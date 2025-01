Prestes a dar à luz, mulher inicia pena em casa em Campo Grande

Tráfico delivery

Entrega das substâncias ilegais era combinada pelo aplicativo de mensagens e realizada em modelo 'delivery'

O Batalhão de Choque da Polícia Militar interceptou uma quadrilha especializada em tráfico de drogas por aplicativo de mensagens em Campo Grande, na madrugada desta quarta-feira (8). Os criminosos divulgavam mídias das substâncias e combinavam as entregas pelo WhatsApp. Os envios eram realizados no modelo "delivery".

A ocorrência começou após uma denúncia anônima, de que existia uma boca de fumo em atividade em uma casa no bairro São Francisco. Após receberem a informação, os agentes se deslocaram no endereço.

Ao chegarem no local, a equipe policial constatou uma grande movimentação de carros, incluindo motocicletas de empresas de entrega. Os policiais então decidiram abordar o condutor de um carro, que estava deixando o local.

Com ele, foi encontrada uma porção de haxixe ao lado do banco do motorista, além de R$ 941 em espécie. Questionado sobre o dinheiro e a droga, o suspeito admitiu ser o proprietário da substância e revelou aos agentes que havia ainda mais entorpecentes dentro da residência, que seria de seu conhecido.

Segundo informações da Polícia Civil, o suspeito enviou imagens de drogas para seu conhecido publicar no status do WhatsApp para divulgar e revender. No aparelho, os policiais encontraram ainda diversas mensagens com pedidos de entrega.

Diante disso, a equipe policial foi até o endereço citado, onde abordou o conhecido do condutor e um terceiro suspeito. Durante a abordagem, os agentes encontraram mais duas porções de maconha e R$ 210 em espécie. Interrogado, o terceiro indivíduo confessou aos policiais que frequentemente comprava drogas no local para revender.

O conhecido do primeiro suspeito, também confessou que realiza o tráfico de drogas. Ele explicou ainda que vende os entorpecentes no formato ‘delivery’, e utiliza as postagens no status do WhatsApp para divulgar suas substâncias e atrair clientes.

No endereço, o Choque também apreendeu 160 gramas de substâncias não identificadas, 4,5 litros de "loló", cocaína, ecstasy e maconha. Todos os três criminosos foram presos em flagrante e levados à delegacia.

