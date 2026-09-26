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PRF prende 28 bolivianos em MS com cocaína no estômago e bate recorde

Operação em Terenos identificou 37 pessoas com drogas; algumas destas pessoas haviam engolido cápsulas do entorpecente

Daiany Albuquerque e João Pedro Flores

Daiany Albuquerque e João Pedro Flores

26/09/2026 - 09h00
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Operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Terenos prendeu um ônibus com 37 bolivianos que estavam com drogas, dessas pessoas, 28 carregavam cocaína no estômago, o que fez desta a maior apreensão da história de mulas do tráfico em um só dia em Mato Grosso do Sul.

Segundo o chefe da Delegacia da PRF em Campo Grande, Marcos Kley de Souza, a corporação chegou até essas pessoas por meio de um trabalho de inteligência, em que foram identificados os ônibus clandestinos vindos da Bolívia que estariam trazendo mulas do tráfico de drogas.

Das 28 pessoas apreendidas com drogas no estômago, pelo menos uma delas carregava 99 cápsulas de cocaína. Em média, segundo a PRF, eram 90 cápsulas por pessoa, uma média de 1 quilo por mula.

Ao todo, contabilizando as outras nove pessoas que também estavam com drogas e os entorpecentes encontrados no ônibus, foram apreendidos 313 kg de drogas entre quinta-feira e a manhã de sexta-feira.

Foram 106,19 kg de cocaína, 44 kg de pasta base, 4,1 kg de haxixe, 76,9 kg de skunk com as 37 pessoas, além de 81,9 kg de outros entorpecentes encontrados escondidos na estrutura de um ônibus. 

Ao Correio do Estado, o inspetor afirmou que a apreensão das mulas foi a maior já feita pela PRF em Mato Grosso do Sul.

“A maior apreensão que a PRF já fez em quantidade e nesse período, em apenas 12 horas de operação conseguir fazer uma apreensão de 28 pessoas é um recorde para a gente”, comentou.

Ainda segundo Souza, as mulas saíram de Corumbá, na fronteira com a Bolívia e seguiriam para São Paulo com as drogas. Fontes do Correio do Estado contaram que nas entrevistas as pessoas disseram que as drogas seriam extraídas antes da chegada ao destino final.

Em nota, a PRF afirmou que as mulas não estavam todas no mesmo ônibus, mas em vários que foram parados para vistoria ao longo da Operação Vastum, que começou na quinta-feira e precisou ser encerrada na manhã de sexta-feira pela quantidade de apreensões que já haviam sido realizadas.

“O planejamento era trabalhar dois dias em Terenos, porém, não foi possível, porque em 12 horas de operação estamos com 37 presos e todos foram conduzidos para a Polícia Federal”, contou o chefe da delegacia da PRF de Campo Grande ao Correio do Estado.

Em um dos ônibus fiscalizados, na BR-262, em Terenos, os policiais rodoviários federais encontraram seis passageiros transportando cápsulas de cocaína ingeridas, dos 28 encontrados ao longo das 12 horas de ação.
“Os passageiros apresentaram elevado nervosismo e versões contraditórias sobre os motivos da viagem.

Encaminhados para avaliação médica, confessaram ter ingerido as cápsulas na Bolívia com destino a São Paulo. Exames de imagem confirmaram a presença dos objetos no trato gastrointestinal, e os envolvidos foram submetidos aos procedimentos médicos necessários para a retirada do entorpecente. Posteriormente, foram encaminhados à Polícia Federal”, diz trecho da nota.

A operação, segundo a PRF, contou com o apoio da Receita Federal, da Secretaria de Saúde de Terenos e da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Segundo o inspetor Souza disse em entrevista ao Correio do Estado, este tipo de tráfico, com barrigueiros, termo utilizado pela polícia para descrever pessoas que engolem drogas para fazer o transporte, tem crescido em Mato Grosso do Sul nos últimos amos.

Conforme o policial rodoviário federal, este aumento acompanha a alta do “tráfico em si, [que] vem aumentando de uma forma geral”.

OUTROS PRESOS

A PRF informa que além dos 28 que ingeriram cocaína, também foram apreendidas drogas de outras formas. Em uma das abordagens uma passageira que seguia em um ônibus da linha Corumbá à Campo Grande chamou a atenção dos agentes pelo comportamento durante a fiscalização, em Terenos. 

“Uma policial realizou a busca pessoal e encontrou dois volumes escondidos no interior da roupa íntima da mulher. Os pacotes continham 2,1 kg de cocaína. Questionada, a passageira confessou que transportaria o entorpecente até São Paulo”, contava a nota.

Em outro ônibus que realizava transporte clandestino de passageiros de Corumbá a São Paulo, os policiais identificaram comportamento suspeito em um casal que estava com uma criança de colo e em outro passageiro que utilizava uma prótese na perna direita durante a passagem de cães farejadores.

Ao serem vistoriadas as bagagens, foram encontrados 76,9 kg de skunk, distribuídos em três malas pertencentes ao casal. Com o outro passageiro, os policiais localizaram 1,97 kg de pasta base de cocaína, escondida ao redor da prótese e em duas latas de bebida adulteradas que estavam na mochila. O caso também ocorreu em Terenos.

Cães farejadores do Grupo de Operações com Cães (GOC) também ajudaram a encontrar entorpecentes na estrutura de um ônibus clandestino que também fazia a rota de Corumbá à São Paulo.

“Os policiais identificaram um compartimento oculto no bagageiro do veículo. Para acessá-lo, foi necessário cortar parte da lataria. No local, foram encontrados 74 tabletes de entorpecentes, totalizando 81,9 kg de drogas”, segundo trecho da nota.

Ainda de acordo com a PRF, o ônibus contava com três motoristas que se revezavam na direção. Apesar de eles negarem o conhecimento sobre a existência da carga, todos foram presos em flagrante por tráfico de drogas e encaminhados à PF.

No último caso, já em Campo Grande, nesta sexta-feira, a fiscalização da PRF parou um veículo de passeio e, durante a vistoria, os agentes encontraram fardos no compartimento de bagagens contendo dezenas de tabletes e buchas de entorpecentes.

Ao todo, foram apreendidos 104,09 kg de cocaína, 44 kg de pasta base e 4,1 kg de haxixe, além de duas antenas de internet via satélite no veículo.

O motorista e o passageiro informaram que haviam sido cooptados para transportar as drogas de Coxim até Campo Grande. 

Expansão do Varejo

Campo Grande ganha novo atacarejo na próxima terça-feira

Novo atacarejo será aberto no dia 29 de setembro, na Avenida Cafezais, no Bairro Paulo Coelho Machado

25/09/2026 20h26

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Nova unidade do Frama Atacadista será inaugurada na próxima terça-feira (29), na Avenida Cafezais, em Campo Grande.

Nova unidade do Frama Atacadista será inaugurada na próxima terça-feira (29), na Avenida Cafezais, em Campo Grande. Foto: Correio do Estado/Marcelo Victor

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Campo Grande ganhará uma nova unidade do Frama Atacadista na próxima terça-feira (29). O empreendimento será inaugurado na Avenida Cafezais, nº 1.341, no Bairro Paulo Coelho Machado, ampliando as opções de compras no formato de atacarejo na Capital.

A nova unidade será instalada no imóvel onde anteriormente funcionava uma loja da rede de Supermercados Pires, na Avenida Cafezais. Com a mudança, o espaço passa a operar sob a bandeira de atacarejo do próprio Grupo Pires.

A nova loja chega com a proposta de atender tanto consumidores que fazem compras para casa quanto comerciantes que buscam produtos em maior quantidade. Segundo a divulgação da empresa, a unidade foi estruturada para reunir variedade, economia e praticidade em um único espaço.

O empreendimento funcionará em uma região populosa de Campo Grande e amplia a presença do segmento atacadista na cidade, mercado que atende desde famílias em busca de preços competitivos até pequenos e médios comerciantes.

A inauguração está marcada para o dia 29 de setembro. O novo Frama Atacadista fica na Avenida Cafezais, nº 1.341, no Bairro Paulo Coelho Machado.

Até o momento, a divulgação da empresa não detalhou informações sobre o tamanho da nova unidade, número de empregos gerados, investimento realizado ou horário de funcionamento.

O Frama Atacadista pertence ao Grupo Pires, rede sul-mato-grossense com mais de quatro décadas de atuação no setor supermercadista.

A empresa

O Frama Atacadista pertence ao Grupo Pires, rede sul-mato-grossense com mais de quatro décadas de atuação no setor supermercadista e que reúne 38 lojas em Mato Grosso do Sul, incluindo supermercados e unidades de atacarejo.

A empresa entrou no segmento de atacarejo em novembro de 2024, com unidades em Campo Grande e Vicentina. Em abril deste ano, a bandeira chegou também a Nova Alvorada do Sul.

Agora, o grupo amplia novamente a operação com a segunda unidade do Frama Atacadista em Campo Grande. A nova loja, na Avenida Cafezais, se juntará à unidade da Avenida Guaicurus, inaugurada em novembro de 2024.

Prevenção a Incêndios

Pantanal integra fundo de US$ 35 milhões para prevenir incêndios

Iniciativa reúne cerca de 100 organizações de Brasil, Bolívia e Peru e prevê uso de inteligência artificial, brigada permanente e integração entre países para prevenir grandes queimadas

25/09/2026 19h34

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Lançamento do South America Fire Fund reúne organizações que atuarão na prevenção de incêndios florestais na América do Sul.

Lançamento do South America Fire Fund reúne organizações que atuarão na prevenção de incêndios florestais na América do Sul. Foto: Divulgação/IHP.

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O Pantanal passou a integrar uma iniciativa internacional criada para desenvolver e testar estratégias de prevenção aos grandes incêndios florestais na América do Sul. O projeto reúne cerca de 100 organizações e conta com compromissos financeiros que somam US$ 35 milhões, destinados ao enfrentamento do fogo e à busca de soluções capazes de reduzir os impactos dos extremos climáticos sobre diferentes biomas do continente.

O Instituto Homem Pantaneiro (IHP), com sede em Corumbá, anunciou nesta sexta-feira (25) sua participação no South America Fire Fund, iniciativa filantrópica que pretende fortalecer a prevenção de incêndios no Brasil, Bolívia e Peru.

No Pantanal, o instituto será uma das organizações responsáveis pela execução das estratégias do projeto.

Entre as ações previstas estão a manutenção de uma brigada ambiental permanente, o monitoramento de áreas por meio de sistemas digitais e inteligência artificial e a integração de instituições dos dois lados da fronteira entre Brasil e Bolívia.

A iniciativa ganha importância diante da dimensão alcançada pelo fogo nos últimos anos. Segundo dados apresentados pelo projeto, entre 28 milhões e 34 milhões de hectares foram atingidos por incêndios em 2024 na Amazônia, na Floresta Seca Chiquitana e no Pantanal.

Na estimativa apresentada pelos responsáveis pelo fundo, a extensão corresponde aproximadamente à área do estado norte-americano do Arizona e a pelo menos 39,2 milhões de campos de futebol.

O South America Fire Fund é ligado à Renaissance Philanthropy e liderado pela Conservation X Labs. O fundo tem compromisso inicial de US$ 30 milhões da Gordon and Betty Moore Foundation e outros US$ 5 milhões da The David and Lucile Packard Foundation.

A iniciativa foi estruturada em conjunto com aproximadamente 100 organizações que atuam nos três países e pretende, além de financiar ações, identificar quais estratégias apresentam melhores resultados para que possam ser reproduzidas em outras regiões vulneráveis ao fogo.

Inteligência artificial contra o fogo

Uma das principais frentes previstas para o Pantanal é o fortalecimento do monitoramento ambiental. O sistema utilizado pelo IHP funciona 24 horas por dia, sete dias por semana, e emprega recursos digitais e inteligência artificial para identificar focos de incêndio e emitir alertas em poucos minutos.

A tecnologia busca diminuir o intervalo entre o surgimento de um foco e a chegada das equipes de combate, especialmente em áreas remotas do bioma, onde as distâncias e as dificuldades de acesso podem permitir que pequenos focos se transformem rapidamente em incêndios de grandes proporções.

O projeto também dará continuidade à atuação da brigada ambiental permanente mantida pelo instituto desde 2021.

Diferentemente de estruturas mobilizadas somente durante grandes ocorrências, a equipe trabalha durante todo o ano, inclusive em períodos sem incêndios, com ações preventivas e preparação para a temporada de fogo.

Lançamento do South America Fire Fund reúne organizações que atuarão na prevenção de incêndios florestais na América do Sul.Brigada ambiental permanente do IHP atua durante todo o ano em ações de prevenção e resposta a incêndios no Pantanal. Foto: Divulgação/IHP.

Outra frente será a articulação entre instituições brasileiras e bolivianas para ampliar a proteção de áreas consideradas prioritárias para conservação. Entre elas estão a Rede de Proteção e Conservação da Serra do Amolar (Rede Amolar) e a Área Natural de Manejo Integrado San Matías, na Bolívia.

A integração transfronteiriça é considerada estratégica porque os incêndios que atingem o Pantanal podem atravessar limites territoriais e administrativos, exigindo monitoramento e respostas coordenadas.

“O fogo que atinge o Pantanal não respeita fronteiras, e a resposta também não pode respeitar. Fazer parte de um esforço internacional como o South America Fire Fund permite somar a experiência acumulada pelo IHP em campo, com brigadistas, tecnologia de monitoramento e o conhecimento das comunidades pantaneiras, a uma rede capaz de mostrar, com evidências, quais soluções funcionam”, afirma Ângelo Rabelo, presidente do Instituto Homem Pantaneiro

Segundo Rabelo, a prevenção ganha ainda mais relevância diante da possibilidade de eventos climáticos extremos.

“Diante de um cenário de Super El Niño e de extremos climáticos cada vez mais frequentes, prevenir é o caminho mais eficaz para proteger o bioma”, completa.

Comunidades entram na estratégia

O projeto também prevê a participação de comunidades tradicionais e indígenas. A proposta é fortalecer práticas de uso racional e controlado do fogo, principalmente em regiões remotas, combinando conhecimentos locais com sistemas de monitoramento e estratégias de prevenção.

A gestão territorial voltada ao desenvolvimento sustentável completa o conjunto de ações previstas para o Pantanal.

A proteção contra incêndios tem impacto direto sobre a biodiversidade do bioma. Conforme estudos citados pelo IHP e atribuídos à Embrapa Pantanal, a região abriga uma das maiores concentrações de mamíferos do planeta.

A estratégia do fundo, porém, vai além do combate imediato às chamas. Durante os próximos três anos, as organizações participantes deverão reunir dados e avaliar as intervenções adotadas para identificar quais medidas funcionam, em quais condições e por quais motivos.

A intenção é transformar essas experiências em evidências que possam orientar políticas e projetos de prevenção em escala maior na América do Sul, sobretudo em áreas que enfrentam secas prolongadas, temperaturas elevadas e aumento do risco de grandes incêndios.

Fundado em 2002, em Corumbá, o Instituto Homem Pantaneiro é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos dedicada à conservação e restauração do Pantanal.

A entidade atua na gestão de áreas protegidas, apoio a pesquisas científicas e articulação com comunidades e instituições ligadas ao bioma.

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