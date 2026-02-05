Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

TRÁFICO

PRF apreende BMW com 130 quilos de cocaína em rodovia de MS

Também houve apreensão de mais de uma tonelada de maconha e cigarros contrabandeados em Campo Grande e no interior

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

05/02/2026 - 18h31
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 130 quilos de pasta base de cocaína escondidos em uma BMW X6, nesta quinta-feira (5), em Bataguassu.

Conforme a PRF, o veículo foi abordado durante fiscalização de rotina e, durante a abordagem, os policiais desconfiaram do nervosismo do motorista e da passageira.

Diante da situação suspeita, foi realizada uma vistoria no veículo, onde foram encontrados vários tabletes da pasta base de cocaína em um compartimento oculto da BMW.

Após o flagrante, o motorista informou aos policiais que pegou a droga em Corumbá e levaria até Presidente Prudente, não sendo informado quanto ele receberia pelo transporte.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal em Três Lagoas, para onde também foram levados a droga apreendida e o casal, que deve responder por tráfico de drogas.

Cigarros e maconha

Mais de uma tonelada de maconha foi apreendida em Campo GrandeMais de uma tonelada de maconha foi apreendida em Campo Grande (Foto: Divulgação / PRF)

Também nesta quinta-feira, a PRF apreendeu 1 tonelada de maconha e cigarros contrabandeados em rodovias federais de Mato Grosso do Sul.

A maconha foi apreendida na BR-262, em Campo Grande. Durante fiscalizações, os policiais abordaram um Chevrolet Onix e o motorista confessou que transportava a droga de Ponta Porã para a Capital.

Foram apreendidos, no total, 1.066 quilos de maconha e 10 quilos de haxixe no veículo.

O condutor foi preso e encaminhado à Polícia Civil em Campo Grande, juntamente com a droga e o veículo, que possuía registro de apropriação indébita desde julho de 2025.

Já os cigarros eram transportados em um Corsa, abordado na BR-163, em Rio Brilhante.

O motorista desobedeceu ordem de parada, mas desistiu da fuga pouco depois e foi abordado. Ele declarou que transportava cigarros de Dourados até Presidente Prudente (SP).

Dentro do carro estavam 12,5 mil maços contrabandeados. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal em Dourados.

Cigarros contrabandeados foram apreendidos em Rio BrilhanteCigarros contrabandeados foram apreendidos em Rio Brilhante

Área de descanso

Vereadora é denunciada por funcionários após invadir UPA em Dourados

Documento foi registrado na manhã desta quinta-feira

05/02/2026 18h00

Foto: Divulgação

Um grupo de profissionais de saúde da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Afrânio Martins, de Dourados, protocolou uma denúncia coletiva na Câmara Municipal de Dourados contra a vereadora Isa Marcondes (REP).

O documento, registrado na manhã de 5 de fevereiro de 2026, acusa a parlamentar de invadir a área de repouso dos servidores e gravar imagens sem autorização, configurando assédio e violação de privacidade.

Segundo a denúncia, o episódio ocorreu no dia 31 de janeiro de 2026. Os servidores relatam que a vereadora entrou indevidamente no espaço restrito e exclusivo para o descanso dos trabalhadores, interrompendo o repouso regulamentar da equipe. Além da invasão, Isa Marcondes teria filmado os profissionais em seu momento de pausa, expondo-os de forma constrangedora.

O documento desmonta a narrativa de "negligência" que costuma acompanhar esse tipo de vídeo em redes sociais. Os profissionais esclarecem que o serviço na UPA funciona em regime de revezamento. Ou seja: enquanto um grupo descansa (direito garantido pela legislação trabalhista), a outra parte da equipe mantém o atendimento normal à população, sem prejuízo ao fluxo assistencial.

A representação, assinada por dezenas de servidores , exige uma apuração rigorosa dos fatos e a adoção de medidas administrativas e civis para "prevenir a repetição de condutas semelhantes".

Eles classificam a conduta como "violação à dignidade do trabalhador" e pedem a apuração rigorosa dos fatos nas esferas administrativa, civil e legal, visando resguardar seus direitos trabalhistas e de imagem.

O documento foi recebido pelo protocolo da Câmara Municipal de Dourados nesta quinta-feira. Resta saber se a Casa de Leis vai investigar a conduta da vereadora ou se o episódio será tratado apenas como mais um capítulo do "show" político nas redes sociais.

Cidades

Apenas 10% dos candidatos inscritos no Enem em MS foram aprovados no Sisu 2026

O curso com maior concorrência no Estado foi o bacharelado em Medicina da UFMS de Três Lagoas, de 90 candidatos por vaga

05/02/2026 17h45

Em MS, mais de 61 mil candidatos se inscreveram para o Enem 2026

Em MS, mais de 61 mil candidatos se inscreveram para o Enem 2026 Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Dos 61.752 candidatos inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em Mato Grosso do Sul, 6.365 foram aprovados na chamada regular do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026. 

De acordo com os levantamentos do Ministério da Educação (MEC), os aprovados representam uma fatia de 10,3% dos candidatos a vagas nas universidades públicas. 

Entre as opções de curso, o Bacharelado em Medicina na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) foi o mais concorrido, com 1.084 inscritos e 12 aprovados, no campus de Três Lagoas. Isso corresponde a uma concorrência de 90 candidatos por vaga. 

Em seguida, o curso de Medicina Veterinária no campus Campo Grande da UFMS teve 879 inscritos para 10 aprovados, ou seja, aproximadamente 88 candidatos por vaga. 

Em terceiro lugar, o curso de Medicina oferecido pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) em Campo Grande teve 1.975 candidatos para 23 aprovados (85 candidatos por vaga). 

Na sequência aparecem os cursos de Fisioterapia da UFMS Campo Grande, com 645 inscritos e 8 aprovados; Medicina da UFMS em Campo Grande, com 1.256 candidatos e 16 aprovados; Direito da UFMS Campo Grande, com 855 inscritos e 12 aprovados; Psicologia da UFMS Campo Grande, com 700 candidatos e 10 aprovados; Medicina da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), com 2.593 inscrições e 40 aprovações; Enfermagem na UFMS Campo Grande, com 619 inscritos e 10 aprovados; e Administração da UFMS Campo Grande, com 713 candidatos e 12 aprovados. 

No total, 160 candidatos foram aprovados em cursos presenciais de licenciatura em Mato Grosso do Sul, o que possibilita o aluno a receber bolsas do Pé-de-Meia Licenciaturas. 

O programa possibilita um pagamento mensal para estudantes de licenciatura que obtiverem nota média igual ou superior a 650 pontos no Enem. O incentivo financeiro é de R$ 1.050, sendo R$ 700 com saque imediato e R$ 350 como poupança, com saque após o ingresso em uma rede pública de ensino em até cinco anos. 

Nacional

Em todo o Brasil, o processo seletivo do Sisu 2026 teve 271.789 candidatos aprovados pela ampla concorrência, 124.064 na modalidade de cotas e 18.339 por meio de ações promovidas pelas próprias instituições de ensino superior. 

O número revela que 99,14% das mais de 274 mil vagas ofertadas foram preenchidas na chamada regular do Exame. Segundo a Secretaria de Comunicação Social, 136 nstituições públicas de educação superior participaram desta edição, o maior número já registrado.

Ao todo, o Sisu recebeu mais de 1,8 milhão de inscrições de candidatos, concorrendo a mais de 274 mil vagas para 7,3 mil cursos disponíveis em 587 municípios. Em relação ao número de inscritos de 2025, o número cresceu 39%. 
 

