Preso usa ferro para cavar parede de cela e levanta suspeita de fuga em MS

Estabelecimento Penal de Bataguassu, onde dano em parede de cela levantou suspeita de preparação para fuga. - Foto: Divulgação Agepen.

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Uma abertura encontrada na parede do banheiro de uma cela do Estabelecimento Penal de Bataguassu colocou a unidade em alerta e terminou com a transferência de detentos para Campo Grande. O dano teria sido provocado por um preso de 18 anos com um pedaço de ferro retirado da estrutura de um tanque usado pelos internos.

A alteração na parede foi identificada na manhã de segunda-feira (31), durante procedimentos realizados na troca de plantão na Cela 2 da Galeria A. Diante das características do dano, surgiu a suspeita de que a abertura pudesse estar sendo preparada para uma tentativa de fuga.

Segundo informações da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), o buraco não chegou a atravessar completamente a parede da unidade prisional.

Após a descoberta, a cela foi isolada e passou por uma revista. A direção do estabelecimento também iniciou uma averiguação para identificar como o dano havia sido provocado e se outros internos poderiam estar envolvidos.

Durante os procedimentos, um dos presos assumiu a responsabilidade pela abertura na parede. Ele estava recolhido na unidade por furto e deverá responder também pelo dano causado ao patrimônio público.

Os detentos teriam quebrado um tanque utilizado para lavar roupas dentro da própria cela e retirado um pedaço de ferro da estrutura. A peça teria sido usada para começar a escavar a parede do banheiro.

Transferência para Campo Grande

Como medida de segurança, o jovem que assumiu a autoria e os demais presos alojados na mesma cela foram retirados do Estabelecimento Penal de Bataguassu.

Na terça-feira (1º), o grupo foi transferido para a Penitenciária Estadual Masculina de Regime Fechado da Gameleira I, em Campo Grande.

O episódio também foi comunicado à Polícia Civil, que registrou o caso como dano qualificado contra o patrimônio público e deverá investigar as circunstâncias em que a estrutura da unidade prisional foi danificada.

A direção do presídio solicitou ainda a realização de perícia técnica na cela. O exame deverá apontar a extensão do dano, as características da abertura e fornecer elementos que ajudem a esclarecer qual seria a finalidade da escavação.

Suspeita de fuga será investigada

Embora a abertura não tenha atravessado a parede, a forma como o dano foi realizado levantou a hipótese de preparação para uma fuga. A suspeita, no entanto, ainda dependerá das diligências e do resultado da perícia para ser confirmada.

Além do preso que assumiu a autoria, deverão ser ouvidos os demais internos que estavam na cela e os policiais penais envolvidos no atendimento da ocorrência.

A investigação também deverá verificar se o jovem agiu sozinho ou se houve participação de outros detentos na quebra do tanque e na abertura da parede.

Com os depoimentos, a análise da cela e o laudo pericial, a Polícia Civil deverá esclarecer se o episódio se limitou ao dano à estrutura do presídio ou se fazia parte de uma tentativa de violação do perímetro de segurança para possibilitar uma fuga.