Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Relatório

Presos provisórios lotam cadeias de MS e atingem superlotação de 1.500%

Relatório do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura revela que há mais de 2 mil presos sem condenação definitiva para apenas 277 vagas no Estado

Karina Varjão

Karina Varjão

20/01/2026 - 16h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A superlotação no sistema prisional de Mato Grosso do Sul é um dos principais problemas apontados em relatório do Mecanismo Nacional de Defesa e Combate à Tortura (MNPCT).

A partir de inspeções realizadas no ano de 2024 nos presídios de Mato Grosso do Sul, foi constatado que, para o grupo de provisórios, existem somente 277 vagas formais. No entanto, a lotação real é de 2.164 pessoas, um número 1.553% acima da capacidade real projetada. 

Os dados foram divulgados em relatório no final de 2025 após as visitas às unidades prisionais do Estado, incluindo a Penitenciária Estadual de Dourados, o Estabelecimento Penal Jair Ferreira de Carvalho, a Penitenciária Federal de Campo Grande e a Unidade Educacional de Internação (UNEI) Dom Bosco. 

De acordo com o levantamento, a situação dos presos provisórios é a mais crítica de todo o sistema carcerário sul-mato-grossense. Embora o colapso atinja também os regimes fechado e semi-aberto, o déficit de vagas para pessoas sem sentença definitiva é apontado como desproporcional e estrutural. 

No regime fechado, são 10.604 presos para 6.591 vagas, indicando uma superlotação de 61% acima do limite. Já no regime semiaberto, a lotação é de 2.905 pessoas para 1.068 vagas. 

O relatório destaca que a superlotação impacta diretamente o acesso a direitos básicos previstos na Lei de Execução Penal, como o acesso à saúde, alimentação adequada, banho de sol, assistência jurídica e separação por perfil, tendo sido encontrados problemas graves em todos os pontos listados.

Durante as inspeções, os agentes identificaram, entre outros problemas, celas insalubres, estruturas danificadas, calor excessivo, falta de ventilação, instalações sanitárias precárias, lixo e esgoto a céu aberto, presença de animais nocivos como escorpiões, alimentação insuficiente, entre outros. 

Omissão do Estado 

Outro ponto ressaltado pelo MNPCT é o agravamento das violações já apontadas em inspeções realizadas no ano de 2016, o que indica uma omissão do Estado perante as condições já apresentadas. 

Segundo o órgão, quase uma década após as primeiras recomendações, o Estado não apenas deixou de reverter os problemas estruturais, como passou a conviver com um aumento significativo da população carcerária sem ampliação proporcional da capacidade instalada. 

Dados do Sistema Nacional de Informações Penais (Sisdepen) indicam que a população carcerária de Mato Grosso do Sul cresceu 34% de 2016 a 2024, enquanto o número de vagas permaneceu praticamente estagnado, resultando em um déficit superior a 9 mil vagas. 

“A situação do sistema prisional sul-mato-grossense encontra-se à beira de um colapso total, com a omissão do poder público culminando em um agravamento drástico das condições após a pandemia de COVID-19. O período pós-pandêmico foi marcado não por reformas, mas pela implementação de restrições arbitrárias que intensificaram o isolamento e a desassistência, pelo descontrole do Estado em claro sinal da abdicação de seu dever de custódia, bem como, pela perpetuação de tratamentos cruéis, desumanos e degradantes. A gestão ilegal caracterizada pela ingerência de atores não estatais e pela delegação inadequada de funções públicas, agora com nuances ainda mais complexas no cenário pós-pandemia”, escreveu o Mecanismo Nacional em relatório. 

O Correio do Estado entrou em contato com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) para comentar os dados do relatório e as medidas adotadas para enfrentar as superlotações. Até o fechamento da matéria, ainda não havia tido retorno. O espaço segue aberto. 
 

JARDIM NOROESTE

Gestante vai parar na Santa Casa após ataque de pitbull em Campo Grande

Uma das testemunhas informou que este não é o primeiro episódio envolvendo o mesmo cachorro

20/01/2026 16h45

Compartilhar
O caso foi registrado na Depac-Cepol

O caso foi registrado na Depac-Cepol Gerson Oliveira/Correio do Estado

Continue Lendo...

Na noite de ontem (19), uma mulher, identificada como Evelyn Paula Gregório, de 25 anos,  sofreu ataque de um cão, da raça pitbull. A equipe da Polícia Militar se deslocou até a rua Dom João VI, no bairro Jardim Noroeste, onde populares relataram que a vítima caminhava pela via pública quando o animal partiu para cima.

De acordo com as testemunhas, a vítima, que está grávida, sofreu mordidas nas pernas e, após cair no chão, foi
atacada na região do abdômen. Segundo relatos colhidos no local, algumas pessoas tentaram socorrê-la, porém o animal encontrava-se agressivo. Após arremessarem objetos contra ele, a dona do cão, conseguiu segurá-lo, contê-lo e conduzi-lo até sua residência, onde o trancou no banheiro.

A guarnição prosseguiu a residência da proprietária do pitbull, onde a autora foi localizada. Ela afirmou que o cão permanece solto no terreno, sem qualquer tipo de proteção, cerca ou uso de focinheira. Ainda conforme seu
relato, o animal teria se soltado e atacado a vítima, e que tentou contê-lo, porém não teve forças suficientes para
fazê-lo.

Uma das testemunhas informou que este não é o primeiro episódio envolvendo o mesmo cachorro, já houve diversos registros de incidentes, e que os vizinhos já temiam um ataque por parte dele.

A vítima foi encaminhada por familiares até o Hospital da Santa Casa, tendo sido relatado que a mesma se queixava de fortes dores abdominais. Uma testemunha, ouvida pelo Correio do Estado, informou que apesar do susto, Evelyn se encontra bem.

Diante das circunstâncias, a dona do pitbull foi presa, sem o uso de algemas, uma vez que se apresentou colaborativa, sendo transportada à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Cepol.

Assine o Correio do Estado

 

Cidades

UFMS abre processo seletivo para pessoas com 60 anos ou mais

São mais de 100 cursos de graduação para idosos que concluíram o ensino médio, bem como para aqueles que realizaram o Enem ou o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos

20/01/2026 15h22

Compartilhar
Sede da UFMS em Campo Grande

Sede da UFMS em Campo Grande Marcelo Victor / Correio do Estado

Continue Lendo...

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em uma ação inédita, está com inscrições gratuitas abertas para pessoas com 60 anos ou mais. As inscrições começaram nesta segunda-feira (19) e contemplam 107 cursos de graduação.

Os interessados em participar do processo seletivo devem se candidatar on-line até o dia 13 de fevereiro. Confira o passo a passo para realizar a inscrição logo abaixo na matéria.

Para a reitora Camila Ítavo, a entrada de pessoas com 60 anos ou mais na graduação enriquece as experiências em sala de aula e reafirma o papel social da UFMS, além de oferecer mais autonomia aos acadêmicos dessa faixa etária.

“Para esse público, o acesso à graduação fortalece a autonomia, estimula a convivência e amplia as possibilidades de participação social por meio da educação. Ao mesmo tempo, a Universidade ganha em pluralidade, em troca de saberes e em formação humana. É um movimento de aprendizagem mútua, que beneficia a todos os envolvidos”, disse a reitora.

Quem pode participar?

Estão aptas a participar do processo seletivo pessoas com 60 anos ou mais que tenham concluído o ensino médio. O interessado deve realizar a inscrição por meio do link https://queroser.ufms.br/.
.

Como funciona o processo seletivo?

Segundo explicou o pró-reitor de Graduação, Cristiano Vieira, a seleção será dividida em dois grupos, com base nos resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ou do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), referentes aos anos de: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 ou 2025, bem como do Vestibular UFMS desses mesmos anos.

Também poderão participar os candidatos que apresentarem o histórico escolar do 3º ano do ensino médio, acompanhado do envio de uma carta de intenção, na qual deverão explicar os motivos pelos quais desejam ingressar na instituição.

Cabe ressaltar que candidatos que estejam ou que já tenham estado regularmente inscritos na Universidade Aberta à Pessoa Idosa (Unapi) da UFMS terão prioridade.

Confira o cronograma:

ATIVIDADES DATAS ENDEREÇO ELETRÔNICO
Período de Inscrições on-line 19/01/2026 a 13/02/2026 https://queroser.ufms.br/
Divulgação do Resultado preliminar dos candidatos 19/02/2026 https://ingresso.ufms.br/
Período de recurso administrativo 19/02/2026 a 20/02/2026 https://ingresso.ufms.br/
Divulgação do Resultado Final dos recursos administrativos 24/02/2026 https://ingresso.ufms.br/
Divulgação Resultado final dos candidatos 24/02/2026 https://ingresso.ufms.br/
Previsão de convocação para a matrícula (1ª convocação) 24/02/2026 https://ingresso.ufms.br/

Classificação

Os candidatos serão classificados em categorias, divididas entre o Grupo I e o Grupo II, conforme descrito abaixo:

  • Grupo I: candidatos que optarem pelo ingresso por meio do desempenho no Enem ou no Vestibular da UFMS, nos anos de 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 ou 2026.
  • Grupo II: candidatos que não passaram por processo seletivo e que ingressarão mediante apresentação do histórico escolar de conclusão do 3º ano do ensino médio e de uma redação, na forma de carta de intenção.

Também fazem parte do Grupo II os estudantes que estudaram e concluíram a Universidade Aberta à Pessoa Idosa da UFMS (UnAPI/UFMS).

Procedimentos para o Grupo I

Na página seguinte, o candidato deverá:

  • selecionar o tipo de ingresso, conforme o item 3 do edital;
  • selecionar o município, a unidade e o curso para o qual deseja concorrer, conforme o Anexo I do edital;
  • selecionar a respectiva modalidade de concorrência (reserva de vagas ou ampla concorrência); 

Anexar os documentos

(todos em formato PDF, com tamanho máximo de 10 MB):

  • documento oficial de identidade com foto (RG, CNH ou equivalente), frente e verso;
  • Cartão do Cadastro de Pessoa Física (CPF);
  • histórico escolar do ensino médio completo, contendo todas as páginas, de forma legível e sem rasuras, com assinatura e carimbo do servidor competente ou assinatura eletrônica passível de verificação;
  • número de inscrição do Enem ou do Vestibular UFMS e o respectivo ano de realização do processo seletivo; 
  • certificado de conclusão de atividade realizada na Universidade Aberta à Pessoa Idosa (UnAPI/UFMS), opcionalmente como critério de desempate.

Procedimentos para o Grupo II

  • selecionar o município, a unidade e o curso para o qual deseja concorrer, conforme o Anexo I do edital;
  • selecionar a respectiva modalidade de concorrência (reserva de vagas ou ampla concorrência); e
  • anexar os seguintes documentos (todos em formato PDF, com tamanho máximo de 10 MB):

Documentos exigidos:

  • documento oficial de identidade com foto (RG, CNH ou equivalente), frente e verso;
  • Cartão do Cadastro de Pessoa Física (CPF);
  • histórico escolar de conclusão do ensino médio completo, contendo todas as páginas, de forma legível e sem rasuras, com assinatura e carimbo do servidor competente ou assinatura eletrônica passível de verificação;
  • carta de intenção; 
  • certificado de conclusão de atividade realizada na Universidade Aberta à Pessoa Idosa (UnAPI/UFMS).
     

Saiba como se inscrever

O candidato deve acessar o portal https://queroser.ufms.br/ e informar um e-mail válido, por meio do qual terá acesso à Área do Candidato, onde deverá preencher o cadastro. A liberação da página, que funcionará como canal de informações, será confirmada por mensagem enviada ao e-mail cadastrado.

Com o cadastro realizado, o candidato deverá acessar novamente o endereço https://queroser.ufms.br/
 e efetuar o login com o CPF e a senha cadastrados.

CURSO MUNICÍPIO PERÍODO VAGAS
ADMINISTRAÇÃO AQUIDAUANA NOTURNO 1
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - LICENCIATURA AQUIDAUANA NOTURNO 1
GEOGRAFIA - BACHARELADO AQUIDAUANA NOTURNO 1
GEOGRAFIA - LICENCIATURA AQUIDAUANA NOTURNO 1
HISTÓRIA - LICENCIATURA AQUIDAUANA NOTURNO 1
LETRAS - PORTUGUÊS/ESPANHOL LICENCIATURA AQUIDAUANA NOTURNO 1
LETRAS - PORTUGUÊS/INGLÊS LICENCIATURA AQUIDAUANA NOTURNO 1
MATEMÁTICA - LICENCIATURA AQUIDAUANA NOTURNO 1
PEDAGOGIA - LICENCIATURA AQUIDAUANA NOTURNO 1
MEDICINA VETERINÁRIA CAMPO GRANDE Integral (M, V) 1
ZOOTECNIA CAMPO GRANDE Integral (M, V) 1
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO CAMPO GRANDE Integral (M, V) 1
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO CAMPO GRANDE Integral (M, V) 1
ENGENHARIA DE SOFTWARE CAMPO GRANDE Integral (V, N) 1
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO CAMPO GRANDE NOTURNO 1
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL CAMPO GRANDE Integral (M, V) 1
ARQUITETURA E URBANISMO CAMPO GRANDE Integral (M, V) 1
ENGENHARIA AMBIENTAL CAMPO GRANDE Integral (V, N) 1
ENGENHARIA CIVIL CAMPO GRANDE Integral (M, V) 1
ENGENHARIA CIVIL (*) CAMPO GRANDE Integral (V, N) 1
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO CAMPO GRANDE Integral (V, N) 1
ENGENHARIA ELÉTRICA CAMPO GRANDE Integral (M, V) 1
GEOGRAFIA - BACHARELADO CAMPO GRANDE N 1
MATEMÁTICA - BACHARELADO CAMPO GRANDE M 1
MATEMÁTICA - LICENCIATURA CAMPO GRANDE N 1
ENGENHARIA QUÍMICA CAMPO GRANDE Integral (M, V) 1
QUÍMICA - BACHARELADO EM QUÍMICA TECNOLÓGICA CAMPO GRANDE Integral (M, V) 1
QUÍMICA - LICENCIATURA CAMPO GRANDE N 1
ENGENHARIA FÍSICA CAMPO GRANDE Integral (M, V) 1
FÍSICA - BACHARELADO CAMPO GRANDE V 1
FÍSICA - LICENCIATURA CAMPO GRANDE N 1
ADMINISTRAÇÃO CAMPO GRANDE M 1
ADMINISTRAÇÃO CAMPO GRANDE N 1
CIÊNCIAS CONTÁBEIS CAMPO GRANDE N 1
CIÊNCIAS ECONÔMICAS CAMPO GRANDE M 1
PROCESSOS GERENCIAIS - TECNOLÓGICO CAMPO GRANDE N 1
TURISMO CAMPO GRANDE M 1
RELAÇÕES INTERNACIONAIS CAMPO GRANDE N 1
ENGENHARIA DE ALIMENTOS CAMPO GRANDE Integral (M, V) 1
FARMÁCIA CAMPO GRANDE Integral (M, V) 1
NUTRIÇÃO CAMPO GRANDE Integral (M, V) 1
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - BACHARELADO CAMPO GRANDE Integral (M, V) 1
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - LICENCIATURA CAMPO GRANDE Integral (M, V) 1
ENFERMAGEM CAMPO GRANDE Integral (M, V) 1
FISIOTERAPIA CAMPO GRANDE Integral (M, V) 1
ARTES VISUAIS - BACHARELADO CAMPO GRANDE Integral (M, V) 1
ARTES VISUAIS - LICENCIATURA CAMPO GRANDE Integral (M, V) 1
AUDIOVISUAL CAMPO GRANDE Integral (M, V) 1
JORNALISMO CAMPO GRANDE V 1
LETRAS - PORTUGUÊS/ESPANHOL - LICENCIATURA CAMPO GRANDE M 1
LETRAS - PORTUGUÊS/INGLÊS - LICENCIATURA CAMPO GRANDE M 1
MÚSICA - LICENCIATURA CAMPO GRANDE N 1
CIÊNCIAS SOCIAIS - BACHARELADO CAMPO GRANDE M 1
CIÊNCIAS SOCIAIS - LICENCIATURA CAMPO GRANDE N 1
FILOSOFIA - LICENCIATURA CAMPO GRANDE N 1
HISTÓRIA - LICENCIATURA CAMPO GRANDE N 1
HISTÓRIA - BACHARELADO CAMPO GRANDE N 1
PSICOLOGIA CAMPO GRANDE N 1
EDUCAÇÃO FÍSICA - BACHARELADO CAMPO GRANDE Integral (M, V) 1
EDUCAÇÃO FÍSICA - LICENCIATURA CAMPO GRANDE Integral (M, V) 1
PEDAGOGIA - LICENCIATURA CAMPO GRANDE Integral (M, V) 1
PEDAGOGIA - LICENCIATURA (*) CAMPO GRANDE Integral (M, V) 1
EDUCAÇÃO SOCIAL - TECNOLOGIA CAMPO GRANDE Integral (M, V) 1
ADMINISTRAÇÃO CORUMBÁ N 1
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - LICENCIATURA CORUMBÁ V 1
CIÊNCIAS CONTÁBEIS CORUMBÁ N 1
EDUCAÇÃO FÍSICA - LICENCIATURA CORUMBÁ Integral (M, V) 1
GEOGRAFIA - LICENCIATURA CORUMBÁ N 1
HISTÓRIA - LICENCIATURA CORUMBÁ N 1
MATEMÁTICA - LICENCIATURA CORUMBÁ Integral (V, N) 1
PEDAGOGIA - LICENCIATURA CORUMBÁ N 1
PSICOLOGIA CORUMBÁ Integral (V, N) 1
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO CORUMBÁ N 1
ENFERMAGEM COXIM Integral (M, V) 1
LETRAS - PORTUGUÊS - LICENCIATURA COXIM N 1
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO COXIM N 1
ADMINISTRAÇÃO CHAPADÃO DO SUL Integral (M, V) 1
AGRONOMIA CHAPADÃO DO SUL M 1
ENGENHARIA FLORESTAL CHAPADÃO DO SUL M 1
ADMINISTRAÇÃO NAVIRAÍ N 1
ARQUITETURA E URBANISMO NAVIRAÍ Integral (M, V) 1
PEDAGOGIA NAVIRAÍ N 1
PEDAGOGIA NAVIRAÍ N 1
ADMINISTRAÇÃO NOVA ANDRADINA N 1
CIÊNCIAS CONTÁBEIS NOVA ANDRADINA N 1
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO NOVA ANDRADINA N 1
HISTÓRIA - LICENCIATURA NOVA ANDRADINA N 1
ADMINISTRAÇÃO PARANAÍBA N  
MATEMÁTICA - LICENCIATURA PARANAÍBA N 1
PSICOLOGIA PARANAÍBA Integral (V, N 1
MEDICINA VETERINÁRIA PARANAÍBA Integral (M, V) 1
MATEMÁTICA - LICENCIATURA PONTA PORÃ N 1
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PONTA PORÃ N 1
ADMINISTRAÇÃO TRÊS LAGOAS N 1
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - BACHARELADO TRÊS LAGOAS Integral (M, V) 1
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - LICENCIATURA TRÊS LAGOAS Integral (M, V) 1
CIÊNCIAS CONTÁBEIS TRÊS LAGOAS Integral (M, V) 1
ENFERMAGEM TRÊS LAGOAS N 1
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO TRÊS LAGOAS Integral (M, V) 1
GEOGRAFIA - BACHARELADO TRÊS LAGOAS N 1
GEOGRAFIA - LICENCIATURA TRÊS LAGOAS N 1
HISTÓRIA - LICENCIATURA TRÊS LAGOAS N 1
LETRAS - PORTUGUÊS/ESPANHOL - LICENCIATURA TRÊS LAGOAS N 1
LETRAS - PORTUGUÊS/INGLÊS - LICENCIATURA TRÊS LAGOAS N 1
LETRAS - PORTUGUÊS/LITERATURA - LICENCIATURA TRÊS LAGOAS N 1
MATEMÁTICA - LICENCIATURA TRÊS LAGOAS N 1
PEDAGOGIA - LICENCIATURA TRÊS LAGOAS N 1
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO TRÊS LAGOAS N 1

 

Confira o edital


Sede da UFMS em Campo Grande

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

A energia do Tarô da semana entre 19 e 25 de janeiro. Oportunidades e atitudes com clareza.
Astrologia Correio B+

/ 2 dias

A energia do Tarô da semana entre 19 e 25 de janeiro. Oportunidades e atitudes com clareza.

2

Após alterações, veja o que mudou no carnê do IPTU
CAMPO GRANDE

/ 23 horas

Após alterações, veja o que mudou no carnê do IPTU

3

Governo estuda retomar escolas "emprestadas" às prefeituras
EDUCAÇÃO

/ 1 dia

Governo estuda retomar escolas "emprestadas" às prefeituras

4

Valor extra da contribuição previdenciária será devolvido a servidores de Campo Grande
Previdência

/ 1 dia

Valor extra da contribuição previdenciária será devolvido a servidores de Campo Grande

5

Resultado da Quina de hoje, concurso 6931, segunda-feira (19/01)
Loterias

/ 22 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6931, segunda-feira (19/01)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Novo slário mínimo 2026 impactos no INSS, contribuições e previdência
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 4 dias

Juliane Penteado: Novo slário mínimo 2026 impactos no INSS, contribuições e previdência
Produtividade fracionada
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Produtividade fracionada
Juliane Penteado: Autônomo, mesmo em férias não se esqueça da contribuição previdenciária em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 09/01/2026

Juliane Penteado: Autônomo, mesmo em férias não se esqueça da contribuição previdenciária em 2026
Leandro Provenzano: Saldo devedor no boleto da loteadora ou incorporadora?
Exclusivo para Assinantes

/ 08/01/2026

Leandro Provenzano: Saldo devedor no boleto da loteadora ou incorporadora?