Cidades

ADOTE!

Primeira feira de adoção do ano tem cães e gatos à espera de um lar

Fim de semana terá duas feiras de adoção, sendo uma no sábado (7) e outra no domingo (8)

Naiara Camargo

Naiara Camargo

05/02/2026 - 11h45
Feiras de adoção de animais estão de volta e abrem a temporada de 2026.

Haverá duas feiras de adoção neste fim de semana, sendo uma no sábado (7) e outra no domingo (8). Confira:

SÁBADO, 7 DE FEVEREIRO

  • Local: Cobasi
  • Endereço: Avenida Afonso Pena, número 3665, Centro
  • Horário: 9h às 15h
  • Data: sábado, 7 de fevereiro
  • Pets: 15 cães e gatos filhotes resgatados em situação de abandono e maus-tratos
  • Os animais estão vermifugados

DOMINGO, 8 DE FEVEREIRO

  • Local: Praça Bolívia
  • Endereço: Rua das Garças com Aníbal de Mendonça, bairro Coophafé, em Campo Grande
  • Horário: a partir das 9h
  • Data: domingo, 8 de fevereiro de 2026
  • Pets: cães e gatos resgatados em situação de abandono e maus-tratos
  • Os animais estão vermifugados

Interessados em adotar um animal devem apresentar documento oficial com foto e comprovante de residência. Também é importante levar coleira ou caixa de transporte.

O objetivo é encontrar um novo lar para animais que foram resgatados em situação de abandono e maus-tratos, além de oferecer uma nova oportunidade para cães que sofreram no passado, mas que agora estão prontos para viver em um lar cheio de carinho e responsabilidade.

SRD

Os animais vira-latas, também conhecidos como SRD (sem raça definida), são os pets mais comuns entre os adotados pelos brasileiros.

Espertos, agitados, cheios de amor, carinhosos e fiéis aos seus tutores, estão presentes na maioria dos lares do país. Mas, são os que mais sofrem abandono e maus-tratos.

O dia do cachorro vira-lata é celebrado, anualmente, em 31 de julho.

Segundo censo realizado pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), em 2021, a estimativa de animais em situação de abandono naquele ano, em Campo Grande, foi de aproximadamente 12.500.

Dê uma chance a um animal de rua. Não compre, adote!

EMERGÊNCIA

Rio Aquidauana passa da cota de emergência e eleva risco de alagamentos em MS

Com níveis de água subindo quase 10 centímetros pela manhã desta quinta-feira (5), rio Aquidauana agrava risco de inundações em áreas urbanas e rurais aos municípios próximos

05/02/2026 09h45

Rio pode transbordar nas próximas horas e afetar municípios de Aquidauana e Anastácio

Rio pode transbordar nas próximas horas e afetar municípios de Aquidauana e Anastácio Divulgação/ O Pantaneiro

O Rio Aquidauana ultrapassou a cota de emergência e mantém os municípios de Aquidauana e Anastácio em estado de atenção máxima nesta quinta-feira (5). O avanço das águas é resultado do alto volume de chuvas registrado nos últimos dias em toda a bacia hidrográfica, somado à previsão de continuidade das precipitações ao longo do dia.

Segundo informações do chefe da Defesa Civil de Aquidauana, Cláudio Alviço, o rio iniciou o dia com nível de 7,65 metros e chegou a 7,74 metros ao longo da manhã, superando a cota de emergência, que é de 7,30 metros. A elevação reforça o risco de alagamentos e possíveis inundações em áreas urbanas e rurais próximas ao leito.

Conforme noticiado pelo Correio do Estado, um “Aviso de Evento Crítico” já apontava a proximidade da cota de emergência às 9h de quarta-feira (4), a Plataforma de Coleta de Dados (PCD) registrava 6,97 metros, enquanto medições feitas por leiturista da Agência Nacional de Águas (ANA) indicavam que o nível já havia chegado a 7,06 metros às 7h, evidenciando uma elevação mais rápida do que a inicialmente apontada pelos sistemas automáticos.

O cenário é agravado pela previsão do tempo. De acordo com o portal O Pantaneiro, a população de Aquidauana e Anastácio deve enfrentar um dia de tempo instável, com céu nublado a encoberto e pancadas de chuva a qualquer hora. Os acumulados podem ser elevados, principalmente entre a tarde e a noite, com possibilidade de temporais acompanhados de descargas elétricas e rajadas de vento. As temperaturas variam entre 22°C e 31°C, com alta umidade do ar.

Os institutos de meteorologia mantêm alertas para a região em função do solo já saturado pelas chuvas recentes, o que aumenta o risco de alagamentos. A orientação da Defesa Civil é para que a população evite áreas de risco, como margens de rios e córregos, além de redobrar a atenção no trânsito.

A cheia do Rio Aquidauana também já provoca reflexos em outros municípios. De acordo com o portal Hora MS, o distrito de Palmeiras, em Dois Irmãos do Buriti, entrou em situação de alerta após aviso emitido pelo Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) na noite de terça-feira (4). Este é o terceiro alerta relacionado à elevação de rios no Estado em curto intervalo de tempo, somando-se aos já emitidos para Aquidauana e Coxim.

Segundo o Imasul, o aumento do nível do rio está diretamente ligado às chuvas registradas desde o último fim de semana. Apesar da previsão de redução gradual do volume acumulado, ainda são esperadas pancadas de chuva nos próximos dias. O Cemtec indica continuidade das chuvas até esta quinta-feira enquanto o Inmet emitiu aviso com grau de severidade classificado como “perigo”.

Com o avanço das águas, já há registros de invasão em áreas ribeirinhas. De acordo com o gerente de Recursos Hídricos do Imasul, Leonardo Sampaio, em declaração reproduzida pelo Hora MS, o nível do rio ultrapassou a cota de emergência e pode provocar alagamentos. “A orientação é para que a população fique atenta aos comunicados oficiais e siga as recomendações da Defesa Civil”, alertou.

Em Aquidauana, o estado de atenção mobilizou as autoridades locais. O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS) e a Defesa Civil Municipal classificaram a situação como de emergência, com risco real de inundação em áreas rurais e em bairros urbanos vulneráveis.

A prefeitura já iniciou a mobilização de abrigos públicos, como o Salão Paroquial da Igreja Imaculada Conceição, para acolher famílias que podem precisar deixar suas casas de forma preventiva. As autoridades orientam que moradores de áreas baixas não esperem a água atingir as residências para agir, recomendando a separação de documentos e medicamentos, o desligamento da energia elétrica em caso de alagamento iminente e a retirada antecipada de crianças, idosos e animais.

A Defesa Civil segue monitorando a situação em tempo real e reforça que novos avisos podem ser emitidos caso o nível do rio continue subindo ou as chuvas persistam nas regiões de cabeceira.

MATO GROSSO DO SUL

El Niño traz preocupação sobre incêndios no Pantanal em 2026

Fenômeno promete trazer chuvas mais irregulares até abril e um retorno no segundo semestre, com temperaturas acima da média e as ondas de calor

05/02/2026 08h46

Mato Grosso do Sul indica que já têm preparado as chamadas ações de combate aos incêndios, através do Corpo de Bombeiros, tanto por terra quanto também com o uso de aeronaves. 

Mato Grosso do Sul indica que já têm preparado as chamadas ações de combate aos incêndios, através do Corpo de Bombeiros, tanto por terra quanto também com o uso de aeronaves.

Fenômeno característico por esquentar as águas superficiais do oceano Pacífico Equatorial, o El Niño já traz preocupações para uma maior incidência de incêndios no Pantanal em Mato Grosso do Sul. 

Além da maior planície alagável, esse fenômeno climático deve atingir também outros biomas com uma maior possibilidade de ocorrências de incêndios, como no Cerrado e na Mata Atlântica. 

Mato Grosso do Sul indica que já têm preparado as chamadas ações de combate aos incêndios, através do Corpo de Bombeiros, tanto por terra quanto também com o uso de aeronaves. Reprodução/Inmet

Dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mostram que o território nacional sentiu a influência do fenômeno nos anos de  2023/2024, 2015/2016, 1997/1998 e 2009/2010, o que já fez com que o País atingisse uma última década ainda mais quente que a anterior. Confira: 

Agora, conforme análise feita através do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), em 2026 essa sensação de temperaturas mais quentes deve durar, inclusive, durante também o inverno local. 

Com uma previsão de chuvas mais irregulares, a meteorologista do Cemtec, Valesca Fernandes, aponta que a situação tende a se agravar nos próximos meses, o que acende um alerta inclusive para os municípios que já registraram um fevereiro com chuvas acima da média. 

Conforme a meteorologista do Cemtec, o El Niño, ainda para o trimestre que se estende até o mês de abril, trará condições mais neutras para Mato Grosso do Sul, o que não deve durar muito. 

"Porém, no segundo semestre, há um indício de retorno do fenômeno e que pode favorecer a ocorrência de temperaturas acima da média e as ondas de calor. "Essa situação casa exatamente durante o período seco, que seria quando a gente tem umidade muito baixa. As condições das altas temperaturas, ondas de calor, baixo valor de umidade relativa do ar, todo esse cenário pode intensificar o aumento para a ocorrência de incêndios florestais", cita Vanessa em nota. 

Ação em resposta

Por outro lado, o Governo do Estado do Mato Grosso do Sul indica que já têm preparado as chamadas ações de combate aos incêndios, feitas através do Corpo de Bombeiros tanto por terra quanto também pelo uso de aeronaves. 

Em 2025, por exemplo, foram detectados por satélite aproximadamente 924 eventos de fogo, com o combate direto em 88 desses e um total de 1.105 ações. Foram quase 1,3 mil militares mobilizados e pelo menos 60 viaturas empregadas nas 4.391 ocorrências registradas, boa parte em perímetro urbano e periurbano. 

 

