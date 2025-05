Primeira onda de frio do ano derruba termômetros para 2ºC em MS

Doação de órgãos

Criança tinha doença renal crônica e enfrentava rotinas exaustivas de hemodiálise, até receber 'de presente' um rim novo

João Vitor Silva de Andrade saiu de Campo Grande (MS) com destino a São Paulo (MS) para receber uma nova chance de viver: realizar um transplante de rim.

O transporte foi realizado pelo Governo de Mato Grosso do Sul, através da aeronave militar da Coordenadoria de Transporte Aéreo (CTA), pertencente a Casa Militar, localizada no hangar do governo do Estado.

O transporte foi feito com urgência, desde o anúncio da disponibilidade do órgão até a chegada em outro estado.

Conforme apurado pela reportagem, a criança tinha doença renal crônica e enfrentava rotinas exaustivas de hemodiálise.

Após longa espera, a Faculdade de Medicina da USP comunicou a disponibilidade de um rim compatível, exigindo a chegada imediata do paciente à unidade hospitalar para a realização do procedimento.

Em seguida, a equipe da CTA se manteve à postos e transportou o garoto em segurança, de MS a SP, em um avião do Governo do Estado, em caráter de urgência, cumprindo a janela crítica para realização do procedimento.

O menino chegou bem e dentro do prazo estabelecido na capital paulista. O procedimento foi um sucesso.

DOAÇÃO DE ÓRGÃOS

Doar órgãos é uma forma de salvar a vida de uma pessoa que depende exclusivamente do transplante para sobreviver. É um ato de amor e compaixão ao próximo

O transplante de órgãos pode ser a única esperança de vida ou a oportunidade de um recomeço para pessoas que precisam da doação.

Os órgãos que podem ser doados são coração, rim, pâncreas, pulmão, fígado, medula óssea, ossos, córnea, intestino, vasos sanguíneos e tendões.

Existem dois tipos de doadores: doador vivo e doador falecido.

O doador vivo é aquele que, em vida, resolve doar um órgão a outra pessoa. O doador falecido é aquele que teve sua morte encefálica diagnosticada e seus órgãos são retirados após autorização da família.

Vejas quais são as etapas da doação de órgãos:

1. Morte cerebral

Morte cerebral é a interrupção das funções do cérebro. Faz-se exames para diagnosticar a morte encefálica. Se o cérebro não está funcionando, não há vida, por mais que o coração esteja batendo. Com isso, os órgãos são preservados e podem ser doados.

2. Autorização da família

Mesmo se em vida a pessoa declarar que quer ser doador, na hora da morte a família precisa autorizar. Um documento é assinado autorizando a cirurgia para a retirada dos órgãos.

3. Histórico clínico do doador

A família responde a um questionário e verifica-se a existência de possíveis doenças que possam ser transmitidas ao receptor. Doenças crônicas, diabetes e infecções podem comprometer os órgãos e inviabilizar o transplante.

4. Captação

É quando os órgãos são retirados do corpo do paciente falecido.

5. Transporte

Os órgãos são acondicionados em caixas térmicas para transporte. Companhias aéreas realizam o transporte de órgãos e tecidos gratuitamente em voos comerciais. Quando o transporte é feito por terra, as centrais estaduais de transplantes se responsabilizam.

6. Transplante

O transplante é quando o órgão é inserido no paciente. O sucesso do transplante depende das condições clínicas tanto do órgão quanto do estado de saúde do paciente receptor.