Primeiros bebês de 2026 nascem no mesmo minuto em Campo Grande

Campo Grande começou 2026 com duplo motivo para comemorar. Exatamente aos quatro minutos do novo ano, às 0h04 desta quinta-feira (1º), nasceram os dois primeiros bebês de 2026 na Capital, uma menina e um menino, em partos realizados praticamente ao mesmo tempo.
A primeira bebê do ano é Maria Beatriz, que veio ao mundo por parto normal, saudável, com 2,995 quilos e 48 centímetros, na Maternidade Cândido Mariano, localizada na Rua Marechal Rondon, nº 2644, região central da cidade.
No mesmo minuto, também nasceu Isaque, o primeiro bebê menino de 2026 em Campo Grande. Ele chegou ao mundo por parto cesárea, pesando 3,350 quilos e medindo 48,5 centímetros.
O nascimento simultâneo marcou de forma especial o início do ano para as famílias e para a equipe da maternidade, que acompanhou dois partos praticamente ao mesmo tempo, inaugurando 2026 com novas vidas.
Geração Beta
Maria Beatriz e Isaque já fazem parte da chamada Geração Beta, grupo que reúne crianças nascidas entre 2025 e 2039. Essa nova geração sucede a Geração Alpha e será marcada por um mundo ainda mais tecnológico, com avanços em inteligência artificial, saúde digital e conectividade desde os primeiros anos de vida.
Os dois bebês simbolizam o começo de um novo ciclo na Capital sul-mato-grossense e entram para a história como os primeiros campo-grandenses nascidos em 2026.
Veja outras gerações:
- Baby Boomers: nascidos entre 1946 e 1964
- Geração X: nascidos entre 1965 e 1980
- Geração Y ou Millennials: nascidos entre 1981 e 1996
- Geração Z: nascidos entre 1997 e 2010
- Geração Alfa: nascidos a partir de 2010 até 2024
- Geração Beta: nascidos entre 2025 e 2039