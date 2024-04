Previsão de chuvas intensas em grande parte de MS para este domingo, alerta Cemtec e Inmet

Encerrando a semana com um cenário climático variado, o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) prevê um domingo ensolarado, seguido por aumento de nebulosidade e possibilidade de chuvas de intensidade fraca a moderada em grande parte de Mato Grosso do Sul. O órgão também alerta para a possibilidade de chuvas mais intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Essas instabilidades atmosféricas são atribuídas à atuação de uma área de baixa pressão sobre o Paraguai, combinada com o calor e a umidade da região. Além disso, a formação de nuvens e precipitações é favorecida pela presença de uma frente fria oceânica, juntamente com o deslocamento de cavados.

Em relação às temperaturas, Campo Grande terá mínima prevista de 22°C e máxima de 29°C neste domingo. Em Dourados, espera-se uma variação semelhante, com mínima próxima à capital e máxima de 30°C. Na região Sul-Fronteira, Ponta Porã oscilará entre 21°C e 27°C, enquanto Iguatemi e Anaurilândia começarão o dia com 23°C, alcançando máximas de 29°C e 30°C, respectivamente.

No Bolsão, Paranaíba iniciará com 23°C e chegará a 30°C durante o dia; já em Três Lagoas, a mínima será de 24°C, com máxima de 30°C. No norte do Estado, Coxim registrará 23°C pela manhã e 30°C nos momentos mais quentes do dia.

Corumbá, no Pantanal, terá temperaturas entre 25°C e 30°C; Aquidauana começará com 23°C e alcançará 31°C. Porto Murtinho, na região Sudoeste, iniciará com 23°C e chegará a 28°C.

Inmet Alerta para chuvas intensas em parte do Centro-Oeste

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu neste sábado (13) três alertas de chuvas intensas para o fim de semana em diversas partes do país.

As previsões indicam acumulações de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou entre 50 e 100 milímetros por dia, com ventos alcançando de 60 a 100 quilômetros por hora. Essas condições apresentam riscos como interrupções no fornecimento de energia elétrica, quedas de galhos de árvores, alagamentos e raios.

Os alertas abrangem áreas do centro-sul e centro-norte de Mato Grosso do Sul, leste de Rondônia, sudeste e sudoeste de Mato Grosso, norte e nordeste de Mato Grosso, além de outras regiões.

Em caso de rajadas de vento, o Inmet orienta que as pessoas não se abriguem debaixo de árvores por conta do risco de queda e descargas elétricas. Outras recomendações incluem evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, além da desativação dos aparelhos elétricos sempre que possível.

Para mais informações sobre os alertas emitidos pelo Inmet, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros (telefone 193).

