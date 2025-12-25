Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Cidades

Natal em MS fica entre onda de calor e pancadas de chuva

Tempo apresenta características típicas de verão

Mariana Piell

Mariana Piell

25/12/2025 - 08h00
Assim como a véspera, o Natal em Mato Grosso do Sul promete ser extremamente quente nesta quinta-feira (25). A previsão indica onda calor em parte do estado somada a pancadas de chuva em todo o território.

Onda de calor

A onda de calor, prevista pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), irá atingir a região leste do estado, em especial os municípios de Água Clara, Anaurilândia, Aparecida do Taboado, Bataguassu, Batayporã, Brasilândia, Cassilândia, Chapadão do Sul, Inocência, Paranaíba, Santa Rita do Pardo, Selvíria e Três Lagoas.

Pancadas de chuva

O Centro de Monitoramento do Tempo e Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), destacou o padrão típico de verão na previsão, caracterizado por calor, elevada umidade e condições para a ocorrência de pancadas de chuvas mais frequentes.

Conforme a previsão, a manhã inicia com sol e variação de nebulosidade. A partir da tarde e ao longo da noite, aumentam as condições para a ocorrência de pancadas de chuva, favorecidas pelo aquecimento diurno, pela alta umidade e pela atuação de áreas de baixa pressão atmosférica.

Em pontos isolados do estado, podem ocorrer chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Os ventos sopram predominantemente do quadrante norte, favorecendo o transporte de ar quente e úmido, o que intensifica a sensação de abafamento. As velocidades variam entre 30 km/h e 50 km/h, com possibilidade de rajadas pontuais superiores a 50 km/h.

Confira abaixo a previsão do tempo para cada região do estado: 

  • Para Campo Grande, estão previstas temperatura mínima de 23°C e máxima de 33°C. Pode chover.
  • A região do Pantanal deve registrar temperaturas entre 24°C e 36°C. Deve chover. 
  • Em Porto Murtinho é esperada a mínima de 25°C e a máxima de 36°C. Chove.
  • O Norte do estado deve registrar temperatura mínima de 22°C e máxima de 35°C. Pode chover.
  • As cidades da região do Bolsão, no leste do estado, terão temperaturas entre 24°C e 38°C. Pode haver pancadas de chuva. 
  • Anaurilândia terá mínima de 22°C e máxima de 36°C. Há previsão de chuva.
  • A região da Grande Dourados deve registrar mínima de 22°C e máxima de 34°C. Chove.
  • Estão previstas para Ponta Porã temperaturas entre 21°C e 32°C. 
  • Já a região de Iguatemi terá temperatura mínima de 23°C e máxima de 34°C. Deve chover.

SEGUNDO RAMAL

Após 15 anos, ferrovia de gigante da celulose deve sair do papel

BNDES anunciou a liberação de R$ 1,050 bilhão para construção de 89 quilômetros de ferrovia ligando a Eldorado à Ferronorte

25/12/2025 09h55

Instalada em Três Lagoas, a Eldorado produz em torno de 1,8 milhão de teneladas por ano e a meta é despachar tudo por ferrovia

Anunciada faz 15 anos, a ferrovia de 89 quilômetros ligando a fábrica de celulose Eldorado, em Três Lagoas, à Ferronorte, em Aparecida do Taboado, deu um passo fundamental nesta semana. É que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou na terça-feira (23) e reafirmou nesta quarta-feira (24) a liberação de R$ 1,05 bilhão para a Eldorado Brasil Celulose S.A. construir uma nova ferrovia para escoamento de celulose. 

Durante as obras, a estimativa do BNDES é de geração de mais de 3 mil empregos diretos e indiretos. Conforme explicação da instituição, "o apoio do Banco se dá por meio da subscrição de R$ 1 bilhão em debêntures de infraestrutura, com emissão coordenada pela própria instituição, e mais o financiamento de R$ 50 milhões por meio da linha Finem". 

“O BNDES mais uma vez é pioneiro no desenvolvimento do mercado de capitais, sendo o primeiro a estruturar uma debênture de infraestrutura nova. O projeto apoiado vai reduzir os custos logísticos e aumentar a competitividade da celulose brasileira, num setor em que o país é um dos maiores produtores do mundo, com cerca de 24,3 milhões de toneladas ano, atrás apenas dos Estados Unidos e da China", afirmou Aloizio Mercadante, presidente do BNDES.

"A ferrovia também é um modo de transporte mais sustentável, alinhada à política de transição para uma economia mais verde do governo do presidente Lula. Hoje, o transporte por meio rodoviário utiliza 50 mil caminhões por ano. Com a ferrovia, estimativa é reduzir em 87,3% as emissões CO2 por ano, cerca de 105,3 mil toneladas”,  estimou Mercadante. 

Ativada em 2012, a Eldorado produz em torno de R$ 1,8 milhão de toneladas de celulose por ano. Porém, os proprietários da indústria, os irmãos Joesley e Wesley Batista, da holding J&F, prometem instalar uma segunda unidade e duplicar a capacidade de produção. 

Atualmente, toda a produção é levada por caminhão até Aparecida do Taboado e de lá segue de trem até o porto de Santos, onde a Eldorado ativou em 2023 um terminal exclusivo para a exportação de sua produção. 

SONHO ANTIGO

Em julho de 2023, quando da inauguração deste terminal, Joesley Batista afirmou que “ter um terminal no Porto de Santos conectado com a fábrica era um sonho desde quando a gente iniciou o projeto da Eldorado, em 2010. Fomos construindo um maciço florestal, a fábrica e a parte logística. E agora fica faltando só uma linha ferroviária de 90 quilômetros, que deve iniciar as obras daqui um ano, e vai conectar 100% a fábrica ao porto”. 

Conforme essa previsão, a construção da ferrovia deveria ter começado há um ano e meio. A Eldorado já tem desde 2022 as autorizações da ANTT para construção do ramal e desde 2024 a licença para desapropriação e indenização de 700 hectares de terras nas quais os trilhos serão instalados. 

Agora, ao buscar apoio do BNDES, a empresa está indicando que finalmente vai executar o projeto. O montante liberado pelo banco estatal, porém, será insuficiente para implantação dos quase 90 quilômetros. 

Em Inocência, a chilena Arauco anunciou investimento da ordem de R$ 1 bilhão para construção de um ramal ferroviário de 47 quilômetros ligando a futura fábrica à Ferronorte. As obras começaram no final de novembro e devem se estender por quase dois anos. 

Isso equivale a quase de R$ 22 milhões por quilômetro. Então, seguindo este parâmetro, os 90 quilômetros que a Eldorado pretende implantar demandarão em torno de R$ 1,9 bilhão. 

Além disso, a chilena Arauco anunciou investimento de mais R$ 1,4 bilhão para aquisição de 23 locomotivas e aproximadamente 750 vagões, incluindo reservas, para formar sete comboios de 100 vagões cada.

 A previsão é de que diariamente saia um comboio com cem vagões da fábrica de Inocência rumo ao porto de Santos depois da ativação da fábrica, prevista para o final de 2027. 

A Arauco terá capacidade para 3,5 milhões de toneladas por ano. Caso tire do papel a promessa de duplicar a produção, a Eldorado terá capacidade semelhante e terá de fazer investimento idêntico ao da Arauco para aquisição de locomotivas e vagões. 

No final de novembro os responsáveis pelo setor florestal da Eldorado chegaram a anunciar que a partir de 2026 a empresa elevaria a área anual de plantio de eucaliptos da casa dos 25 mil hectares para até 50 mil hectares, o que seriam os primeiros passos para a instalação da segunda unidade. 

Na semana passada, porém, o diretor da área florestal informou que este aumento na área plantada foi adiada. A alegação é de que a empresa já conta com um excedente da ordem de 100 mil hectares de eucaliptos para abastecer esta segunda unidade nos primeiros anos de funcionamento, caso o projeto saia do papel. 

Paralisação

Pilotos e comissários podem entrar em greve a partir de 1º de janeiro

Categoria vai votar proposta salarial para decidir sobre paralisação

24/12/2025 21h00

Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil

Os aeronautas – pilotos, copilotos, comissários e demais empregados que trabalham a bordo das aeronaves de voos regulares comerciais – poderão entrar em greve nacional a partir de 1º de janeiro. A decisão, no entanto, ainda depende do resultado de duas assembleias da categoria.

De acordo com o Sindicato Nacional dos Aeronautas (SNA), uma nova proposta salarial – apresentada nesta terça-feira (23) em audiência no Tribunal Superior do Trabalho (TST) – será avaliada em assembleia online, com votação entre os dias 26 e 28. Caso seja recusada, está marcada uma nova assembleia, presencial, na capital paulista, no dia 29, a qual poderá deflagrar a paralisação a partir do primeiro dia de 2026.

De acordo com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), a nova proposta foi construída “em conjunto” pelas partes, com ganho real de 0,5% e recomposição da inflação calculada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), o que resultaria em aumento salarial de 4,68%. A proposta prevê também reajuste do vale-alimentação em 8% e demais itens.

“Se essa proposta for rejeitada, será mantida a assembleia [do dia 29] para que a greve ocorra já no dia primeiro de janeiro. É importante essa ressalva, para que a categoria entenda: nós estamos prontos para greve. Nós estamos organizados, teremos todos os esclarecimentos na assembleia do dia 29. Mas nós fomos chamados para uma nova negociação [no TST, nesta terça-feira], viemos de muito boa fé e temos uma nova proposta para deliberar com a categoria”, disse o presidente do SNA, Tiago Rosa, em transmissão ao vivo com a categoria, no início da noite desta terça-feira (23).

O Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias (Snea) foi procurado, mas ainda não se manifestou.

