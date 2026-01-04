Primeiro domingo de 2026 é de calor e tempo estável em MS

Previsão é de nuvens sem chuva ao longo da semana - FOTO: Paulo Ribas/Correio do Estado

O primeiro domingo de 2026 começou com nuvens e sem chuva em Campo Grande. Os avisos de tempestade se encerraram no final da noite de sábado (3) e não apareceram novamente para este domingo (4) e nem para o início da semana em Mato Grosso do Sul.

Ao longo da manhã, as nuvens se dissiparam na Capital, dando lugar ao tempo ensolarado, condição que deve se manter ao longo de todo o dia. Na madrugada, a mínima chegou a 20ºC em Campo Grande e a máxima deve chegar a 31ºC.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), não há previsão de chuva e a umidade deve chegar a 40%, índice considerado abaixo do ideal para a saúde, que é de, no mínimo, 60%, especialmente para quem passa muito tempo ao ar livre

Ao longo da semana, a tendência é de chuvas isoladas na Capital e muitas nuvens. A partir de quinta-feira (8), devem ocorrer chuvas intensas e trovoadas isoladas.

A 226 quilômetros de Campo Grande, Dourados também tem previsão de máxima alta, podendo chegar a 34ºC neste domingo. Ao longo da manhã e à tarde, as rajadas de vento devem ser moderadas e a mínima chega a 19ºC e umidade de 35%.

A partir de segunda-feira (5), onde a mínima chega a 15ºC, a tendência é de alta nas temperaturas, na nebulosidade, com previsão de pancadas de chuvas e trovoadas isoladas na quinta-feira (8). A máxima deve atingir 34ºC na terça-feira (6).

De segunda-feira (5) a quarta-feira (7), a previsão é de tempo firme na maior parte do Estado. Não são descartadas pancadas de chuva em regiões isoladas.

Ao longo da semana, as temperaturas tendem a cair nas regiões sul e Cone-Sul, com mínimas de 16ºC em Ponta Porã e Iguatemi.

Nas demais regiões, as máximas podem atingir 34ºC em Três Lagoas e 31ºC na Capital.

Na quinta-feira (8), voltam a aparecer nuvens carregadas, anunciando o retorno das chuvas, com novos riscos de tempestades.

As condições são esperadas devido ao aumento do calor e da umidade, aliado à aproximação de uma nova frente fria.

As precipitações devem vir acompanhadas de ventos fortes, com rajadas podendo ultrapassar os 60 km/h, especialmente entre o período da tarde e da noite.



