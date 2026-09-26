PRF prende 28 bolivianos em MS com cocaína no estômago e bate recorde

Segundo PRF, cada um dos 28 bolivianos levava cerca de 90 cápsulas no estômago; o que estava com maior quantidade levava 99 cápsulas - Foto: Divulgação/PRF

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Operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Terenos prendeu um ônibus com 37 bolivianos que estavam com drogas, dessas pessoas, 28 carregavam cocaína no estômago, o que fez desta a maior apreensão da história de mulas do tráfico em um só dia em Mato Grosso do Sul.

Segundo o chefe da Delegacia da PRF em Campo Grande, Marcos Kley de Souza, a corporação chegou até essas pessoas por meio de um trabalho de inteligência, em que foram identificados os ônibus clandestinos vindos da Bolívia que estariam trazendo mulas do tráfico de drogas.

Das 28 pessoas apreendidas com drogas no estômago, pelo menos uma delas carregava 99 cápsulas de cocaína. Em média, segundo a PRF, eram 90 cápsulas por pessoa, uma média de 1 quilo por mula.

Ao todo, contabilizando as outras nove pessoas que também estavam com drogas e os entorpecentes encontrados no ônibus, foram apreendidos 313 kg de drogas entre quinta-feira e a manhã de sexta-feira.

Foram 106,19 kg de cocaína, 44 kg de pasta base, 4,1 kg de haxixe, 76,9 kg de skunk com as 37 pessoas, além de 81,9 kg de outros entorpecentes encontrados escondidos na estrutura de um ônibus.

Ao Correio do Estado, o inspetor afirmou que a apreensão das mulas foi a maior já feita pela PRF em Mato Grosso do Sul.

“A maior apreensão que a PRF já fez em quantidade e nesse período, em apenas 12 horas de operação conseguir fazer uma apreensão de 28 pessoas é um recorde para a gente”, comentou.

Ainda segundo Souza, as mulas saíram de Corumbá, na fronteira com a Bolívia e seguiriam para São Paulo com as drogas. Fontes do Correio do Estado contaram que nas entrevistas as pessoas disseram que as drogas seriam extraídas antes da chegada ao destino final.

Em nota, a PRF afirmou que as mulas não estavam todas no mesmo ônibus, mas em vários que foram parados para vistoria ao longo da Operação Vastum, que começou na quinta-feira e precisou ser encerrada na manhã de sexta-feira pela quantidade de apreensões que já haviam sido realizadas.

“O planejamento era trabalhar dois dias em Terenos, porém, não foi possível, porque em 12 horas de operação estamos com 37 presos e todos foram conduzidos para a Polícia Federal”, contou o chefe da delegacia da PRF de Campo Grande ao Correio do Estado.

Em um dos ônibus fiscalizados, na BR-262, em Terenos, os policiais rodoviários federais encontraram seis passageiros transportando cápsulas de cocaína ingeridas, dos 28 encontrados ao longo das 12 horas de ação.

“Os passageiros apresentaram elevado nervosismo e versões contraditórias sobre os motivos da viagem.

Encaminhados para avaliação médica, confessaram ter ingerido as cápsulas na Bolívia com destino a São Paulo. Exames de imagem confirmaram a presença dos objetos no trato gastrointestinal, e os envolvidos foram submetidos aos procedimentos médicos necessários para a retirada do entorpecente. Posteriormente, foram encaminhados à Polícia Federal”, diz trecho da nota.

A operação, segundo a PRF, contou com o apoio da Receita Federal, da Secretaria de Saúde de Terenos e da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Segundo o inspetor Souza disse em entrevista ao Correio do Estado, este tipo de tráfico, com barrigueiros, termo utilizado pela polícia para descrever pessoas que engolem drogas para fazer o transporte, tem crescido em Mato Grosso do Sul nos últimos amos.

Conforme o policial rodoviário federal, este aumento acompanha a alta do “tráfico em si, [que] vem aumentando de uma forma geral”.

OUTROS PRESOS

A PRF informa que além dos 28 que ingeriram cocaína, também foram apreendidas drogas de outras formas. Em uma das abordagens uma passageira que seguia em um ônibus da linha Corumbá à Campo Grande chamou a atenção dos agentes pelo comportamento durante a fiscalização, em Terenos.

“Uma policial realizou a busca pessoal e encontrou dois volumes escondidos no interior da roupa íntima da mulher. Os pacotes continham 2,1 kg de cocaína. Questionada, a passageira confessou que transportaria o entorpecente até São Paulo”, contava a nota.

Em outro ônibus que realizava transporte clandestino de passageiros de Corumbá a São Paulo, os policiais identificaram comportamento suspeito em um casal que estava com uma criança de colo e em outro passageiro que utilizava uma prótese na perna direita durante a passagem de cães farejadores.

Ao serem vistoriadas as bagagens, foram encontrados 76,9 kg de skunk, distribuídos em três malas pertencentes ao casal. Com o outro passageiro, os policiais localizaram 1,97 kg de pasta base de cocaína, escondida ao redor da prótese e em duas latas de bebida adulteradas que estavam na mochila. O caso também ocorreu em Terenos.

Cães farejadores do Grupo de Operações com Cães (GOC) também ajudaram a encontrar entorpecentes na estrutura de um ônibus clandestino que também fazia a rota de Corumbá à São Paulo.

“Os policiais identificaram um compartimento oculto no bagageiro do veículo. Para acessá-lo, foi necessário cortar parte da lataria. No local, foram encontrados 74 tabletes de entorpecentes, totalizando 81,9 kg de drogas”, segundo trecho da nota.

Ainda de acordo com a PRF, o ônibus contava com três motoristas que se revezavam na direção. Apesar de eles negarem o conhecimento sobre a existência da carga, todos foram presos em flagrante por tráfico de drogas e encaminhados à PF.

No último caso, já em Campo Grande, nesta sexta-feira, a fiscalização da PRF parou um veículo de passeio e, durante a vistoria, os agentes encontraram fardos no compartimento de bagagens contendo dezenas de tabletes e buchas de entorpecentes.

Ao todo, foram apreendidos 104,09 kg de cocaína, 44 kg de pasta base e 4,1 kg de haxixe, além de duas antenas de internet via satélite no veículo.

O motorista e o passageiro informaram que haviam sido cooptados para transportar as drogas de Coxim até Campo Grande.