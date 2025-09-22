Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

tempo

Primavera começa com temporal e vendaval em Mato Grosso do Sul

Chuvas e ventos fortes chegaram cedo nos municípios da região Sul e devem atingir Campo Grande nas próximas horas

Naiara Camargo

Naiara Camargo

22/09/2025 - 08h40
Continue lendo...

Primavera começa nesta segunda-feira (22) com virada no tempo em Mato Grosso do Sul: chuvas, raios, relâmpagos e ventos dão boas-vindas a estação das flores em todas as regiões do Estado.

Com isso, o inverno se despede com temporal, tempestade de poeira e vendaval em MS.

Chuva e vento forte chegaram nas primeiras horas da manhã nos municípios da região sul: Dourados, Itaporã, Maracaju, Nova Alvorada do Sul, Rio Brilhante, Naviraí, Laguna Carapã, Amambai, entre outros.

De acordo com o meteorlogista Natálio Abrahão, choveu 27 milímetros em Mundo Novo, 28 milímetros em Sete Quedas, 53 milímetros em Iguatemi, 16 milímetros em Itaquiraí, 7 milímetros em Naviraí, 44 milímetros em Amambai, 50 milímetros em Aral Moreira, 12 milímetros em Laguna Carapã, 29 milímetros em Ponta Porã, 13 milímetros em Itaporã, 10 milímetros em Rio Brilhante e 9 milímetros em Maracaju.

"Ainda tem chuvas para Campo Grande e ventos em Aquidauana, Campo Grande, Ribas do Rio Pardo, Camapuã, Inocência e São Gabriel. Temos alertas para tempestade. Amanhã haverá quedas nas temperaturas", explicou Abrahão.

Chove forte neste momento na região Sul, com fortes ventos e raios. Veja as fotos:

Fotos: Valentim Peixoto de Albuquerque

Veja o vídeo da tempestade de poeira na BR-376, em Ivinhema:

Vídeo: Valentim Peixoto de Albuquerque

A chuvarada deve chegar em Campo Grande nas próximas horas, até o fim da manhã desta segunda-feira (22). Por enquanto, a Capital está com céu nublada e ventos fortes. Veja:

Tempo nublado em Campo Grande. Foto: Marcelo Victor
Avisos meteorológicos do Inmet. Mapa: Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou alertas de tempestade, vendaval e declínio de temperatura para Mato Grosso do Sul:

  • Vendaval – alerta amarelo – perigo potencial: vento com intensidade de 40 km/h a 60 km/h; baixo risco de queda de galhos de árvores
  • Declínio de temperatura – alerta laranja – perigo: declínio maior que 5ºC; risco à saúde
  • Tempestade – alerta laranja – perigo: chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos de 60 a 100 km/h e queda de granizo; risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos

 

PRIMAVERA

Primavera começou às 15h19min de 22 de setembro e terminará às 12h03min de 21 de dezembro de 2025 em Mato Grosso do Sul.

A estação é caraterizada pela

  • Floração de plantas
  • Aumento da umidade
  • Retorno das chuvas
  • Dias mais longos/noites mais curtas
  • Transição entre inverno (seca) e verão (chuvoso)

Climatologicamente, a primavera é considerada um período de transição entre o período quente e seco do inverno para uma estação mais chuvosa.

É nesta época que há o início da convergência da umidade oriunda da Amazônia, que favorece as precipitações, sendo comum ocorrerem tempestades severas com maior frequência. Elas costumam ser de curta duração, mas com chuvas intensas, descargas elétrica, fortes rajadas de vento e, por vezes, queda de granizo.

Há também maior incidência de radiação solar, o que faz com que as temperaturas se elevem, resultando em uma maior frequência de dias quentes.

Conforme o Cemtec, em Mato Grosso do Sul, os meses de primavera estão entre os mais quentes do ano, sendo outubro, historicamente, o mês com as maiores temperaturas em diversos municípios do Estado.

Para este ano, a tendência climática é de irregularidades nas chuvas, que podem ficar abaixo da média histórica no trimestre de outubro a dezembro.

CUIDADOS

O tempo chuvoso requer cuidados aos sul-mato-grossenses. Confira:

  • Em caso de chuva: não enfrentar pontos de alagamento ou enxurradas; procurar rotas alternativas no trânsito e dirigir devagar;
  • Em caso de raio: evitar locais abertos; não ficar debaixo de árvores; não ficar próximo a cercas de metal; ficar calçado e desligar eletroeletrônicos da tomada;
  • Em caso de granizo: deve-se tomar cuidado no deslocamento após chuva de granizo, pois o chão fica escorregadio.
  • Em caso de vendaval: permaneça em local abrigado; evite se abrigar debaixo de árvores.

MEIO AMBIENTE

Dados do Imasul comprovam que escassez de chuvas mantém rios baixos há 6 anos

O histórico do monitoramento revela que, após 2019, os rios vêm registrando cotas mais baixas para o mês de setembro

22/09/2025 09h30

Dados do Imasul comprovam que escassez de chuvas mantém rios baixos há 6 anos

Dados do Imasul comprovam que escassez de chuvas mantém rios baixos há 6 anos FOTO: Divulgação

Continue Lendo...

De acordo com dados divulgados pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), mostrou que, desde 2019, os rios do Estado vêm registrando cotas mais baixas para o mês de setembro. O histórico de monitoramento levou em consideração principalmente os pontos de Ladário e Porto Murtinho, no rio Paraguai.

Conforme o levantamento, o fenômeno está diretamente ligado à redução das chuvas nos últimos anos, que compromete a recuperação plena das bacias e a recarga subterrânea, essencial para alimentar os rios em períodos de estiagem. Veja:

Dados do Imasul comprovam que escassez de chuvas mantém rios baixos há 6 anos

Nesse sentido, o técnico do Imasul, Leandro Neri Bortoluzzi, explica que os dados reforçam a importância de manter o acompanhamento constante. “Temos observado que, desde 2019, tem sido frequente a redução das cotas nos pontos monitorados. Embora este ano a situação esteja menos crítica que em 2024, ainda precisamos de atenção, pois a recuperação depende de chuvas regulares e do equilíbrio do regime hidrológico”, pontua Bortoluzzi.

Cabe ressaltar que, o mês de setembro marca o final do período seco em Mato Grosso do Sul. Para que 2026 apresente uma situação mais favorável, é fundamental que as chuvas sejam regulares e constantes nos próximos meses.

De acordo com o Imasul, o monitoramento hidrológico é essencial para a segurança hídrica do estado e para a prevenção de desastres naturais decorrentes de eventos extremos. Por isso, a Sala de Situação do instituto oferece informações que orientam decisões de gestão e preservação dos recursos hídricos.

Além disso, a análise das cotas referentes ao dia 17 de setembro mostra que, em 2025, a condição dos rios é mais favorável em relação ao ano anterior. Neste ano, registram-se menos pontos em situação de estiagem, especialmente pelo maior volume de água presente no rio Paraguai.

Entretanto, a situação ainda requer atenção. Alguns afluentes do rio Paraguai permanecem em nível de estiagem, assim como rios localizados na bacia hidrográfica do rio Paraná.

O diretor-presidente do Imasul, André Borges, destaca que o trabalho diário da Sala de Situação é estratégico para o estado: “O monitoramento hidrológico é um instrumento essencial para que possamos planejar ações e tomar decisões de forma responsável. A informação gerada permite ao poder público agir na segurança hídrica e na prevenção de desastres, especialmente em um cenário de mudanças climáticas”, afirma Borges.

inclusão social

Liminar do TJ suspende concurso do Tribunal de Contas de MS

Desembargador acatou argumento de que o TCE precisa reservar 20% das vagas para negros e 3% para indígenas. Provas seriam dias 25 e 26 de outubro

22/09/2025 09h26

Tribunal de Contas alegou que a legislação de política de cotas raciais não se aplicava à instituição e por isso o MPE recorreu à Justiça

Tribunal de Contas alegou que a legislação de política de cotas raciais não se aplicava à instituição e por isso o MPE recorreu à Justiça

Continue Lendo...

O desembargador Amaury da Silva Kuklinski, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, reverteu decisão judicial da primeira instância e concedeu liminar suspendendo o andamento de dois concursos que estavam em andamento Tribunal de Contas do Estado. 

A pedido da Ministério Público e da Defensoria Pública, o desembargador atendeu ao argumento de que 20% das vagas devem ser destinadas a negros e 3% para candidatos indígenas no cocurso que tem apenas seis vagas, mas também formará um cadastro reserva. 

Os concursos do TCE-MS foram lançados em 15 de julho, com vagas para analistas, auditores e conselheiro substituto, oferecendo salários que variam de R$ 10,3 mil a R$ 41,8 mil. As inscrições acabaram no dia 21 de agosto, mas agora todo o certame está suspenso até julgamento do mérito, determinou o desembargador. 

O concurso está dando polêmica desde o começo. Logo após a publicação do edital, a Promotoria de Justiça de Direitos Humanos instaurou Procedimento Administrativo para que fosse republicado o edital e sanada a falha, orientação que não foi atendida.

Por conta disso, o caso foi levado ao Judiciário, através de uma ação civil pública com pedido de liminar.  Na  primeira instância o recurso foi negado. Por conta disso, ocorreu o recurso ao TJ, que na última sexta-feira (19) atendeu ao pedido.

"Recebo o presente recurso e deferindo a tutela de urgência para determinar a suspensão dos efeitos dos editais dos concursos públicos do TCE/MS, destinados ao provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de Conselheiro Substituto, Auditor de Controle Externo e Analista de Controle Externo, publicados em 2025, até o julgamento do mérito recursal, sob pena de multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), limitada a 90 dias", escreveu o desembargador.
 
A Promotora de Justiça do Direitos Humanos, Paula Volpe, uma das autoras do pedido de liminar, pontua que a decisão reafirma que a política de cotas raciais não é uma mera faculdade administrativa, mas um dever jurídico amparado por normas constitucionais (artigo 5º da CF), a Lei nº 12.288/2010 (Estatuto da Igualdade Racial) e a Convenção Interamericana contra o Racismo, que tem  aplicabilidade no Brasil.
 
Além disso, o STF, por meio da ADC nº 41, já reconheceu a constitucionalidade da reserva de vagas em concursos públicos, consolidando a obrigatoriedade das ações afirmativas em todas as esferas da Administração Pública, entendeu o desembargador em sua decisão. 
 
A liminar ressalta ainda o risco de prejuízo irreparável caso as provas, marcadas para 25 e 26 de outubro, fossem realizadas sem a necessária correção. Segundo os autores da ação e o Desembargador Relator, isso poderia levar à anulação integral do concurso, gerando perdas financeiras, logísticas e emocionais tanto para os candidatos quanto para a administração pública.

 "A reserva de vagas não é apenas simples medida administrativa, mas um instrumento indispensável para corrigir desigualdades históricas e assegurar que todos tenham condições reais de concorrer de forma justa e equitativa", destaca a Promotora de Justiça Paula Volpe, que instaurou o procedimento no âmbito do MPE e ajuizou a ação em conjunto com a DPMS.

O Tribunal de Contas alega "não haver norma legal específica que institua a obrigatoriedade de reserva de vagas para candidatos negros e indígenas nos concursos promovidos pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul". 

Cargos

Para a função de conselheiro substituto do TCE-MS, com somente uma vaga, a remuneração prevista é de R$ 41.845,49, com jornada de trabalho de 30 horas semanais. A exigência é de que o candidato tenha formação de nível superior em qualquer área de conhecimento. Além disso, comprovação de 10 anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional.

No cargo de analista de controle externo, para formados em Direito, há a remuneração de R$ 10.352,75, com carga horária de 30 horas semanais, enquanto a função de auditor têm salário de R$ 14.232,67, com jornada de trabalho de 30 horas semanais, que possuíam vagas para as seguintes áreas: 

Vagas


Analista de Controle Externo- Área: Direito
Auditor de Controle Externo – Área: Ciências Contábeis;
Auditor de Controle Externo – Área: Direito;
Auditor de Controle Externo – Área: Engenharia Civil;
Auditor de Controle Externo – Área: Tecnologia da Informação.
 

