Cidades

APREENSÃO

PRF apreende nove toneladas de agrotóxicos na BR-163

O motorista disse ter sido contratado para levar a mercadoria de Mundo Novo até Primavera do Leste, em Mato Grosso 

João Pedro Flores

11/10/2025 - 08h05
Durante fiscalizações na BR-163, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu nove toneladas de agrotóxicos de origem estrangeira, nesta sexta-feira (10), em Eldorado. 

Os policiais abordaram um caminhão e solicitaram os documentos da viagem. O motorista disse que não possuía documentos fiscais da carga transportada. 

Após vistoria, os policiais descobriram que o homem transportava grande quantidade de agrotóxicos de origem estrangeira. O condutor disse ter sido contratado para levar a mercadoria de Mundo Novo até Primavera do Leste, em Mato Grosso. 

O homem foi preso e encaminhado à Polícia Federal em Naviraí, o caminhão com a carga foi entregue para a Receita Federal em Mundo Novo.

ÁGUAS TURVAS

Prefeito de Bonito exonera secretário e diretora presos por fraudes em licitações

"Beto Caveira" e Luciane Cintia Pazzete foram alvos da Operação Águas Turvas

10/10/2025 20h07

Operação Águas Turvas apura os crimes de organização criminosa, fraude em licitações, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, dentre outros delitos

Operação Águas Turvas apura os crimes de organização criminosa, fraude em licitações, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, dentre outros delitos Divulgação/MPMS

O prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues, exonerou Edilberto Cruz Gonçalves, o "Beto Caveira", do cargo de secretário de Administração e Finanças, e Luciane Cintia Pazzete, do cargo em comissão de diretora do Departamento de Licitação. 

Ambos foram presos durante a operação Águas Turvas, que investigava fraudes em licitações públicas na cidade turística. As exonerações foram formalizadas e serão publicadas no Diário Oficial dos Municípios na próxima segunda-feira (13).

Por meio de nota oficial, a Prefeitura de Bonito também informou que suspendeu temporariamente os contratos investigados por irregularidades em processos licitatórios. 

Investigação

A investigação, comandada pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), por meio de investigação do Grupo Especial de Combate à Corrupção (Gecoc), em apoio à 1ª Promotoria de Justiça de Bonito, aponta que as fraudes estariam acontecendo desde 2021.

A “Operação Águas Turvas” atuou com base em decisão judicial proferida no bojo de procedimento que apura os crimes de organização criminosa, fraude em licitações, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, dentre outros delitos correlatos.

A investigação constatou a existência de uma organização criminosa que atua fraudando, sistematicamente, licitações de obras e serviços de engenharia no Município de Bonito, desde 2021. 

De acordo com o MPMS, "o papel dos agentes públicos, em conluio com os empresários, consistia em fornecer informações privilegiadas e organizar a fraude procedimental, com vistas ao sucesso do grupo criminoso, em contrapartida ao constante recebimento de vantagens indevidas. O valor dos contratos apurados até o momento atinge o valor de R$ 4.397.966,86".

Presos

Na terça-feira (7), Edilberto Cruz Gonçalves, até então secretário municipal de Administração e Finanças de Bonito, teve a prisão preventiva decretada, suspeito de liderar o esquema de corrupção e fraudes em licitações no município.

Também foram presos o arquiteto e urbanista Carlos Henrique Sanches Corrêa, 45 anos, proprietário da empresa Sanches e Corrêa que atua como fiscal de finanças, e Luciene Cíntia Pazette, responsável pelo setor de licitações e contratos.

As investigações revelam como a chefe do setor de licitações teria atuado para "moldar" editais e direcionar contratos para o empresário Genilton da Silva Moreira. As conversas entre os dois, obtidas pelo Grupo Especial de Combate à Corrupção (GECOC), mostram o empresário interferindo diretamente na elaboração de um relatório técnico que definiria as regras de uma licitação que ele mesmo viria a vencer.

Fatalidade

Funcionário de loja de móveis morre ao ser atingido por placas de madeira, no Bairro Noroeste

O homem estava dentro do baú do caminhão e ajudava a descarregar os materiais de construção

10/10/2025 18h15

Testemunhas tentaram socorrê-lo, mas Nathan faleceu a caminho do hospital

Testemunhas tentaram socorrê-lo, mas Nathan faleceu a caminho do hospital

Nathan Conceição Padilha, funcionário da loja de móveis Gazin, morreu, na tarde desta sexta-feira (10), ao ser atingido por 20 placas de madeira na região torácica. A loja, localizada no Bairro Noroeste, em Campo Grande, estava em fase final e com previsão para ser inaugurada ainda neste mês.

De acordo com Alisson Linhares, que prestou socorro imediatamente, o trabalhador ainda estava consciente quando foi colocado na caminhonete que o levaria a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Tiradentes, mas acabou falecendo no caminho. 

O rapaz relata também que o homem estava embaixo das placas, com tórax e mãos prensados, enquanto funcionários de empresas vizinhas tentavam socorrê-lo.

De acordo com as informações divulgadas, Nathan estava dentro do baú de um caminhão, ajudando a descarregar as placas, quando cerca de dez placas, ao todo pesando cerca de 200 quilos, soltaram e caíram sobre ele, atingindo a região do tórax.

Mais detalhes estão sendo apurados pela Polícia Militar.

