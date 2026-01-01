Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

NASCIMENTO

Primeiros bebês de 2026 nascem no mesmo minuto em Campo Grande

Maria Beatriz e Isaque vieram ao mundo nesta quinta-feira (1º) e já fazem parte da chamada Geração Beta

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

01/01/2026 - 11h00
Campo Grande começou 2026 com duplo motivo para comemorar. Exatamente aos quatro minutos do novo ano, às 0h04 desta quinta-feira (1º), nasceram os dois primeiros bebês de 2026 na Capital, uma menina e um menino, em partos realizados praticamente ao mesmo tempo.

A primeira bebê do ano é Maria Beatriz, que veio ao mundo por parto normal, saudável, com 2,995 quilos e 48 centímetros, na Maternidade Cândido Mariano, localizada na Rua Marechal Rondon, nº 2644, região central da cidade.

No mesmo minuto, também nasceu Isaque, o primeiro bebê menino de 2026 em Campo Grande. Ele chegou ao mundo por parto cesárea, pesando 3,350 quilos e medindo 48,5 centímetros.

O nascimento simultâneo marcou de forma especial o início do ano para as famílias e para a equipe da maternidade, que acompanhou dois partos praticamente ao mesmo tempo, inaugurando 2026 com novas vidas.

Geração Beta

Maria Beatriz e Isaque já fazem parte da chamada Geração Beta, grupo que reúne crianças nascidas entre 2025 e 2039. Essa nova geração sucede a Geração Alpha e será marcada por um mundo ainda mais tecnológico, com avanços em inteligência artificial, saúde digital e conectividade desde os primeiros anos de vida.

Os dois bebês simbolizam o começo de um novo ciclo na Capital sul-mato-grossense e entram para a história como os primeiros campo-grandenses nascidos em 2026.

Veja outras gerações:

  • Baby Boomers: nascidos entre 1946 e 1964
  • Geração X: nascidos entre 1965 e 1980
  • Geração Y ou Millennials: nascidos entre 1981 e 1996
  • Geração Z: nascidos entre 1997 e 2010
  • Geração Alfa: nascidos a partir de 2010 até 2024
  • Geração Beta: nascidos entre 2025 e 2039

PREVISÃO DO TEMPO

Chuva de 'ano novo' deve se estender até o primeiro fim de semana de 2026

Amanhã (02) a Capital deve seguir debaixo d'água, com o sol dando a cara entre nuvens, com presença de precipitação durante todo o dia até o período noturno, tempo esse que se manterá de chuva até o primeiro sábado de 2026 em Campo Grande.

01/01/2026 12h00

pancadas isoladas devem se estender por boa parte do Mato Grosso do Sul durante o primeiro fim de semana do novo ano. 

pancadas isoladas devem se estender por boa parte do Mato Grosso do Sul durante o primeiro fim de semana do novo ano.  Marcelo Victor/Correio do Estado

Neste primeiro dia de 2026, a chuva deu as caras durante a manhã na Cidade Morena de Campo Grande, com a previsão indicando que essas precipitações e pancadas isoladas devem se estender por boa parte do Mato Grosso do Sul durante o primeiro fim de semana do novo ano. 

Essa chuva no "ano novo" já era prevista, como bem acompanha o Correio do Estado, com o  Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevendo uma quinta-feira (1°), e os termômetros Oscilando, Inclusive, entre  21°C e 30 . 

Amanhã (02) a Capital deve seguir debaixo d'água, com o sol dando a cara entre nuvens mas com a presença de precipitação durante todo o dia até o período noturno, tempo esse que se manterá de chuva até o primeiro sábado de 2026 em Campo Grande.

De forma semelhante, a segunda maior cidade do Estado, Dourados, amanheceu debaixo de uma chuva que também deve durar todo o dia, manter-se com pancadas isoladas que se intensificam no fim da tarde e só dar uma leve trégua na manhã de sábado (03), que por sua vez volta a dar lugar para o tempo mais úmido até o fim da noite. 

Demais regiões

Conforme detalhado no portal meteorológico especializado, ClimaTempo, o tempo chuvoso não deve ser exclusividade da Capital, com essa chuva chegando também até o extremo norte do Mato Grosso do Sul. 

É o caso de Coxim que, por exemplo, que além da previsão de chuva para essa quinta-feira (1°), terá ainda uma sexta-feira (02) chuvosa e um sábado que deve ser nublado, com chuva pela manhã e temporal durante a tarde. 

No extremo oposto, até mesmo o município fronteiriço com o Paraguai, ficou sujeito à chuva do primeiro dia do ano, pancadas de chuva e trovoadas desde a madrugada de hoje até a tarde de sexta-feira (02). 

A previsão é que o município tenha trégua nas precipitações somente na noite de amanhã, com uma madrugada tranquila que logo deve dar lugar às chuvas de sábado (03) que se estendem durante todo o dia. 

Em Iguatemi a previsão de sexta-feira (02) mantém as características desse dia 1° no município distante aproximadamente 412 quilômetros da Capital, com dias nublados e chuvosos e um temporal, inclusive, que deve se intensificar na tarde de amanhã. 

Ao leste do Estado, em Três Lagoas chove forte durante todo o dia hoje (1°), situação essa que mantém-se mas deve diminuir a intensidade até sexta-feira (02), mas sem qualquer sinal de trégua prevista até o final de semana. 

Por fim, até mesmo para o "Coração do Pantanal", na Cidade Branca de Corumbá, há previsão de chuva, com temporal previsto para a tarde de hoje (1°) e um fim de noite também chuvoso amanhã. 

O fim de semana também traz previsão de um tempo de chuva forte de manhã no sábado (03) que, apesar da aparição do sol entre nuvens, deve se estender até o período noturno. 

 

TRAGÉDIA

Cantora de dupla sertaneja tem apartamento destruído por chamas

Fogo começou na sala, mobilizou o Corpo de Bombeiros e matou um gato; vizinha precisou de atendimento médico

01/01/2026 11h30

Cantora não estava na cidade no momento da tragédia

Cantora não estava na cidade no momento da tragédia Reprodução/ Redes Sociais

A manhã do primeiro dia de 2026 começou em clima de susto e correria no bairro Pioneiros, em Campo Grande. Um incêndio de grandes proporções destruiu completamente o apartamento da cantora Adriana, que faz dupla sertaneja com Patrícia, em um condomínio localizado na rua Senador Antônio Mendes Canalle.

As chamas começaram antes das 8h, na sala do imóvel, e se espalharam rapidamente. A fumaça espessa tomou conta dos corredores, chamou a atenção de moradores e também de condomínios vizinhos, que acompanharam apreensivos o trabalho das equipes de resgate.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 7h40 e permaneceu no local por aproximadamente uma hora. Para controlar o fogo, foram utilizados cerca de 6 mil litros de água.

De acordo com a corporação, ao chegarem ao local, os militares encontraram as chamas já em estágio avançado. As equipes montaram o esquema de combate ao incêndio, realizaram varredura nos apartamentos e orientaram os moradores a permanecerem dentro das residências, como forma de evitar a inalação da fumaça que se acumulava nos corredores.

Durante a ocorrência, uma vizinha precisou ser encaminhada para atendimento hospitalar após inalar fumaça. Já um gato que estava no interior do apartamento não resistiu.

A cantora não estava no local no momento do incêndio. Segundo o síndico do condomínio, Adriana deve estar outra cidade e não foi localizada durante as primeiras tentativas de contato. Ligações, mensagens e até um vídeo chegaram a ser enviados para alertar sobre o ocorrido, mas não houve retorno até por volta das 10h.

O síndico também informou que o apartamento foi totalmente destruído pelo fogo.

Apesar da gravidade, não houve registro de feridos graves. As causas do incêndio ainda serão apuradas pelas autoridades.

