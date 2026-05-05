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TRÁFICO DE DROGAS

PRF prende traficantes que transportavam mais de 600 kg de drogas na BR-262

Ao todo, os quatro criminosos levavam 85,6 kg de pasta base de cocaína e 532,4 kg de maconha, além de duas antenas de comunicação via satélite do tipo Starlink

João Pedro Flores

05/05/2026 - 07h50
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Na noite desta segunda-feira (4), por volta das 22h. a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu quatro homens que traficavam pasta base de cocaína e tabletes de maconha, os quais totalizaram 618 kg de entorpecentes. Os criminosos foram presos em flagrante e autuados pelo crime de tráfico de drogas, o caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento da Cepol (Depac-Cepol).

Durante a fiscalização, na altura do km 440 da BR-262, a equipe policial recebeu informações de que dois veículos, um VW/T-Cross e um VW/Gol, transportavam drogas na rodovia.

Diante da informação, a equipe identificou o veículo suspeito no km 424 da BR-262. Ao ser emitida a ordem de parada, os condutores desobedeceram à determinação policial e fugiram em alta velocidade.

Para ampliar o cerco policial, a PRF acionou o Batalhão de Choque da Polícia Militar. Os veículos usados para o transporte das drogas foram abandonados no km 8 da rodovia MS-080, em área de zona rural.

Foram encontradas, no interior de ambos os automóveis, 79 tabletes de pasta base de cocaína, totalizando aproximadamente 85,6 kg e 532,4 kg de maconha, divididos em 231 buchas e 186 tabletes. Também havia duas antenas de comunicação via satélite do tipo Starlink, equipamento comumente utilizado para viabilizar comunicação em locais remotos, o que indica a estrutura logística organizada para o transporte interestadual de drogas.

Após realizarem varreduras e buscas nas imediações do local onde os veículos foram abandonados, os policiais localizaram e prenderam os quatro criminosos, identificados  como Murilo Henrique Sena Barbosa, Welligton da Silva Firmino, Rafael Alexandre de Lira e Andrews de Oliveira Palhano.

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MARINHA DO BRASIL

Com provas em Campo Grande e Ladário, Escola Naval abre concurso com 49 vagas

São 49 vagas, sendo 37 para homens e 12 para mulheres; salário varia de R$ 7 mil a R$ 15 mil

05/05/2026 09h20

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6° DN, em Ladário (MS)

6° DN, em Ladário (MS) Marinha do Brasil

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Marinha do Brasil está com inscrições abertas para Concurso Público da Escola Naval, localizada na Ilha de Villegagnon, na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro (RJ).

São 49 vagas, sendo 37 para homens e 12 para mulheres. As vagas são para militares oficiais do Corpo da Armada (CA), Corpo de Fuzileiros Navais (CFN) e Corpo de Intendentes da Marinha (CIM).

Após formado, o salário varia de R$ 7 mil a R$ 15 mil e os militares podem ocupar as patentes de segundo-tenente, primeiro-tenente, capitão-tenente, capitão de corveta, capitão de fragata, capitão de mar e guerra, contra-almirante, vice-almirante e almirante de esquadra.

O concurso é composto pelas seguintes etapas:

  • Prova Escrita Objetiva (PO) de Matemática e Inglês
  • Prova Escrita Objetiva (PO) de Física e Português
  • Redação
  • Procedimentos Complementares à Autodeclaração (PCAd)
  • Eventos Complementares (EVC) constituídos de Verificação de Dados Biográficos, Inspeção de Saúde, Teste de Aptidão Física de Ingresso, Verificação de Documentos e Avaliação Psicológica.

INSCRIÇÕES

As inscrições podem ser feitas neste site de 30 de abril a 13 de maio. A taxa é de R$ 110,00 e deve ser paga até 14 de maio.

O número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e a Carteira de Identidade serão exigidos no ato da inscrição.

PROVAS

A prova objetiva de matemática será aplicada em 29 de agosto. A prova objetiva de física/português/redação acontecerá em 30 de agosto. O resultado (divulgação das notas) das provas objetivas será divulgado em 15 de outubro.

Provas escritas objetivas serão realizadas em dois dias consecutivos. No primeiro dia, será aplicada uma prova composta das disciplinas de Matemática e Inglês, com duração total de 5 horas e será constituída de 40 questões, sendo: 20 de matemática e 20 de inglês. Cada questão valerá 2,5 pontos, totalizando 100 pontos.

No segundo dia, será aplicada uma prova e uma redação, com duração total de 5 horas. A PO será composta das disciplinas de Física e Português e será constituída de 40 questões, sendo: 22 de Física e 18 de Português. Cada questão valerá 2,5 pontos, totalizando 100 pontos. A Redação também será no segundo dia.

A prova será realizada em Ladário (MS), Campo Grande (MS), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Vila Velha (ES), entre outras cidades brasileiras.

REQUISITOS

Os requisitos para participar do Concurso Público são:

  • Ser brasileiro nato
  • Possuir registro no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF)
  • Possuir documento oficial de identificação original, físico, com assinatura e fotografia
  • Ter 18 anos completos e menos de 23 anos de idade no dia 30 do mês de junho de 2027
  • Não estar na condição de réu em ação penal
  • Não ter sido, na forma da legislação vigente, responsabilizado por ato lesivo ao patrimônio público de qualquer esfera de governo, em processo disciplinar administrativo do qual não caiba mais recurso e/ou condenado em processo criminal com sentença transitada em julgado
  • Estar em dia com as obrigações do Serviço Militar
  • Ter altura mínima de 1,54 m e máxima de 2 m
  • Apresentar a Certidão de Antecedentes da Justiça Militar, Certidão da Justiça Federal e Estadual
  • Possuir idoneidade moral
  • Entre outros requisitos

ESCOLA NAVAL

O curso terá duração de quatro anos, sob regime de internato.

Confira as habilitações de cada curso de graduação:

  • Corpo da Armada: mecânica, eletrônica ou sistemas de arma
  • Corpo de Fuzileiros Navais: mecânica, eletrônica ou sistemas de arma
  • Corpo de Intendentes da Marinha: habilitação em administração

VOTAÇÃO

Projeto de terceirização em Centros Regionais de Saúde será votado nesta manhã

A proposta do Executivo teve sete emendas para aprimorar o texto, com o objetivo de estabelecer critérios mais claros e objetivos

05/05/2026 08h50

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Público contrário a proposta marcou presença na última sessão, a qual foi adiada a votação em regime de urgência

Público contrário a proposta marcou presença na última sessão, a qual foi adiada a votação em regime de urgência Foto: Marcelo Vitor / Correio do Estado

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Vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande devem votar, na sessão ordinária desta terça-feira (5), o projeto de lei do Executivo que trata sobre o modelo de terceirização, através Organização da Sociedade Civil (OSC) ,nos Centros Regionais de Saúde dos bairros Aero Rancho e Tiradentes. A previsão é que seja votado em regime de urgência, em única discussão.

O Projeto de Lei 12.405/26 prevê a autorização, com “a finalidade de permitir a implementação de projeto piloto, voltado ao aprimoramento da gestão administrativa das unidades de saúde”.

Os vereadores André Salineiro e Rafael Tavares apresentaram sete emendas para aprimorar a proposta, buscando estabelecer critérios mais claros e objetivos. Entre os pontos inseridos no projeto de lei, constam critérios rígidos para seleção das entidades, proteção aos direitos dos servidores lotados nas unidades, transparência na divulgação de relatórios técnicos, extensão de contrato, fiscalizaçã do Conselho Municipal de Saúde, etc.

Na última sessão, o vereador Epaminondas Neto, o Papy, presidente da Casa de Leis, ressaltou que a proposta já estava sendo debatida antes mesmo de ser protocolada pela Prefeitura na Câmara.

“A gestão do Município entende que a proposta experimental de Organização Social na Saúde é uma saída. O que fizemos antecipadamente? Abrimos espaço principalmente para aqueles que defendem a classe dos trabalhadores da saúde, Conselho Municipal de Saúde, que teve oportunidade de falar na Tribuna e fazer Audiência Pública”, afirmou Papy.

Ele enfatizou o caráter experimental da proposta e o prazo, com começo e final deste modelo. Na proposta consta a previsão de um ano, podendo ser prorrogado após avaliação dos resultados.

Já o presidente da Comissão Permanente de Saúde da Casa de Leis, o vereador Dr. Victor Rocha, posicionou-se contrário à proposta por considerar que não resolve, de fato, os problemas na saúde de Campo Grande.

“Na nossa avaliação, os principais gargalos da saúde são outros, como a insuficiência de número de leito hospitalar. Temos também as grandes filas de consultas, exames, cirurgias, a questão do abastecimento de medicamentos, material médico hospitalar, que são alguns dos gargalos”, elencou. Ele citou ainda a manifestação contrária do Conselho Municipal de Saúde ao projeto da prefeitura.

Caso seja aprovado o projeto, a contratação das OSSs será feita por meio de chamamento público. O modelo prevê pagamento condicionado ao cumprimento de metas de atendimento, com possibilidade de suspensão de repasses em caso de descumprimento.

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