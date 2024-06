Preso em Campo Grande, Ronnie Lessa será transferido para Tremembé

DECRETO

Nesta quinta-feira (6), o governador Eduardo Riedel já havia feito o mesmo decreto para mais 4 concursos

Nesta sexta-feira (7) foi publicado no Diário Oficial de Mato Grosso do Sul, o decreto que dita a prorrogação do prazo de validade de mais dois concursos públicos. De autoria do governador do Estado, Eduardo Riedel (PSDB), o documento estende por mais dois anos a nomeação de candidatos aprovados, a contar do término da validade.

Desta vez, a prorrogação é referente ao Concurso Público de Provas e Títulos SAD/SEMAGRO/AGRAER/2022 para provimento nos cargos da carreira Gestão de Atividades de Desenvolvimento Agrário, do Quadro de Pessoal da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural de Mato Grosso do Sul (AGRAER), homologado em 30 de junho de 2022.

Alémdo Concurso Público de Provas e Títulos - SAD/SEDHAST/2022, para provimento de cargos da carreira de Gestão de Ações de Defesa do Consumidor, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos (SEAD), homologado também no dia 30 de junho de 2022

Na quinta-feira (6), o governador já havia feito o mesmo decreto para os concursos de:

Professor da Educação Básica

Gestão do Sistema Único de Saúde

Auditor do Estado

Fiscal Estadual Agropecuário - Área 2: Engenharia Agronômica, integrante da Carreira de Fiscalização e Defesa Sanitária do Quadro de Pessoal da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal de Mato Grosso do Sul (IAGRO)

As prorrogações permitem que as secretarias continuem a chamar conforme a lista de aprovados, sem necessidade e data prévia de um novo concurso. Confira todos os decretos abaixo: