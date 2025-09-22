Primavera começa com temporal e vendaval em Mato Grosso do Sul

Chuva em Ivinhema (MS), município localizado a 289 quilômetros de Campo Grande - Fotos: Valentim Peixoto de Albuquerque

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Primavera começa nesta segunda-feira (22) com virada no tempo em Mato Grosso do Sul: chuvas, raios, relâmpagos e ventos dão boas-vindas a estação das flores em todas as regiões do Estado.

Com isso, o inverno se despede com temporal, tempestade de poeira e vendaval em MS.

Chuva e vento forte chegaram nas primeiras horas da manhã nos municípios da região sul: Dourados, Itaporã, Maracaju, Nova Alvorada do Sul, Rio Brilhante, Naviraí, Laguna Carapã, Amambai, entre outros.

De acordo com o meteorlogista Natálio Abrahão, choveu 27 milímetros em Mundo Novo, 28 milímetros em Sete Quedas, 53 milímetros em Iguatemi, 16 milímetros em Itaquiraí, 7 milímetros em Naviraí, 44 milímetros em Amambai, 50 milímetros em Aral Moreira, 12 milímetros em Laguna Carapã, 29 milímetros em Ponta Porã, 13 milímetros em Itaporã, 10 milímetros em Rio Brilhante e 9 milímetros em Maracaju.

"Ainda tem chuvas para Campo Grande e ventos em Aquidauana, Campo Grande, Ribas do Rio Pardo, Camapuã, Inocência e São Gabriel. Temos alertas para tempestade. Amanhã haverá quedas nas temperaturas", explicou Abrahão.

Chove forte neste momento na região Sul, com fortes ventos e raios. Veja as fotos:

Fotos: Valentim Peixoto de Albuquerque

Veja o vídeo da tempestade de poeira na BR-376, em Ivinhema:

Vídeo: Valentim Peixoto de Albuquerque

A chuvarada deve chegar em Campo Grande nas próximas horas, até o fim da manhã desta segunda-feira (22). Por enquanto, a Capital está com céu nublada e ventos fortes. Veja:

Tempo nublado em Campo Grande. Foto: Marcelo Victor

Avisos meteorológicos do Inmet. Mapa: Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou alertas de tempestade, vendaval e declínio de temperatura para Mato Grosso do Sul:

Vendaval – alerta amarelo – perigo potencial: vento com intensidade de 40 km/h a 60 km/h; baixo risco de queda de galhos de árvores

vento com intensidade de 40 km/h a 60 km/h; baixo risco de queda de galhos de árvores Declínio de temperatura – alerta laranja – perigo : declínio maior que 5ºC; risco à saúde

: declínio maior que 5ºC; risco à saúde Tempestade – alerta laranja – perigo : chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos de 60 a 100 km/h e queda de granizo; risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos

PRIMAVERA

Primavera começou às 15h19min de 22 de setembro e terminará às 12h03min de 21 de dezembro de 2025 em Mato Grosso do Sul.

A estação é caraterizada pela

Floração de plantas

Aumento da umidade

Retorno das chuvas

Dias mais longos/noites mais curtas

Transição entre inverno (seca) e verão (chuvoso)

Climatologicamente, a primavera é considerada um período de transição entre o período quente e seco do inverno para uma estação mais chuvosa.

É nesta época que há o início da convergência da umidade oriunda da Amazônia, que favorece as precipitações, sendo comum ocorrerem tempestades severas com maior frequência. Elas costumam ser de curta duração, mas com chuvas intensas, descargas elétrica, fortes rajadas de vento e, por vezes, queda de granizo.

Há também maior incidência de radiação solar, o que faz com que as temperaturas se elevem, resultando em uma maior frequência de dias quentes.

Conforme o Cemtec, em Mato Grosso do Sul, os meses de primavera estão entre os mais quentes do ano, sendo outubro, historicamente, o mês com as maiores temperaturas em diversos municípios do Estado.

Para este ano, a tendência climática é de irregularidades nas chuvas, que podem ficar abaixo da média histórica no trimestre de outubro a dezembro.

CUIDADOS

O tempo chuvoso requer cuidados aos sul-mato-grossenses. Confira: