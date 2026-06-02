PRF reforça fiscalização nas rodovias de MS durante Corpus Christi

Com a expectativa de aumento no fluxo de veículos durante o feriado prolongado de Corpus Christi, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) intensificará a fiscalização nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul entre esta quinta-feira (4) e domingo (7).
A operação tem como objetivo reduzir o número de acidentes, combater infrações de trânsito e garantir maior segurança aos motoristas e passageiros que utilizarão as estradas no período.
Segundo a PRF, o reforço do policiamento será concentrado nos trechos considerados mais críticos, onde historicamente há maior incidência de acidentes.
O aumento da circulação de veículos durante os feriados prolongados costuma elevar os riscos de ocorrências graves, especialmente em situações envolvendo excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas e condução sob efeito de álcool.
A estratégia prevê ampliação das fiscalizações e monitoramento constante das principais rodovias federais que cortam o Estado.
Além de coibir comportamentos de risco, a operação busca proporcionar mais fluidez ao trânsito e agilizar o atendimento em casos de acidentes ou outras ocorrências.
Educação no trânsito
Paralelamente às ações de fiscalização, a PRF também promoverá atividades educativas voltadas à conscientização de motoristas e passageiros.
As orientações abordarão temas como direção defensiva, respeito às normas de trânsito, uso correto dos equipamentos de segurança e prevenção de acidentes.
De acordo com a corporação, o reforço do efetivo permitirá ampliar a presença policial nas rodovias, fortalecendo tanto as ações preventivas quanto o atendimento aos usuários durante o feriado.
No Mato Grosso do Sul, não haverá restrição de circulação para veículos de carga durante a operação.
Orientações para quem vai viajar
A PRF recomenda que os condutores realizem uma revisão completa do veículo antes de pegar a estrada. Itens como freios, pneus, faróis, lanternas e demais sistemas de segurança devem estar em perfeitas condições de funcionamento.
Outra orientação é evitar dirigir por períodos prolongados sem descanso. O planejamento da viagem deve incluir pausas regulares, garantindo que o motorista esteja em condições físicas e psicológicas adequadas para conduzir o veículo com segurança.
A corporação também reforça a importância de respeitar a capacidade máxima de passageiros prevista. Todos os ocupantes devem utilizar o cinto de segurança, enquanto crianças devem ser transportadas em dispositivos de retenção adequados, como cadeirinhas e assentos de elevação.
As bagagens, por sua vez, devem ser acondicionadas em compartimentos apropriados. Objetos soltos dentro do veículo podem se deslocar durante freadas bruscas ou colisões, aumentando o risco de ferimentos aos ocupantes.
O balanço final da operação será divulgado pela PRF na próxima segunda-feira (8), com dados sobre fiscalizações, infrações registradas e acidentes atendidos durante o feriado.