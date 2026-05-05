PRF prende traficantes que transportavam mais de 600 kg de drogas na BR-262

MARINHA DO BRASIL

São 49 vagas, sendo 37 para homens e 12 para mulheres; salário varia de R$ 7 mil a R$ 15 mil

Marinha do Brasil está com inscrições abertas para Concurso Público da Escola Naval, localizada na Ilha de Villegagnon, na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro (RJ).

São 49 vagas, sendo 37 para homens e 12 para mulheres. As vagas são para militares oficiais do Corpo da Armada (CA), Corpo de Fuzileiros Navais (CFN) e Corpo de Intendentes da Marinha (CIM).

Após formado, o salário varia de R$ 7 mil a R$ 15 mil e os militares podem ocupar as patentes de segundo-tenente, primeiro-tenente, capitão-tenente, capitão de corveta, capitão de fragata, capitão de mar e guerra, contra-almirante, vice-almirante e almirante de esquadra.

O concurso é composto pelas seguintes etapas:

Prova Escrita Objetiva (PO) de Matemática e Inglês

Prova Escrita Objetiva (PO) de Física e Português

Redação

Procedimentos Complementares à Autodeclaração (PCAd)

Eventos Complementares (EVC) constituídos de Verificação de Dados Biográficos, Inspeção de Saúde, Teste de Aptidão Física de Ingresso, Verificação de Documentos e Avaliação Psicológica.

INSCRIÇÕES

As inscrições podem ser feitas neste site de 30 de abril a 13 de maio. A taxa é de R$ 110,00 e deve ser paga até 14 de maio.

O número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e a Carteira de Identidade serão exigidos no ato da inscrição.

PROVAS

A prova objetiva de matemática será aplicada em 29 de agosto. A prova objetiva de física/português/redação acontecerá em 30 de agosto. O resultado (divulgação das notas) das provas objetivas será divulgado em 15 de outubro.

Provas escritas objetivas serão realizadas em dois dias consecutivos. No primeiro dia, será aplicada uma prova composta das disciplinas de Matemática e Inglês, com duração total de 5 horas e será constituída de 40 questões, sendo: 20 de matemática e 20 de inglês. Cada questão valerá 2,5 pontos, totalizando 100 pontos.

No segundo dia, será aplicada uma prova e uma redação, com duração total de 5 horas. A PO será composta das disciplinas de Física e Português e será constituída de 40 questões, sendo: 22 de Física e 18 de Português. Cada questão valerá 2,5 pontos, totalizando 100 pontos. A Redação também será no segundo dia.

A prova será realizada em Ladário (MS), Campo Grande (MS), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Vila Velha (ES), entre outras cidades brasileiras.

REQUISITOS

Os requisitos para participar do Concurso Público são:

Ser brasileiro nato

Possuir registro no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF)

Possuir documento oficial de identificação original, físico, com assinatura e fotografia

Ter 18 anos completos e menos de 23 anos de idade no dia 30 do mês de junho de 2027

Não estar na condição de réu em ação penal

Não ter sido, na forma da legislação vigente, responsabilizado por ato lesivo ao patrimônio público de qualquer esfera de governo, em processo disciplinar administrativo do qual não caiba mais recurso e/ou condenado em processo criminal com sentença transitada em julgado

Estar em dia com as obrigações do Serviço Militar

Ter altura mínima de 1,54 m e máxima de 2 m

Apresentar a Certidão de Antecedentes da Justiça Militar, Certidão da Justiça Federal e Estadual

Possuir idoneidade moral

Entre outros requisitos

ESCOLA NAVAL

O curso terá duração de quatro anos, sob regime de internato.

Confira as habilitações de cada curso de graduação: