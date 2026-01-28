Preso por deixar homem cego se envolve em briga dentro de cela em Campo Grande

Um homem de 26 anos, identificado como Leandro Viana da Silva, preso por uma série de agressões violentas, incluindo um ataque que resultou na perda de visão de um homem, voltou a se envolver em confusão na tarde desta terça-feira (27), desta vez dentro da carceragem da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac/Cepol), em Campo Grande.
De acordo com boletim de ocorrência, por volta das 17h, agentes que estavam de plantão ouviram gritos vindos da carceragem e, ao verificarem a situação, encontraram dois custodiados em luta corporal dentro da cela. Os envolvidos trocavam socos e chutes, enquanto outros três presos que dividiam o espaço não participaram da briga.
Com apoio de outros investigadores, a situação foi contida e os dois detentos foram separados. Um deles foi transferido para outra unidade policial, enquanto o outro foi realocado para uma cela diferente. Ambos apresentavam lesões leves e relataram dores, acusando um ao outro pelo início da agressão. Os outros presos informaram que estavam dormindo e acordaram apenas com a confusão já em andamento.
Um dos envolvidos na briga é o mesmo homem preso em flagrante após ataques registrados no início da semana, na região do bairro Chácara Cachoeira. Na manhã de segunda-feira (26), ele agrediu de forma repentina um paciente que aguardava atendimento em frente ao Instituto da Visão de Mato Grosso do Sul. A vítima estava no local para acompanhamento de um transplante de córnea, procedimento pelo qual esperou cerca de dois anos e que havia devolvido sua visão.
O golpe atingiu diretamente o olho operado, provocando uma lesão grave. O paciente precisou passar por cirurgia de urgência e permanece internado. Laudo médico aponta dano permanente, com alta probabilidade de perda total da visão do olho atingido.
Horas depois, o mesmo suspeito voltou a atacar, desta vez uma mulher, também sem qualquer motivação aparente, na mesma região. Ele foi localizado e detido com apoio da Guarda Civil Metropolitana.
Levantamentos da Polícia Civil indicam que o homem já possui ao menos sete registros anteriores por crimes semelhantes, todos marcados por agressões repentinas. Ele segue preso e à disposição da Justiça.