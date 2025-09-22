PRF apreende 350 mil maços de cigarro, cocaína e celulares contrabandeados

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Durante o final de semana, as estradas de Mato Grosso do Sul tiveram forte fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A corporação intensificou seus trabalhos e apreendeu drogas, cigarros e celulares contrabandeados.

No sábado (20), a PRF prendeu um homem que transportava 21 Kg de cocaína, em Bataguassu. Os policiais abordaram o veículo Volkswagen Saveiro, no km 18 da BR-267. Os agentes desconfiaram de respostas contraditórias dadas pelo condutor sobre o motivo e destino da viagem e, após fiscalização no carro, localizaram diversos invólucros com droga.

O homem negou saber da existência da droga, alegando que havia sido contratado por um desconhecido, em Ponta Porã, para realizar um transporte até Presidente Epitácio (SP).

Já no domingo (21), 290 celulares foram apreendidos em Rio Brilhante. Durante fiscalizações na BR-163, foi abordado um Volkswagen Virtus. O motorista confessou que iria levar a mercadoria do Paraguai até o interior de São Paulo. Ele foi preso e encaminhado à Polícia Federal, juntamente com os celulares apreendidos.

Também durante o domingo, a PRF apreendeu 350 mil maços de cigarros, em Inocência. A mercadoria, de origem estrangeira, era transportada em um caminhão Mercedez Benz Actros. Em um primeiro momento, o motorista disse que transportava minério de ferro de Corumbá até São Paulo.

Durante fiscalização no compartimento de carga, os policiais encontraram as caixas de cigarros contrabandeados. O homem confessou ter recebido a mercadoria em Campo Grande e que a levaria até São Paulo. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal em Três Lagoas.