosso do Sul

Após a divulgação da pesquisa, o Estado ficou m segundo lugar no ranking com o preço da primeira habilitação entre os mais caros do país. 

Segundo o Sindicato dos Centros de Formação de Condutores do Estado (SindCFCMS) afirmou que o valor não condiz com a realidade. 

O presidente do SindCFCMS, Henrique José Fernandes, relatou à reportagem do Correio do Estado que está em Brasília (DF), junto a outros representantes da categoria, participando de reuniões com deputados federais para alinhar apoio em torno da importância do Centro de Formação de Condutores (CFCs).

Para o presidente do sindicato, a proposta que retira a obrigatoriedade de aulas em autoescolas, apresentada pelo ministro de Estado dos Transportes, Renan Filho, tem objetivo eleitoreiro, com a finalidade de ganhar votos.

“Em relação a esses valores, eu não sei de onde eles tiraram isso, a nível nacional até. Com exceção do Rio Grande do Sul, acho que eles se baseiam nesse estado e vieram fazendo a média das outras unidades da federação, porque esses valores não existem”, afirmou Henrique.

A pesquisa Perfil do Condutor Brasileiro, do Instituto Nexus, apontou que a média da primeira CNH no Estado é de R$ 4.477,95, o que coloca MS com o segundo maior valor do país, perdendo apenas para o Rio Grande do Sul, que lidera o ranking com R$ 4.951,35.

No entanto, Henrique foi enfático ao afirmar que os valores não condizem com o que é cobrado no Estado, onde, segundo ele, a média da primeira habilitação é de R$ 1.600,00 na parte que cabe à autoescola.

“Qual é a parte da autoescola? São as aulas teóricas que a gente administra e as aulas práticas. O restante do valor fica por conta das taxas do Detran, que envolvem o exame médico e o psicológico”, pontuou o presidente do SindCFCMS.

Em contato com o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), a reportagem levantou que as taxas mencionadas para a primeira habilitação (categorias A e B) ficam em R$ 818,77, valor correspondente à UFERMS de agosto de 2025.

Questionando o valor apontado pela pesquisa, o presidente do SindCFCMS afirmou que, mesmo somando o preço cobrado pela autoescola às taxas do Detran-MS, a média da primeira habilitação no Estado fica em torno de R$ 2.500,00.

“Tem cidade que é um pouco mais cara? Tem, porque a gasolina é mais cara, é longe, a despesa é maior. Então, assim, não existe esse valor de quatro mil. Não sei de onde o ministério tirou isso, e essa entidade que fez a pesquisa, não sei como conseguiu chegar a esse número.”

Para Henrique, a proposta que flexibiliza o processo da CNH está brincando com vidas, tanto na questão da segurança no trânsito quanto no setor, que, no Estado, ele estima empregar aproximadamente 6 mil profissionais.

Além da reunião da categoria com os parlamentares, ele esteve nos gabinetes dos deputados Beto Pereira (PSDB-MS) e Vander Loubet (PT-MS) pedindo apoio para os profissionais do setor.

Proposta de baratear a CNH


O ministro de Estado dos Transportes, Renan Filho, apresentou uma proposta que está em estudo e pode reduzir em até 80% o custo da primeira habilitação para categorias A e B, retirando a obrigatoriedade de o candidato passar por um Centro de Formação de Condutores (CFC).

Segundo o ministro, o atual modelo burocratiza o processo e a proposta deixa o candidato livre para escolher se quer passar pela autoescola ou realizar os exames diretamente pelo Detran. Cabe ressaltar que a novidade não elimina alguns processos.

No novo modelo, o interessado em tirar a CNH pode ter aula particular com um instrutor cadastrado devidamente no Departamento Estadual de Trânsito (Detran), que pode trabalhar de forma autônoma ou lecionando para uma autoescola.

As provas teóricas e práticas continuam obrigatórias. A ideia é que as aulas teóricas sejam ministradas no modelo de Educação a Distância (EAD) e, após a preparação, o candidato será submetido à prova, conforme regulamento do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

O que muda?


A única alteração é que o candidato poderá escolher se deseja fazer o processo pelo Centro de Formação de Condutores. Caso opte por isso, terá acesso ao conteúdo teórico via EAD fornecido por empresas credenciadas ou pelo Conselho Nacional de Trânsito (Senatran).

